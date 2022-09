Handball «Woah!»: Die Aargauerin Pascale Wyder dreht auf und die deutschen Kommentatoren kommen ins Schwärmen Pascale Wyder (27) spielt ihre dritte Saison bei Frisch Auf Göppingen. Trotz Rückschlägen strebt die frühere Spielmacherin der Spono Eagles und des TV Zofingen weiterhin nach grossen Zielen. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 21.09.2022, 12.00 Uhr

Geglückter Saisonstart: Pascal Wyder zieht die Fäden im Angriff von Göppingen. Michael Schmidt

«Klassetor von Pascale Wyder, der Dame aus Aarau.» Oder: «Wenn sie wirft, dann sind es besondere Tore.» Und:

«Woah, schön, nicht wahr?»

Die Kommentatoren der Livestreams geraten ins Schwärmen, wenn sie der Spielmacherin von Frisch Auf Göppingen zuschauen. Mittlerweile steht die Gelobte bei den Grünweissen in der dritten Saison, zieht die Fäden im Angriff, trifft sehenswert aus dem Rückraum und hat ihren Anteil daran, dass der Start in die aktuelle Saison geglückt ist.

Sieben Tore und zwölf Assists trug Wyder zu den Siegen gegen die Kurpfalz Bären (30:24) und Werder Bremen (33:28) bei, nach zwei Spieltagen steht Göppingen in der 2. Bundesliga auf Platz eins. «Wir dürfen zufrieden sein mit dem Start, im Kader hat es viele Veränderungen gegeben», sagt die 27-jährige Aufbauerin, die zwischen 2015 und 2020 für die Spono Eagles spielte und dabei zwei Meistertitel und zwei Cups gewonnen hat. Zuvor spielte die in Suhr aufgewachsene Spielgestalterin lange für den TV Zofingen. Nicht alles lief allerdings nach Wunsch, seit sie Nottwil für ihr erstes Auslandengagement verliess, wie der Rückblick zeigt.

War in Nottwil jahrelang unbestrittene Stammspielerin: Pascale Wyder. Philipp Schmidli

Schwieriger Start in Göppingen

Pascale Wyder liess sich auf ein Abenteuer mit vielen Unbekannten ein. Just im März 2020, als sie ihr künftiges Zuhause vor Ort besichtigen und erstmals mit den Verantwortlichen direkt in Kontakt treten wollte, gingen wegen des Lockdowns die Grenzen zu. Persönlich startete sie dann zwar gut in die Saison mit Göppingen, das damals noch in der 1. Bundesliga spielte, die Resultate aber stimmten nicht.

«Gefühlt bekamen wir jedes Wochenende auf die Schnitz, zuweilen dauerte die Rückfahrt im Bus sieben, acht Stunden.»

Hinzu kamen Coronamassnahmen wie leere Stadien oder eine Ausgangssperre ab 20 Uhr – «für den Kopf war das alles nicht leicht», resümiert Wyder.

Ende Saison stieg Göppingen ab, ohne Pascale Wyder wohlbemerkt, die gebürtige Aarauerin hatte sich im März 2021 am Mittelfussknochen verletzt, musste für den Rest der Spielzeit passen. Die Rehabilitation zog sich hin, bot ihr aber die Gelegenheit, neue Energie zu tanken.

«Ich konnte zwei Monate nach Hause gehen. Als ich zurückkam, war es wie ein Neustart.»

Auch Göppingen frischte sich auf, hatte in der Zwischenzeit vieles umgekrempelt, wechselte den Trainer, stellte einen neuen Geschäftsführer an, initiierte im Team einen Umbruch. Das Ziel war klar: Wiederaufstieg.

2020 wechselte die Handballerin Pascale Wyder nach Göppingen. Bild: Manuela Jans-Koch (Notwill, 29. Mai 2020)

«Über 3000 Fans – es war Wahnsinn»

Lange sah es in der Saison 2021/22 gut aus, Göppingen führte die Tabelle an, ein schlechtes Spiel sei ihnen aber zum Verhängnis geworden, berichtet Wyder. Am Ende fehlte für Platz eins und den Direktaufstieg nur ein Zähler. Das Heimspiel in der Relegation gegen Zwickau, den Zweitletzten der 1. Bundesliga, sorgte in der sogenannten «Hölle Süd» dann für einen Zuschauerauflauf ungeahnten Ausmasses, «über 3000 Fans kamen, es war Wahnsinn, wir wurden in der Stadt richtig wahrgenommen», erzählt Wyder. In Hin- und Rückspiel scheiterte ihr Team an Zwickau aber mit drei Toren Differenz.

Und so nehmen die Handballerinen aus Baden-Württemberg nun einen neuen Anlauf, ihr Ziel ist und bleibt die Rückkehr in die oberste Liga – auch wenn der Umbruch in diesem Sommer in die zweite Phase ging. Wyder ist mittlerweile die dienstälteste Feldspielerin und damit eine der wenigen Konstanten bei Frisch Auf. Trotz der Rückschläge in sportlicher und persönlicher Hinsicht ist sie in Göppingen angekommen.

«Ich fühle mich richtig wohl hier, ich habe ein zweites Zuhause gefunden.»

Ernüchterung: Wyder nicht im Nati-Aufgebot

Wie alle ihre Teamkolleginnen geht sie zusätzlich einem anderen Beruf nach, zu 50 Prozent unterrichtet die ausgebildete Primarlehrerin in einer Sonderschule lernschwache Schülerinnen und Schülern mit zuweilen schwierigen Lebensgeschichten. Eine schwierige, aber dankbare Arbeit, wie sie sagt, «ich sammle megaviele Erfahrungen». Ihren ursprünglich auf zwei Jahre datierten Vertrag als Handballerin von Göppingen hat sie um eine Saison mit Option auf eine weitere verlängert.

Und so scheint alles einen guten Lauf zu nehmen im Leben der vielseitigen Rückraumspielerin, wäre da nicht das Aufgebot für das Nationalteam, das vor einer Woche veröffentlicht wurde. Die Schweizerinnen haben sich dank des Ausschlusses von Russland erstmals für eine Europameisterschaft qualifiziert.

Diese wird im November in Slowenien ausgetragen, doch im Kader für das bevorstehende Vorbereitungsturnier in Dänemark fehlt die 43-fache Internationale. Sie sagt:

«Ich habe davon aus dem Internet erfahren, ich war überrascht.»

Sie sagt den Satz hörbar enttäuscht, um anzufügen: «Mehr möchte ich dazu nicht sagen.»

Nationaltrainer Martin Albertsen hat Pascale Wyder für die kommenden Länderspiele nicht aufgeboten. Keystone

Göppingen-Trainer gibt ihr viel Vertrauen

Ihr Fokus liegt damit auf Göppingen, wo sie mittlerweile Co-Captain ist. Mit Nico Kiener hat Wyder einen Klubtrainer, der auf sie setzt, der mit ihr die strategische Ausrichtung im Angriff bespricht und ihr als spezielles Amt jeweils die Zusammenfassung der Trainingswoche übergeben hat. «In Stichworten notiere ich auf einem Plakat, was wir thematisiert haben», erzählt Pascale Wyder.

Und so dürften die Livekommentatoren auch in Zukunft entzückt mit der Zunge schnalzen, wenn die 1,73 Meter grosse Schweizerin wieder ihre Schlenz- und Schlagwürfe in Richtung des gegnerischen Tors abfeuert.

