Handball Wie Musik in den Ohren: Beim HSC Suhr Aarau brillieren die jungen Spieler Der HSC Suhr Aarau besiegt St. Otmar St. Gallen 28:25 und zwei junge Spieler sorgen für besondere Glücksgefühle. Und was das alles mit Trainer Misha Kaufmann zu tun hat. Martin Probst 06.09.2021, 05.00 Uhr

Eine starke Defensive war die Basis für den Erfolg des HSC Suhr Aarau. Marc Schumacher / freshfocus

Leo Grazioli ist in diesen Tagen nicht zu beneiden. Erst wird bei der nominellen Nummer eins im Tor des HSC Suhr Aarau ein Infekt im Knie festgestellt, was zu einer Operation am Donnerstag führte. Dann sitzt er am Sonntag mit geschientem Bein in der Schachenhalle und sieht, wie sein Ersatz erneut brilliert.