Wo der FC Aarau zuhause ist – Analyse der Saisonkarten

Wo der FC Aarau seine Fans hat – und warum ein Thurgauer sagt: «Der FCA ist mein Klub» Die meisten Besitzer einer FCA-Saisonkarte sind in der Region Aarau zu finden, wie eine Datenauswertung zeigt. Eine Ausnahme sind die Anhänger des Thurgauer Fanklubs Thurgovia 98. Ein Frauenfelder erzählt, wie er FCA-Fan wurde, warum er sich den Aufstieg nicht um jeden Preis wünscht – und wie er zum Nörgler-Vorwurf von Sandro Burki steht.

Der FC Aarau hat den Aufstieg zwei Runden vor Schluss in den eigenen Füssen. Der Sprung in die Super League wäre eine Belohnung für die Fans, die ihrem Klub auch in der siebten Challenge-League-Saison in Folge die Treue halten. Und das tun sie, wie die Saisonkartenstatistik zeigt. 2438 FCA-Saisonkarten waren Ende April im Umlauf – das sind mehr als in der bisher letzten Super-League-Saison 2014/2015: Damals verkaufte der Klub 2097 Saisonkarten.

Ein Stück weit zu relativieren ist die hohe Zahl dadurch, dass der FC Aarau die Saisonkarten der vergangenen Saison um eine Spielzeit verlängert hat. Dies als Dank für die Solidarität der Fans während der Pandemie. Den Treuebeweis schmälert das nur minim, denn: Auch im Jahr vor Corona hatte der FCA über 2100 Abos abgesetzt.

Die Mehrheit der treuen Fans hat einen kurzen Weg ins Brügglifeld: Die Hälfte aller Saisonkarten geht in eine der zwölf Gemeinden des Bezirks Aarau. Mit 526 Abos ist Aarau Spitzenreiter, gefolgt von Suhr und Buchs:

Über die Daten Die Daten wurden der «Aargauer Zeitung» vom FC Aarau zur Verfügung gestellt. Sie beinhalten pro Saisonkarte eine Postleitzahl und eine Ortschaft. Anhand dieser Angaben wurden die Saisonkarten den Einwohnergemeinden zugeordnet. Die Gemeinde entspricht der Lieferadresse der Karten. Sie muss nicht zwingend mit dem Wohnort der Saisonkartenbenutzer übereinstimmen. Fanklubs und Sponsoren bestellen oft mehrere Saisonkarten an eine Adresse und verteilen sie weiter.

Ebenfalls gut aufgestellt ist der FCA im Südwesten des Kantons und in der Region Lenzburg. Die Gemeinde mit der höchsten Aboquote ist Muhen: Auf 100 Personen kommen hier 2,6 Saisonkarten. Ob das Dorf auch die höchste Fandichte aufweist, bleibt unklar, denn die Saisonkarten sind der Gemeinde der Lieferadresse und nicht dem Wohnort zugeordnet (siehe Box oben). Die Hälfte der Karten, die auf Muhen lauten, gehen gemäss FC Aarau an einen Fanklub, der dort seine Adresse hat.

Im Ostaargau schwindet die Anziehungskraft des FC Aarau rasch. In der Stadt Baden verzeichnet er gerade einmal 26 Karten. Das ist eine weniger als in der Stadt Zürich.

Die Karte unterstreicht ansatzweise, dass die Fanlandschaft im Mittelland hart umkämpft ist. Der FC Aarau teilt sich das Territorium mit den Super-League-Klubs aus Basel, Zürich, Bern und Luzern. Der FC Basel hat diese Saison 1434 Dauerkarten im Aargau abgesetzt. Er ist vor allem im Fricktal, aber auch im Zurzibiet bis in die Region Baden stark verankert. Das zeigte eine Auswertung vor sechs Jahren. Die Kräfteverhältnisse dürften sich seither nur unwesentlich verändert haben.

Im Falle eines Aufstiegs dürften die Saisonkartenverkäufe beim FCA ansteigen. Langfristig würde aber vor allem das neue Stadion helfen, die Fanbasis zu vergrössern. «Die bessere Infrastruktur wird einen Schub geben», sagt Thomas Studer, Präsident des Fan-Clubs Aarau 1981.

