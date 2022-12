HSC Suhr Aarau: Die Empfehlung von Spielmacher Sergio Muggli

HSC Suhr Aarau Werbung in eigener Sache: Wie sich Sergio Muggli für eine Vertragsverlängerung empfiehlt Dem HSC Suhr Aarau läuft es blended. Das liegt auch an Sergio Muggli, der als Spielmacher die Aufritte seines Teams prägt. Dabei ist ungewiss, ob der 29-Jährige auch nächste Saison beim HSC spielt. Derzeit sammelt er allerdings viele Argumente für einen Verbleib. Martin Probst Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sergio Muggli (Mitte) weiss sich durchzusetzen, auch wenn es manchmal wehtut. Alexander Wagner

Langsam herantasten. Es war der Plan. Sergio Muggli lacht, wenn er zurückdenkt. Denn das Vor­haben wurde von der Realität in Windeseile ein- und überholt. Aus süferli wurde Vollgas und Muggli beim HSC Suhr Aarau zu einem entscheidenden Faktor, dass das Team trotz gewichtigen Ausfällen von Leistungsträgern seit vier Spielen ungeschlagen ist.

Selbstverständlich ist beides nicht. Rückblick: Drei Spiele waren in dieser Saison absolviert, da schmerzten Sergio Muggli die Adduktoren. Einmal mehr muss man sagen. Der 29-Jährige bezeichnet die Muskeln an der Innenseite der Oberschenkel als seine Achillesferse, so oft be­reiten sie ihm Probleme.

Warum das so ist, weiss er nicht. Aber Muggli hat gemeinsam mit seinen Physiotherapeuten und anderen Experten einen Weg gefunden, das Problem möglichst klein zu halten.

Mugglis Fokus liegt in erster Linie auf dem Team

So weit, so gut. Die Rückkehr aber verlief anders als geplant. Das hat – wie sollte es anders sein – mit einer Verletzung zu tun. Anfang November brach sich Tim Aufdenblatten im Auswärtsspiel in Kreuzlingen die Nase und musste operiert werden. Seither fehlt er dem Team. Und hier kommt Sergio Muggli ins Spiel, der Aufdenblatten als Spielmacher Nummer eins beim HSC ersetzt.

Dass Muggli das kann, war unbestritten. 2019 wurde er vom HSC Suhr Aarau genau dafür verpflichtet und hat seither immer wieder bewiesen, dass er Aufdenblatten sowohl entlasten wie ersetzen kann. Und doch war die Situation dieses Mal speziell, weil Muggli erst auf der Rückkehr von seiner Verletzung war.

Umso erstaunlicher ist, wie gut er mit der unerwartet schnell gesteigerten Intensität zurechtkam. Und wie schnell Muggli das Spiel des HSC in seine Hände nahm und prägte. Was sich wiederum auch an den Resultaten ablesen lässt.

Sergio Muggli ist da, wenn es ihn braucht. Alexander Wagner

Ja, es läuft. Sehr gut sogar. Für den HSC aber auch für Sergio Muggli, der damit Werbung in eigener Sache macht. Am Ende dieser Saison läuft sein Vertrag aus. Gespräche über eine Verlängerung sollen zeitnah erfolgen.

Muggli aber spricht lieber zuerst über das Team, als sich selbst zu sehr in den Fokus zu rücken: «Wir konnten in vielen schwierigen Spielen das Ruder noch rumreissen. Diese mentale Stärke zeichnet das Team derzeit aus.»

Dass auch er seinen Anteil an den starken Auftritten hat, weiss Muggli und doch dauert es im Gespräch, bis es um ihn geht. «Ich habe momentan viel Verantwortung. Das gefällt mir», sagt er.

Obwohl er sich selbst als zurückhaltend beschreibt, was auch erklärt, warum er sich nicht in den Mittelpunkt stellen will, behagt Muggli die Rolle als Leader. «Das bringt zum einen meine Position mit sich, aber auch die Routine hilft», sagt der nur 1,77 Meter grosse Rückraumspieler.

In Spanien geboren und als Primarlehrer tätigt

Serigo Muggli wurde in Spanien als Kind von Schweizer Eltern geboren. Als er drei war, zog die Familie zurück in die Schweiz. An die Zeit in Spanien kann er sich nicht erinnern, seinen Vornamen aber spricht er spanisch aus – Serchio.

Mit den Kadetten Schaffhausen wurde Muggli zu Beginn seiner Karriere und ab 2012 viermal Meister und zweimal Cupsieger. Danach spielte er eine Saison in Deutschland in der zweiten Bundesliga, ehe er zu seinem Jugendklub GC Amicitia zurückkehrte, wo er schliesslich 2019 die Verantwortlichen des HSC auf sich aufmerksam machen konnte.

Der 29-Jährige hat in seiner Karriere also vieles erlebt, trotzdem würde er gerne in Aarau bleiben. «Der Zusammenhalt im Team – nicht nur im Training und an den Spielen – ist toll. Ich fühle mich sehr wohl hier», sagt Muggli, der in Zürich lebt und mit einem 50-Prozentpensum als Primarlehrer arbeitet, nachdem er zuvor eine Lehre als Hochbauzeichner absolvierte hatte.

So gut Muggli beruflich aufgestellt ist, ein Karriereende als Handballer ist noch kein Thema. «Solange es mir Spass macht und ich auf diesem Level spielen kann, sehe ich keinen Grund dazu.»

Ob es beim HSC Suhr Aarau auch nach dieser Saison weitergehen wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Von Seiten des Vereins ist dazu nichts Konkretes zu erfahren. Trainer Aleksandar Stevic verweist auf anstehende Gespräche, sagt aber: «Sergio ist ein wichtiger Spieler für uns. Er ist er ein Antreiber und jemand, der positiven Einfluss auf seine Mitspieler hat.»

Vor allem ist Sergio Muggli aber einer, der da ist, wenn es ihn braucht. Das nächste Mal am Sonntag im Heimspiel gegen Pfadi Winterthur. Langsam muss es nicht mehr gehen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen