Im Aufschwung Warum der Frauen-Radsport nicht mehr ein Anhängsel der Männer ist – und wie das eine Aargauerin erlebt Der Radsport der Frauen gewinnt immer mehr an Wertschätzung. Bis zu den Männern ist es aber noch weiter Weg. Die Aargauerin Aline Seitz bestritt zuletzt die Tour de Suisse und spricht über die Entwicklung. Martin Probst Jetzt kommentieren 23.06.2022, 05.00 Uhr

Aline Seitz an der Tour de Suisse im Zeitfahren. Michael Zanghellini/Freshfocus

Ihre Aufgaben hatte Aline Seitz auf der Schlussetappe der Tour de Suisse längst erledigt, da verlor sie einen Zahn. «Er hat sich plötzlich gelöst», erzählt die 25-Jährige. Manch eine, manch einer hätte wohl spätestens jetzt aufgegeben – ganz alleine unterwegs, weit hinter dem Feld und mit einem Gewitter vor Augen.

Nicht aber Aline Seitz. Sie fuhr ins Ziel. Mit einem zu grossen Rückstand zwar, um im Schlussklassement offiziell gewertet zu werden, dafür mit dem Stolz, die Landesrundfahrt beendet zu haben.

Die Zahnprothese, die Aline Seitz seit einem Unfall mit neun Jahren trägt und sich am Dienstag im dümmsten Moment löste, wurde bereits am Mittwoch ersetzt. Nachwehen – wenn überhaupt– spürte die Aargauerin in den Beinen. Kein Wunder, nach vier intensiven Etappen, in denen Seitz im Team «Roland Cogeas Edelweiss» viele Helferinnen-Dienste leistete.

Ein wunderbares Gefühl

So auch auf der Schlussetappe, als sie die Bergfahrerinnen immer wieder innerhalb des Hauptfeldes in Stellung brachte, selbst aber viel Energie liegenliess. «Am Ende bekam ich das sehr deutlich zu spüren», sagt sie.

Aline Seitz. Annette Boutellier

In Erinnerung bleibt aber viel Positives. Die dritte Etappe zum Beispiel, als es Seitz in eine kleine Fluchtgruppe geschafft hatte. Diese wurde zwar wieder eingeholt. «Aber das Gefühl, das Heimrennen anzuführen, war wunderbar», sagt sie.

Ebenso erfreut ist Seitz, wie sich die Tour de Suisse der Frauen entwickelt. Bei der Premiere im vergangenen Jahr führte die Rundfahrt über zwei Etappen, jetzt waren es bereits vier Teilstücke, und ab nächster Saison wird die Tour de Suisse der Frauen vom Internationalen Radsportverband UCI in der höchsten Kategorie geführt und World-Tour-Status erlangen.

«Diese Entwicklung freut mich enorm», sagt Seitz. «Man spürt, dass beim Frauenradsport derzeit vieles in Bewegung ist.» Besonders die TV-Präsenz – SRF übertrug die Tour de Suisse der Frauen im Livestream und teilweise auf SRF 2 – sei von grosser Bedeutung, ist die Aargauerin überzeugt.

Die Formel ist einfach: Ohne Aufmerksamkeit ist es schwierig, sich zu zeigen. Und ohne sich zu zeigen, weiss die Masse nicht, was geboten wird. Und das ist viel. Das Niveau im Frauenradsport entwickelt sich rasant.

Die Löhne wurden erhöht, doch das reicht noch nicht

Beim Wettkampfangebot rückt der Frauenradsport näher an die Männer. So gibt es in diesem Jahr eine eigenständige Tour de France der Frauen, die erst am Schlusstag der Männer beginnt und nicht parallel stattfindet. Das Signal ist klar: Frauenradsport ist kein Anhängsel.

Auch die Tour de Suisse der Frauen überschnitt sich in diesem Jahr nur an zwei Tagen mit jener der Männer. Der Montag und Dienstag waren exklusiv den Frauen gewidmet.

So erfreut Aline Seitz über all das ist. Von einer Angleichung ist der Radsport weit entfernt. «Zwar wird der Mindestlohn, den Teams bezahlen müssen, bei den Frauen leicht erhöht. Aber er bleibt viel tiefer und ist weit davon entfernt, dass man davon leben könnte», sagt Seitz und ergänzt:

«Wichtiger als die Preisgelder anzugleichen, wäre es, beim Mindestlohn anzusetzen.»

Seitz, die neben der Strasse auf den Bahnradsport setzt und dort ihre bisher grössten Erfolge feiern konnte, würde mit Blick auf die Qualifikationsphase für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gerne als Profi leben.

Aline Seitz im Einsatz als Bahnradfahrerinnen. AP Photo/Thibault Camus

«Ich schliesse bald mein Psychologiestudium ab», sagt die 25-Jährige. Zeit, ganz auf Sport zu setzten, hätte sie dann also. Bleibt aber die Frage, ob es finanzierbar wäre? «Ich hoffe es», sagt Seitz. «Zwar ist es im Bahnradsport noch schwieriger, davon zu ­leben.» Weil sie nicht bei einem Team angestellt ist und somit keinen Lohn für ihre Arbeit erhält. «Aber dank der Sporthilfe und Sponsoren werde ich schon heute sehr grosszügig unterstützt.»

Die steigende Aufmerksamkeit, zum Beispiel, wenn sie an der Tour de Suisse ganz vorne fährt, könnte bei der Suche nach neuen Geldgebern helfen. Dass es nicht an der Motivation fehlt, hat sie hingegen ganz am Ende des Rennes bewiesen.

