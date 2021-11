Der IHC Rothrist und der Griff nach dem Meistertitel

Inlinehockey «Eine ganz besondere Atmosphäre»: Wie der IHC Rothrist um den Meistertitel kämpft Für Fabian Schär ist die Playoff-Final-Serie im Inlinehockey als Spieler und Präsident des IHC Rothrist eine grosse Sache. Am Wochenende könnten die Westaargauer vor heimischem Publikum den Meistertitel holen. Melanie Gamma Jetzt kommentieren 12.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Präsident mit vollem Einsatz: Fabian Schär will mit dem IHC Rothrist Schweizer Meister werden. Michael Wyss

«Wenn es kalt ist, farbiges Laub den Boden bedeckt, Nebel über der Dörfli-Arena hängt, wenn die Zuschauer lärmen, sobald wir aus der Garderobe kommen, wenn es tiefer Herbst ist und wir immer noch Partien bestreiten –, dann geht es um etwas, dann ist Playoff-Zeit, dann herrscht diese ganz besondere Atmosphäre», schwärmt Fabian Schär. Der Präsident und Spieler des IHC Rothrist sagt: «Jetzt ist diese Stimmung wieder da, und sie ist noch ein bisschen besonderer als in anderen Jahren.»

Das Break im ersten Finalduell

Erstmals in der Klubgeschichte ist der IHCR im Playoff-Final. Nach zwei Auswärtspartien in Rossemaison steht es in der Best-of-5-Serie 1:1. An den Heimspielen diesen Samstag und Sonntag haben es die Aargauer in der Hand, den Herbst noch goldener zu machen und als erste Deutschschweizer Equipe den Schweizer-Meister-Titel zu gewinnen. «Wir sind weit gekommen als Verein, als Mannschaft, aber wir sind noch nicht am Ziel», betont Schär, «wir dürfen im Match nicht an den Kübel denken, sonst sind wir weg vom Fenster.» Absolut fokussiert müsse jeder auf dem Platz sein: «Jeder nimmt Einsatz für Einsatz, Aktion für Aktion.»

Fabian Schär. ZVG

Leichtes Spiel werden die Rothrister nicht haben, auch nicht mit lautstarkem Heimpublikum. «Da wird mehr kommen von Rossemaison, als in den ersten beiden Partien», sind sich Stürmer Schär und seine Mannen bewusst. Das 5:3 im ersten Finalspiel war der erste IHCR-Sieg in der Halle in Rossemaison überhaupt. Jener Erfolg sei zum einen der Einstellung «seiner» Mannschaft zu verdanken gewesen. «Wir waren total parat», sagt Schär, «und uns glückte fast alles. Zudem kratzte unser Goalie Roger Schnellmann noch mehr Bälle heraus als sonst – und vielleicht hat uns der Gegner ein wenig unterschätzt.»

Keine Gurkentruppe, aber eine treue Helfercrew

Am Tag darauf waren es die Jurassier, die mehr Wettkampfglück hatten und erwartungsgemäss mit dem 8:3 die Serie ausglichen. Nun geht es am Wochenende zurück auf den harten Teerboden, hinaus in die Kälte, wo der Ball mehr springt als auf dem weicheren Hallenterrain und Kampf und Cleverness stärker gefordert sind als eine filigrane Technik. «Ich freue mich extrem. Es sind genau jene Matchs, für die wir so viel Zeit und Energie ins Training und in die Vereinsarbeit investieren», sagt Schär.

Der 36-Jährige führt seit 2016 das Doppelmandat als Stammspieler und Präsident aus. Und so denkt der Abteilungsleiter Finanzen der Gemeinde Strengelbach für die Playoff-Finalpartien über die Bande hinaus: «Das Ganze ist eine grosse Sache für den IHCR.» Die Spiele bezeichnet er auch für die, die seit Jahren am Kiosk helfen, Pausenfrüchte schnipseln, für Zeitmesser, Speaker und Co als eine Art Genugtuung. «Dass wir im Final stehen, gibt allen Helfern das Gefühl, dass sie ihre Arbeit nicht für eine Gurkentruppe machen, die mal wieder in der ersten Runde der Playoffs rausfällt, sondern für ein Team, das nach dem Titel greift.»

Die Hoffnung auf eine nachhaltige Strahlkraft

Dass der IHCR heuer länger in den Playoffs hält als in den Vorjahren, werde breit wahrgenommen. «Da kommen SMS von Leuten, von denen ich lange nichts mehr gehört habe, und an den Matchs waren nebst den treusten Fans plötzlich wieder solche, zu denen der Kontakt nicht mehr so eng war. Selbst in Rossemaison waren unsere Anhänger in Überzahl – das ist cool», geniesst Fabian Schär, was die Finalspiele bisher auslösten.

«Wir hoffen, wir können – egal wie die Sache ausgeht – von dieser Strahlkraft zehren, den Mitgliederschwund bremsen und mehr Kids zum Inlinehockey bewegen.»