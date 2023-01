Darts im Aargau: eine Einführung in den Sport

Darts Aargau «Darts ist ein Spiel, das du immer selbst gewinnen musst.» Trotz TV-Präsenz während der WM ist Darts ein weitgehend unbekannter Sport. Der Sport wird auch im Aargau betrieben. Es gibt mit dem DC Brugg und dem DC Schindelihüüü zwei Vereine, die insgesamt rund 50 lizenzierte Spielerinnen und Spieler vereinigen. Ein kurze Einführung in den Sport. Fabio Baranzini, aargauersport.ch 18.01.2023, 20.55 Uhr

Als über die Festtage der WM-Titel im Darts ausgespielt wurde, war der Sport mal wieder in vieler Munde. Die TV-Stationen zeigten stundenlang Bilder aus dem Londoner Alexandra Palace, liebevoll auch «Ally Pally» genannt. Auf der Bühne der Darts-WM wurde auch dieses Mal wieder beste und vielschichtige Unterhaltung geboten. Die beeindruckende Konzentration und die präzise Technik der Spieler, die grölenden Zuschauer in der stickigen Halle dahinter. Halligalli im Ally Pally.

Der Engländer Michael Smith in Aktion im Finale der Cazoo World Darts Championship gegen den Niederländer Michael van Gerwen im Alexandra Palace in London am Dienstag, 3. Januar 2023. Zac Goodwin / AP

Die Cracks kommen aus Grossbritannien wie der Weltmeister Michael Smith. Aus Holland wie der Finalist Michael van Gerwen. Oder neuerdings auch aus Deutschland, das mit Gabriel Clemens einen Halbfinalisten stellte. Schweizer suchte man dagegen einmal mehr vergeblich im Teilnehmerfeld der WM. Dabei wird Darts auch hierzulande gespielt, auch wenn es keine Profis gibt. Rund 600 lizenzierte Spielerinnen und Spieler gibt es in der Schweiz.

Der Sport wird auch im Aargau betrieben. Es gibt mit dem DC Brugg und dem DC Schindelihüüü zwei Vereine, die insgesamt rund 50 lizenzierte Spielerinnen und Spieler vereinigen. So weit die Fakten. Doch wie sieht es eigentlich mit den Regeln aus? Der klassische Spielmodus nennt sich «501 open in und double out». Das klingt ähnlich wie die Bezeichnungen der Sprünge von Freestyle-Snowboardern – für Laien absolut unverständlich.

Nicht so für Mike Nydegger, der seit über 25 Jahren Darts spielt. Mit 50 ist der Präsident des DC Brugg noch immer die Nummer fünf der Schweiz. Er erklärt: «501 steht für die Anzahl Punkte, die man werfen muss. Nach jedem Wurf wird die erzielte Punktzahl abgezogen. Open in bedeutet, dass beim ersten Wurf jedes Feld auf dem Dartsboard anvisiert werden kann. Und double out heisst, dass der letzte Pfeil, der geworfen wird, um genau auf null Punkte zu kommen, entweder genau in die Mitte ins Bullseye muss oder in eines der Felder am äussersten Ring der Dartscheibe, welche doppelte Punkte geben.»

Andre Weber, Präsident vom Darts Club Brugg (links) und Mike Nydegger, die Nummer 7 der Schweiz und Kassier beim Darts Club Brugg Alexander Wagner

Gespielt wird normalerweise eins gegen eins, wobei abwechslungsweise drei Pfeile geworfen werden. Wer zuerst null Punkte hat, gewinnt den «Leg». In der Regel wird auf «Best-of-three», also auf zwei gewonnene «Legs» gespielt. Die Distanz zum Board beträgt exakt 2,37 m. Die Pfeile dürfen nicht länger als 30 cm und nicht schwerer als 60 Gramm sein. Jeder bringt seine eigene Darts an die Wettkämpfe mit. Nydegger spielt zum Beispiel mit einem 23 Gramm schweren, kopflastigen Pfeil. «Ich habe etwa zehn Jahre nach der perfekten Konfiguration des Pfeils für meine Technik gesucht. Und ich kaufe noch heute neue Darts und tüftle weiter», sagt er.

«Entsprechend ist Darts reine Übungssache und man muss mental stark sein. Denn Darts ist ein Spiel, das du immer selbst gewinnen musst. Es gibt keine Eigentore und Doppelfehler. Du musst den letzten Pfeil sauber werfen und die erforderliche Punktzahl erzielen. Sonst kannst du nicht gewinnen.»

Auch ohne Lizenz kann man Turnier spielen

Wer im Darts erfolgreich sein will, muss in der Lage sein, die Pfeile immer mit der gleichen Bewegung und im gleichen Tempo zu werfen. «Im Darts kann man nicht zielen. Das ist ein Irrglaube. Um zu zielen, bräuchte man wie im Schiessen Kimme und Korn. Im Darts kommt es einzig und allein darauf an, den immer gleichen Bewegungsablauf zu perfektionieren und beim Wurf das gewünschte Feld mit den Augen anzuvisieren», so Nydegger.

Im Darts kann man in der Schweiz rasch bei Wettkämpfen einsteigen. Im Aargau zum Beispiel in der «Darts Liga Region Aargau». Nydegger: «In dieser Liga geht es um Ruhm und Ehre und natürlich um die Möglichkeit, unter Wettkampfbedingungen zu trainieren.»

Um in der «Darts Liga Region Aargau» mitzuspielen braucht es noch nicht mal eine Mitgliedschaft in einem Verein. Es braucht nur ein Team mit vier Spielerinnen und/oder Spielern sowie ein Heimlokal, um gegen andere Teams anzutreten. Ein Spiel besteht aus acht Einzeln und zwei Doppeln.