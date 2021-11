Handball «Schöne Ansammlung von Talent»: Warum der HSC Suhr Aarau so viele Schweizer Nati-Spieler wie kein anderer Verein stellt Beim Vierländerturnier in Tunesien stehen fünf Spieler vom HSC Suhr Aarau im Aufgebot der Schweizer. Nationaltrainer Michael Suter lobt das Quintett als «Vorzeigehandballer» – und stellt den jungen Talenten eine rosige Zukunft in Aussicht. Frederic Härri Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gian Attenhofer, Daniel Parkhomenko, Leonard Grazioli, Joël Willecke und Manuel Zehnder sind alle für die Nati aufgeboten. Bilder: zvg / Adrian Ehrbar / Montage: cri

Die Kollegen beim HSC Suhr Aarau beschreiben Joël Willecke als ruhigen, fast schon schüchternen Typen. An jenem Oktobertag vor rund zwei Wochen lag Willeckes Sprachlosigkeit jedoch nicht in seinem Naturell begründet. Sie hatte mit der ­Liste zu tun, durch die er auf seinem Handy scrollte. Soeben hatte Nationaltrainer Michael Suter sein Aufgebot für die kommenden Länderspiele bekannt gegeben. Joël Willecke, noch keine 18 Jahre alt, war dabei.

Willecke ist der Jüngste im Schweizer Handballteam, das am Donnerstag beginnenden Vierländerturnier gegen Montenegro, die Kapverden und die gastgebenden Tunesier antreten wird. Willecke sagt, dass es fast ein wenig «unreal» anmute, plötzlich mit Spielern zu trainieren, «die ich eigentlich nur aus dem Fernsehen kenne». Zugleich dürften ihm die Einheiten mit der A-Nati in dieser Woche schon fast vertraut vorkommen. Denn Willecke ist nicht der Einzige von seinem Heimatverein, der nach Tunesien fliegt.

Joël Willecke wird diesen Monat 18 Jahre alt. Er ist der jüngste Spieler im Aufgebot von Michael Suter. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Viele Absenzen im Nationalteam

Neben Willecke stehen auch Gian Attenhofer, Leonard Grazioli, Daniel Parkhomenko und Manuel Zehnder im Kader. Bis auf Grazioli geben alle ihr Debüt bei den Herren. Fünf HSC-Spieler in der Nationalmannschaft? Man muss auf der handballerischen Zeitachse lange zurückgehen, um eine ähnliche Dichte vorzufinden. Zumal kein anderer Verein in diesem Nati-Zusammenzug so viele Spieler abstellt wie der derzeitige Fünfte der Schweizer Meisterschaft. Das ist beispiellos.

Um die Ursachen zu ermitteln, fragt man am besten bei jenem Mann nach, der das Aufgebot zu verantworten hat: Michael Suter. Der Nationalcoach muss für das Vierländerturnier auf die verletzten Stammspieler Lenny Rubin, Nicolas Raemy, Jonas Schelker, Luka Maros und Cédrie Tynowski verzichten. Andy Schmid, Dimitrij Küttel, Roman Sidorowicz und Aurel Bringolf erhalten eine Pause.

Nationaltrainer Michael Suter muss in Tunesien auf arrivierte Kräfte wie Andy Schmid und Jonas Schelker verzichten (von links). Marc Schumacher / freshfocus

«Das wird eine prägende Woche für sie sein»

Die Absenz der arrivierten Kräfte schafft Raum für die Entwicklung neuer Spieler. Zwölf der 18 aufgebotenen Spieler sind im Jahr 2000 oder später geboren. Suter sagt: «Es kann nicht schaden, die Jungen frühzeitig an die Nati heranzuführen. Das wird eine prägende Woche für sie sein.»

Dem schlagartigen Anstieg an HSC-Spielern im Kader indes will Suter nicht zu viel Bedeutung beimessen: «Aus der Region Aarau sind schon immer gute Handballer gekommen», sagt er. Viele hätten anschliessend anderswo Karriere gemacht.

«Derzeit gibt es beim HSC eben eine schöne Ansammlung von Talent.»

Die Entwicklung von Attenhofer, Grazioli, Parkhomenko, Zehnder und Willecke verfolgt Suter seit einigen Jahren akribisch. Alle haben sie in Förderkadern des Schweizer Handballverbands gestanden und in U-Auswahlen erste Erfahrungen auf europäischer Platte gemacht. Dazu muss man wissen: Suter ist einer, der in weiten Schlaufen denkt. Er baut an der Nationalmannschaft von heute und entwirft die Teams von morgen und übermorgen.

Suter ist die Anzahl der Ligaspiele egal

Insofern darf es nicht erstaunen, wenn Suter mit Willecke einen Spieler aufbietet, der in der Nationalliga A noch kaum Spuren hinterlassen hat und meist beim Partnerklub Birsfelden zum Einsatz kommt. «Wir suchen nicht den durchschnittlichen NLA-Spieler», sagt Suter. Vielmehr ist der Nationaltrainer an Akteuren mit internationalem Potenzial interessiert. «Die, die mehr wollen», wie Suter das nennt.

Bringen die Fünf vom HSC denn die gesuchten Attribute mit? «Absolut», findet Suter. «Sie sind Vorzeigehandballer, die ihren Weg gehen werden.» Entscheidend sei, dass dabei die Motivation nie abhandenkomme.

Wer hört, was der junge Joël Willecke zu sagen hat, braucht sich um Letzteres kaum zu sorgen. Der nämlich wähnt sich «auf dem richtigen Weg», wie er verlauten lässt. «Das Aufgebot beweist, dass sich die tägliche harte Arbeit lohnt.»

Das sagt Nati-Trainer Suter über die fünf HSC-Spieler Gian Attenhofer: «Gian ist einer der Spieler, die auf dem rechten Flügel für Konkurrenz sorgen sollen. Er tut alles für den Handball, übt an Würfen, wird abgebrühter und cooler.» Leonard Grazioli: «Leo ist trotz seines jungen Alters schon ein Vorbild für die Goalies, die nachrücken. Er war an der WM dabei und harmoniert gut mit Nikola Portner. Wir sind froh um unser Torhüterduo.» Daniel Parkhomenko: «Daniel ist ein sehr ausgeglichener Spieler. Offensiv besticht er durch seine schnellen Bewegungen, er spielt den Ball gut weiter und findet den Kreisläufer. Auch in der Verteidigung macht er Fortschritte.» Joël Willecke: «Joël ist ein Talent mit einem herausragenden Körper. Trotz seiner Grösse hat er gute athletische Werte. Er hat Spass an der Arbeit. Das kann eine schöne Sache mit ihm werden.» Manuel Zehnder: «Manuels Entwicklung überrascht mich überhaupt nicht. Er ist unglaublich talentiert und hat einen unbändigen Willen. Bei ihm ist kein Ende absehbar, wo es für ihn hingehen kann.»