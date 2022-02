HSC Suhr Aarau: Bundesliga-Wechsel nur mit Spielerberater möglich

HSC Suhr Aarau Grazioli und Zehnder setzten für ihre Bundesliga-Wechsel auf einen Berater – warum sie damit die Ausnahme sind Wer aus der Schweizer Liga ins Ausland wechseln will, braucht die Hilfe eines Spielerberaters, sagt der Gründer einer Transferplattform. Zwei HSC-Spieler haben damit alles richtig gemacht. Und doch tut es ihnen im Schweizer Handball kaum einer nach. Frederic Härri Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Leonard Grazioli (links) und Manuel Zehnder erfüllen sich im Sommer einen Kindheitstraum. Marc Schumacher/Freshfocus

Leonard Grazioli und Manuel Zehnder erfüllen sich bald einen Kindheitstraum. Ein paar Monate noch verbringen sie beim HSC Suhr Aarau, dann werden sie in der deutschen Bundesliga Handball spielen.

Die Destinationen der beiden mögen sich unterscheiden – Grazioli geht nach Wetzlar oberhalb von Frankfurt am Main, Zehnder wird in Erlangen nahe Nürnberg ein neues Zuhause finden. Doch die Spieler eint, dass sie sehr früh in ihren noch jungen Leben viel dafür getan haben, damit ihr Traum nicht Traum bleibt, sondern in Realität übergeht.

Die Wette auf die Zukunft ist aufgegangen

Vorneweg sind Grazioli und Zehnder mit einem aussergewöhnlichen Talent ausgestattet. In der Meisterschaft machen sie auf sich aufmerksam, sind Leistungsträger und gehören regelmässig zu den Besten. Dabei hilft, dass sie zurzeit keinem Nebenerwerb nachgehen, der Fokus ist auf Profihandball ausgerichtet. Beim HSC haben sie sich eine Klausel in den Vertrag setzen lassen, die besagt, dass sie den Verein verlassen dürfen, wenn ein entsprechendes Angebot eines Bundesligisten vorliegt. Es war als Wette auf die Zukunft zu verstehen, die nun aufgegangen ist. Neben diesen Voraussetzungen brauchen sie aber auch jemanden, der ihr Können nach aussen trägt. Eine Drittperson, die potenzielle Interessenten sucht – und findet. Sowohl Grazioli als auch Zehnder arbeiten mit einem Spielerberater zusammen.

Die Mehrheit im Handball braucht keinen Vermittler Im hiesigen Handball zählen die beiden damit zu einer Minderheit, wie Filip Maros sagt. Er schätzt:

«95 Prozent der Profispieler in der Schweiz haben keinen Berater.»

Maros war selbst bereits bei unterschiedlichen Vereinen beschäftigt, seit 2020 spielt er im Rückraum des TSV St. Otmar St. Gallen. Transfers sind dem 30-Jährigen nicht fremd, was nicht nur mit der eigenen Spielerkarriere zu tun hat.

Filip Maros (links) ist Handballspieler beim TSV St. Otmar St. Gallen – und seit letztem Jahr auch Firmengründer. Benjamin Manser

Im vergangenen Jahr gründete Maros mit Stefan Freivogel, Kreisläufer bei Pfadi Winterthur, das Unternehmen Scoutency. Auf der Onlineplattform können sich Spieler mit Vereinen vernetzen und austauschen, ähnlich dem Businessnetzwerk Linkedin, nur eben auf Handball bezogen. Scoutency ist gewissermassen ein Portal, das Spielern Selbstermächtigung im Transfermarkt bietet. «Spieler können sich selbst promoten und müssen nicht den Weg über Berater gehen», sagt Maros. Denn engagiert man einen Spielerberater, gibt man bei einem gelungenen Wechsel für gewöhnlich einen Prozentsatz seines Jahresgehalts ab, als Vermittlungsgebühr.

Wer innerhalb der Schweizer Liga wechseln will, schafft das auch alleine

Dennoch hält es Maros für sinnvoll, wie Grazioli und Zehnder vorgegangen sind. Selbstpromotion ist gut, im kleinen Schweizer Handballmarkt aber nur bis zu einem gewissen Grad von Nutzen. Wer einen NLA-Klub verlässt und sich einem anderen anschliessen möchte, schafft das normalerweise auch ohne fremde Hilfe. Jeder kenne sich und jeder wisse ungefähr, wie viel der interessierte Klub bereit sei, zu zahlen, sagt Maros. «Aber wenn du in die Bundesliga wechseln willst, brauchst du jemanden, der dich in Deutschland bekannt macht. Du kannst in der NLA noch so überragende Leistungen zeigen, eine Garantie, dass dich dein Traumverein entdeckt, hast du nicht. Dafür ist die Schweizer Liga im internationalen Vergleich einfach nicht wichtig genug.»

Posieren mit dem neuen Trikot: Manuel Zehnder wird in der neuen Saison im Schwarz des HC Erlangen auflaufen. Zvg / HSC Suhr Aarau

Für Grazioli und Zehnder hat sich das Investment also gelohnt. Doch was hat der HSC von den Transfers seiner Schützlinge? Erst einmal nicht übermässig viel, zumindest aus finanzieller Sicht. Hätte etwa der HC Erlangen bei Zehnder auf eine sofortige Verpflichtung in diesem Winter gepocht, hätte der Bundesligist nach AZ-Informationen eine Ablösesumme von mehreren Zehntausend Franken an den HSC entrichten müssen. Da der Wechsel aber am Ende der Saison erfolgt, wird trotz laufenden Vertrages nur eine Ausbildungsentschädigung von 3500 Franken pro Jahr als Profi fällig, wie im Reglement der Internationalen Handballföderation festgehalten ist. Das heisst: Für Zehnder, seit der Saison 2016/17 im Profikader, erhält der HSC rund 21000 Franken.

Suhr-Ikone Iwan Ursic kam nur per Umweg in die Bundesliga

Es ist ein Betrag, der im Budget des Vereins nicht unwesentlich ist, der den sportlichen Verlust seines besten Torschützen ­jedoch wohl nicht ausreichend aufwiegen kann. Daneben gibt es aber auch die andere, die immaterielle und emotionalere Seite. Mit Grazioli und Zehnder wechseln gleich zwei Spieler auf direktem Weg vom HSC Suhr Aarau in die Bundesliga. Das gab es noch nie. Iwan Ursic etwa, Ikone des damaligen TV Suhr, spielte vor seinem Wechsel zur HSG Nordhorn im Jahr 2006 erst noch in Schaffhausen und Winterthur.

Mit Graziolis und Zehnders Abschied nach Deutschland verfestigt der HSC Suhr Aarau seinen Ruf als Ausbildungs- und Talentförderverein. Und damit lässt sich doch auch gut leben.

HSC kann den Viertelfinal-Einzug perfekt machen Der HSC Suhr Aarau empfängt am Samstagabend, 19 Uhr, den HCB Karvina zum Rückspiel des Europacup-Achtelfinals. Alles zum Spiel können Sie auf AZ online lesen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen