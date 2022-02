HSC Suhr Aarau: Gian Attenhofer erleidet Kreuzbandriss

HSC Suhr Aarau Niederlage in Thun und der nächste Schock: Flügelspieler Attenhofer erleidet Kreuzbandriss Die 23:27-Niederlage des HSC Suhr Aarau im Auswärtsspiel bei Wacker Thun wird von der schweren Verletzung von Gian Attenhofer überdeckt. Zwei weitere Akteure fielen coronabedingt aus. Frederic Härri 23.02.2022, 21.42 Uhr

Gian Attenhofer (rechts) wird den Rest der Saison verpassen und wohl auch beim Start der kommenden Spielzeit fehlen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Gerade erst hatte man sich beim HSC Suhr Aarau vom ersten Schock erholt. Man sah ein, dass man in den nächsten Monaten ohne die Leistungsträger Tim Aufdenblatten und João Ferraz würde auskommen müssen, blickte nach vorne und besorgte sich mit dem Ungarn Rudolf Faluvégi die gesuchte Verstärkung. Just, als wieder neue Hoffnung aufkeimen sollte, ereilt den Verein nun die nächste Schreckensmeldung aus der medizinischen Abteilung: Gian Attenhofer hat sich das Kreuzband gerissen.

Der junge Aussenspieler, noch keine 20 Jahre alt, spielte prächtig auf in jüngster Zeit. Auch seine Tore waren es, die dem HSC zum Sieg verhalfen am Samstag gegen Karvina. Am Mittwochabend in Thun hätte Attenhofer wohl erneut am rechten Flügel begonnen, wenn ihn nicht die schwere Verletzung ausgebremst hätte. Zugezogen hat sie sich Attenhofer im Training mit der U21-Nationalmannschaft am Tag davor. Den Rest dieser Saison wird er verpassen, wie wahrscheinlich auch grosse Teile der nächsten Spielzeit.

Zwei positive Coronafälle

Attenhofer war nicht der einzige Spieler, der die Reise ins Berner Oberland nicht antrat. Leonard Pejkovic und Nikos Sarlos fehlten kurzfristig im Kader, weil sie positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Es bleibt eine verflixte Saison, trotz all der schönen Erlebnisse auf internationaler Bühne.

Vielleicht, so der fromme Wunsch bei Suhr Aarau, würden im Auswärtsspiel bei Wacker Thun ja zumindest die blütenweissen Auswärtstrikots ein wenig Glück bringen. Das Dress hatten die Spieler zuletzt im Europacup getragen.

Letztlich wird es mehr als die Kluft gewesen sein, die über den Ausgang der Partie entschieden hat. Die Gäste taten jedenfalls viel dafür, dass ihr Auftritt mit dem ersten Rückrundensieg enden würde. Vom Start weg spielten sie auf, als würde sie all der Trubel rundherum nichts angehen. Sie begannen unbekümmert und konzentriert, mit einer soliden defensiven Grundordnung. Kontinuierlich baute Suhr Aarau den erspielten Vorsprung auf und führte nach einer Viertelstunde mit drei Toren.

Torhüter Leonard Grazioli stellte seine beeindruckende Form auch in Thun unter Beweis. Marc Schumacher / freshfocus

Übermässig viele Treffer fielen in der Folge nicht, was einerseits in einer fehlenden Präzision begründet lag, aber auch mit den guten Torhütern erklärt werden konnte. Allein Leonard Grazioli wies in der ersten Halbzeit eine Abwehrquote von über 50 Prozent auf. Zur Pause führte der HSC mit 13:11. Die Richtung stimmte.

Nicht die bessere Mannschaft gewann, aber die abgezocktere

Im zweiten Umgang fand jedoch auch Wacker Thun allmählich zu seiner Abwehrstärke. Das Torewerfen wurde für den HSC nicht leichter, eher war das Gegenteil der Fall. Und so kam es, dass rund 20 Minuten vor Schluss die Führung ein erstes Mal wechselte, als den Gastgebern das 16:15 gelang. Spielerisch wähnte man den HSC im Vorteil, defensiv gaben die Gäste allerdings zu viele Siebenmeter preis. Diese wusste Thuns Nicolas Suter meist zu verwerten.

Auch dank seinen Toren brachte Wacker den Vorsprung über die Zeit. So gewann am Ende nicht die bessere Mannschaft, aber die abgezocktere. Und eine, die weniger Verletzungssorgen hat.

Telegramm Wacker Thun - Suhr Aarau 27:23 (11:13) Thun, Lachenhalle. 380 Zuschauer. SR Keiser/Rottmeier. 3 Zeitstrafen gegen Wacker, 4 Zeitstrafen gegen Suhr Aarau. Wacker: Winkler (10 Paraden); Linder (1 Tor), Felder (1), Raemy (4), Dähler, Sorgen, Lüthi (1), Dannmeyer (1), von Deschwanden (5), Guignet (1), Schwab (1), Huwyler, Gruber (5), Suter (6/6), Delhees (1). Suhr Aarau: Grazioli (17 Paraden, 1 Tor)/Scheidiger; Faluvégi (4 Tore), Reichmuth (1), Gomboso E., Hofer (2), Zehnder (5/2), Bieri, Parkhomenko (1), Laube (3), Muggli (4), Strebel, Slaninka (2).