Das Potenzial sieht er bei 8000 bis 10'000 Zuschauern pro Spiel. Zum Vergleich: In der Super-League-Saison 2013/2014 waren durchschnittlich 5400 Fans an den Spielen im Brügglifeld. Diese Saison sind es 3600 - die Coronamassnahmen verhinderten einen höheren Wert.

In der Kartei des FC Aarau befinden sich Fan-Adressen aus 13 Kantonen und drei Ländern. Ins deutsche Schopfheim gehen acht Saisonkarten, ins französische Mulhouse vier. Über deren Empfänger könne man nichts sagen, teilt FCA-Mediensprecherin Olivia Hagenbuch mit.

In der Schweiz präsentiert sich die FCA-Fanlandschaft wie folgt:

Über eine besondere Aussenstation verfügt der FC Aarau im Thurgau. 23 Mitglieder gründeten dort vor bald 25 Jahren den Fanklub Thurgovia 98. Die Idee war entstanden, als sich zwei junge Thurgauer FCA-Fans in einer Skibar in Valbella kennen lernten (zur Geschichte des Vereins).

In den letzten Jahren war Thurgovia nicht mehr so aktiv wie früher – eine kleine Gruppe besucht aber nach wie vor fast jedes Heimspiel. Dazu gehört Andreas Wyss, 42, Chemielaborant aus Frauenfeld. Anderthalb Stunden ist er ins Brügglifeld unterwegs, immer mit dem ÖV. Ein Auto besitzt er nicht.

Andreas Wyss am Spiel gegen Stade Lausanne-Ouchy. Bild: zvg

Wyss wurde kurz nach der Klubgründung vom Fanklubpräsidenten, mit dem er zur Schule ging, zum Beitritt überredet. An den Spielen gefiel es ihm auf Anhieb. «Seither ist der FCA mein Klub», sagt er. Besonders schätzt er die familiäre Stimmung im Brügglifeld und dass man auch mal mit FCA-Präsident Philipp Bonorand ein Wort wechseln kann.

Von sich reden machte der Fanklub, als fünf seiner Mitglieder anlässlich des Aufstiegs 2013 von Frauenfeld nach Aarau marschierten. 80 Kilometer, zwei Tage, strömender Regen an Tag eins. Wyss war dabei.

Andreas Wyss (ganz links) auf dem Marsch nach Aarau. Bild: zvg

Dieses Jahr ist kein Marsch geplant, das Aufstiegsrennen ja noch gar nicht entschieden.

Der Aufstieg vor neun Jahren war für Wyss der bislang emotionalste Moment in der 20-jährigen Verbindung mit seinem Klub. Für das letzte Spiel zu Hause gegen Vaduz erhofft er sich eine spannende Partie, in der der FCA in den letzten Minuten alles klar macht.

Wobei er sich nicht ganz sicher ist, ob er sich den Aufstieg wirklich wünscht: «Aus sportlicher Sicht wäre es natürlich super. Aber in den letzten Jahren war es schon schön: Kein grosses Polizeiaufgebot an den Spielen, kein Theater am Bahnhof. Es war gemütlich.»

FCA-Sportchef Sandro Burki ortet bei den Aufstiegskonkurrenten Schaffhausen und Winterthur riesige Euphorie. In Aarau würde stattdessen wegen einer schlechten Phase rumgemäkelt. Im AZ-Interview sagte er: «Ins Brügglifeld kommen immer noch zu viele notorische Nörgler.»

Konfrontiert mit diesem Vorwurf, stimmen zwei Fans Burki zu. Andreas Wyss, der eine Saisonkarte im Heimsektor hat, sagt: «Um uns herum auf den Stehplätzen hat es zwei, drei Fans, die das ganze Spiel lang alles schlechtreden.» Sein Eindruck sei, dass es das schon immer gegeben habe, die Stimmung heute aber schneller kippe.

Thomas Studer, Saisonkarteninhaber auf der Tribüne und seit 40 Jahren an den FCA-Spielen, gibt Burki ebenfalls recht. Er wendet aber ein, dass Fussball eine emotionale Sportart und die Kritik der Fans berechtigt gewesen sei. Unter die Gürtellinie dürfe sie aber nicht gehen. Stephan Keller habe in dieser Saison ausserdem mehrmals genörgelt. Der FCA-Trainer fing sich nach vier gelben Karten eine Sperre ein und musste gegen Winterthur von der Tribüne aus zuschauen.

