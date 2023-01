Jannis Scheidiger überzeugt beim Nati-Debüt. Alessandro Crippa

Handball «Wir mussten ihn beruhigen, weil er so nervös war» – HSC-Torhüter begeistert bei Nati-Debüt Der Yellow Cup und damit auch die Schweizer Handball-Nati sind zurück in Winterthur – nach zwei Absagen wegen Corona. Jannis Scheidiger (20), der junge Torhüter des HSC Suhr Aarau, hat sein Debüt im Nationalteam gefeiert. Nach dem Spiel wird er mit Lob überhäuft. Alessandro Crippa 07.01.2023, 08.15 Uhr

Jannis Scheidiger (schwarzer Pullover) feiert ein gelungenes Debüt im Nationalteam. Freshfocus

Es läuft die 26. Minute in der Winterthurer AXA Arena, als Jannis Scheidiger das Spielfeld betritt. Der 20-Jährige vom HSC Suhr Aarau, der wegen einer Verletzung der eigentlichen Nummer 1 Nikola Portner ins Kader rutscht, feiert damit sein Debüt. Er darf seinen ehemaligen Teamkollegen beim HSC, Leonard Grazioli, für die letzten Minuten bis zur Pause vertreten. 15:14 führt die Schweiz zu diesem Zeitpunkt gegen Japan im ersten Spiel am Yellow Cup, der nach zwei Jahren Unterbruch wieder stattfinden kann. Am Ende gewinnen die Hausherren – auch dank des jungen HSC-Hüters – mit 35:31.