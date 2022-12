Handball-Cup: Der HSC Suhr Aarau zieht in die nächste Runde ein

Handball Überragender Auftritt: Goalie Jannis Scheidiger führt den HSC Suhr Aarau in die nächste Cup-Runde Der HSC Suhr Aarau hat seine Pflichtaufgabe im Achtelfinal des Schweizer Cups souverän gemeistert. Den NLB-Leader Handball Stäfa schlagen die Aargauer 28:19. Grossen Anteil am Sieg hatte der junge Torhüter Jannis Scheidiger. Frederic Härri Jetzt kommentieren 22.12.2022, 21.51 Uhr

Jannis Scheidiger war für seine Gegner schier unüberwindbar. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das Wort «Pflichtaufgabe» geniesst bei Trainern im Mannschaftssport nicht den allerbesten Ruf. Jedes Spiel sei gleichermassen kompliziert, wird der Trainer sagen, sobald er mit dem Begriff konfrontiert wird – ganz egal, wer der Gegner sei. Wenn aber eine Mannschaft aus der höchsten nationalen Spielklasse auf ein Team aus einer unterklassigen Liga trifft, kommt man um die Pflicht aus Sicht des ­Favoriten wohl nie herum.

Dabei hätte man die Partie zwischen dem HSC Suhr Aarau und Handball Stäfa schon fast als Duell mit ausgeglichenem Charakter beschreiben können. Die Handballer vom oberen Zürichsee­ufer belegen in der Nationalliga B derzeit mit grossem Abstand den ersten Rang und sind auf bestem Wege, in der kommenden Spielzeit eine Liga aufzurücken.

Auf und Ab in der Startphase

Wie auch immer man die Herausforderung für die HSC-Akteure auch nennen mochte, ob man sie nun als pure Pflicht erachten mochte oder nicht: Die Spieler haben ihre Aufgabe zum Jahresabschluss gemeistert, ohne Wenn und Aber. Und ihr Auswärtsspiel im Cup-Achtelfinal 28:19 gewonnen.

Es ist nicht so, dass die Aargauer nicht auch schwierige Phasen zu überwinden hatten. Nach einem formidablen Start mit einer frühen Vier-Tore-Führung gaben sie den Vorsprung in der Folge fast wieder her. Doch spätestens ab der 20. Minute, als Sergio Muggli per Siebenmeter auf 8:6 stellte, hatte der HSC das Geschehen im Griff. Bis zur Pause stellte er die alte Führung wieder her, in der zweiten Halbzeit verwaltete er das Resultat souverän. Verlassen konnten sich die Gäste besonders auf Jannis Scheidiger. Der Torhüter bot eine herausragende Leistung. In den ersten Minuten entschärfte der 20-Jährige gleich sieben von acht Stäfner Abschlüssen. Auf ähnlichem Niveau fuhr Scheidiger fort: Bis zum Schlusspfiff kam er auf eine Abwehrquote von 54 Prozent.

Zupass kam Suhr Aarau auch, dass man alles in allem über die besseren Einzelspieler verfügte. Ausnahmekönner hat Stäfa hingegen nur wenige. Einer von ihnen ist zweifelsohne Mathias Müller, der in der vorletzten Saison noch das HSC-Trikot getragen hatte. Gestern aber zog der flinke Rückraumspieler nicht seinen besten Abend ein, nur vier seiner zehn Versuche waren erfolgreich. Dass er derart oft scheiterte, hatte vor allem mit dem überragenden Scheidiger im HSC-Tor zu tun.

Telegramm Stäfa - Suhr Aarau 19:28 (9:13) Frohberghalle, Stäfa. SR Keist/Winkler. 368 Zuschauer. Stäfa: Amrein (12 Paraden)/Frei; Kägi (1 Tor), Bächtiger (2), Schmidt, Ardielli (3), Müller (4), Vernier (1), Honegger (3), Martis 81), Zeller, Stocker, Rinderknecht (1), Zimmermann (3), Gretler. Suhr Aarau: Scheidiger (22 Paraden); Willecke (4 Tore), Hofer (4), Attenhofer (4), Kalt (4), Gomboso E. (2), Muggli (4), Gnehm (1), Hruscak (2), Maric (1), Slaninka (2).

