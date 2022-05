Kein Mann für Blabla: Patrick Strebels Pläne nach dem Rücktritt

HSC Suhr Aarau Kein Mann für Blabla – wie Patrick Strebel den Handball nach seinem Rücktritt prägen will Spricht Patrick Strebel über Handball, ist seine Leidenschaft in jedem Wort zu spüren. Ideen, was man besser machen könnte, hat er einige. Doch statt zu lobbyieren, packt er lieber an. Auch nach dem Rücktritt. Und als Gewichtheber. Martin Probst Jetzt kommentieren 30.05.2022, 16.37 Uhr

Immer mit vollem Einsatz dabei: Patrick Strebel spielte am vergangenen Mittwoch sein letztes Spiel für den HSC. Alexander Wagner

Wenn er einmal begonnen hat, im kleinen Kreis über Handball zu sprechen, dann könnte Patrick Strebel stundenlang erzählen. Dann sprudeln die Ideen nur so aus ihm raus. Und eigentlich, so denkt man, müsste ein Visionär wie er, ein Aficionado, der diesem Spiel so viele Gedanken widmet, den Sport auch als Funktionär verändern wollen. Ihn mit seinen Ideen prägen und Strukturen verbessern.

Strebel lacht. Das wäre ihm viel zu viel Politik. Der 30-Jährige ist ein Macher, einer, der anpackt, wie er das in über 300 Spielen für den HSC Suhr Aarau tat und vor allem einer, der immer alles reinschmeisst, auch körperlich.

Viel Blabla und wenig Taten – das wäre nichts für ihn. «Das würde mich wahnsinnig machen», sagt Strebel.

Der Kopf sagte: Ganz oder gar nicht

Am vergangenen Mittwoch stand Strebel im Rahmen eines Freundschaftsspiels zum letzten Mal als Spieler auf der Platte. Danach wurde sein Trikot ver­steigert. Den Spieler Strebel wird es nicht mehr geben. Auch nicht in einer zweiten Mannschaft. «Würde ich weniger trainieren, würde ich schlechter und mich ärgern. Also würde ich wieder mehr investieren», sagt er. Und dann hätte er auch weitermachen können.

Schliesslich ist Strebel mit seinen 30 Jahren längst nicht zu alt für die höchste Liga. Und sein Körper, das sagt er selbst, hätte wohl noch lange mitgemacht. Der Kopf aber sagte: ganz oder gar nicht.

Ebendies führte zum Entscheid, aufzuhören. Strebel hat gespürt, dass seine Arbeit als Trainer an der Sportschule Buchs immer mehr Raum in seinen Gedanken einnahm. Und dass zwei Schwerpunkte in seinem Kopf einer zu viel sind für sein mentales Gleichgewicht.

Ein Blick zurück: Patrick Strebel, 2012, im Einsatz für den HSC. Alexander Wagner

Strebel spürte, dass die ­Müdigkeit zunahm. Und es Zeit wurde, einen Entscheid zu fällen. «Die Alternative wäre gewesen, irgendwo im Ausland – auch nur für Kost und Logis – als Profi zu leben», sagt er. «Aber für diesen Schritt hätte ich zu vieles, das ich hier sehr gerne mache, aufgeben müssen.»

Im Rückblick hätte er einige Moment mehr geniessen sollen

Die Arbeit mit den Jungen zum Beispiel. Viele, die es beim HSC in die erste Mannschaft schaffen, hat er im physischen Bereich und punkto Einstellung gefördert und gefordert. «Wenn ich sehe, dass jemand nicht bereit ist, alles zu geben, macht mich das wütend», sagt Strebel.

Er selbst lebt dies vor. Immer. Im Rückblick manchmal vielleicht sogar etwas zu sehr. «Den Sieg im Supercup 2020 hätte ich mehr geniessen sollen. Doch es war am Anfang der Saison. Ich konnte es nicht», sagt er. Voller Einsatz. Immer. Es kann auch belasten.

Es gab wenige Momente, in denen er sich gehen liess, wenn es während der Saison war. Nach dem ersten Sieg gegen die Kadetten war so einer. «Misha (Kaufmann, ehemaliger Trainer; die Red.) impfte uns ein, dass wir sie besiegen können. Als wir es dann ein erstes Mal geschafft hatten, wurde es eine legendäre Nacht.»

Bruder Lukas, damals ebenfalls dabei, sagt – oder ist es eher eine Drohung? –: «Es gibt noch Fotos aus dieser Nacht.» Beide lachen. Es sind schöne Erinnerungen, solche, die bleiben.

Patrick Strebel (rechts) mit seinem Bruder Lukas. Alexander Wagner

Bei Patricks letztem Spiel stand Lukas auf der anderen Seite im Team des Gegners. Danach blieben beide noch lange in der Halle. Dieses Mal wollte Patrick den Moment geniessen. «Es gibt viele Dinge aus meiner Zeit als Handballer, die mir in Erinnerungen bleiben werden.»

Als Gewichtheber will er nun den Umfang erhöhen

Einmal blickte Strebel auf die andere Seite der Halle, dorthin, wo während der Spiele immer die Bank steht. Und damit auch der Trainer. «Vielleicht», sagt er, «ist das mal etwas für mich.» Das A-Diplom will er zeitnah erwerben. Das B-Diplom besitzt er. «Ich habe schon als junger Spieler wie ein Trainer gedacht», sagt Strebel. Und er hat sich Gedanken gemacht, was er ändern würde.

Oft geht es um Grundlagen. Um den physischen Aufbau und um die Einstellung. «Was willst du dieses und jenes einführen, wenn die Basis nicht stimmt?», fragt Strebel rhetorisch. Es ist explizit keine Kritik an seinen Trainern, im Ausbildungssystem des Verbands sieht er Verbesserungspotenzial, vergleicht die Arbeit auch mit jener im nahen Ausland.

Seine Ideen würde Patrick Strebel teilen, lobbyieren, dass sie umgesetzt werden, müssten dann andere. Er geht in dieser Zeit viel lieber mit den jungen Spielern ins Training. «Dort kann ich mehr erreichen», sagt er. Und setzt dabei auch auf seine zweite Leidenschaft: das Gewichtheben. Seit einigen Jahren ist es ein Teil der Ausbildung an der Sportschule Buchs. «Es hilft auch den Handballern», ist Strebel überzeugt.

Selbst ist er Mitglied im Gewichtheberverein Aarau. Den Umfang des Trainings will er jetzt erhöhen. «Mal schauen, wohin das führt», sagt Strebel. «Bisher hat das eine das andere beeinflusst, weil die Energie fehlte, neben dem Handball, der an erster Stelle stand, das volle Programm zu machen.» Jetzt bleibt mehr Zeit. Es würde nicht erstaunen, wenn bald Erfolgsmeldungen als Gewichtheber kommen. Er selbst schmunzelt darüber nur.

