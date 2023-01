Handball Reisen im Privatjet, einsame Nächte und hilfesuchende Anrufe: Der Aargauer Manuel Zehnder über sein neues Leben in der Bundesliga Vor dieser Saison wechselte der Aargauer Handballer Manuel Zehnder vom HSC Suhr Aarau in die Bundesliga, die stärkste Handball-Liga der Welt. Wir haben ihn in seiner neuen sportlichen Heimat Erlangen besucht. Über Träume, Einsamkeit und die Unerbittlichkeit des Profigeschäfts. Frederic Härri und Alessandro Crippa, Erlangen Jetzt kommentieren 02.01.2023, 14.00 Uhr

Hündin Lola ist über die Weihnachtstage auf Besuch. Bundesligaspieler Manuel Zehnder (23) in seiner Zweieinhalbzimmerwohnung im fränkischen Erlangen. Alessandro Crippa

Ein Willkommensgruss sieht anders aus. «Geh weg!», steht auf der Fussmatte geschrieben. Es ist ein unschuldiger Spass, Ausdruck jugendlichen Schalks, nicht allzu ernst zu nehmen. Denn der junge Mann im grauen Kapuzenpulli schlägt uns die Tür nicht wieder vor der Nase zu. Er spricht gerne über sich und sein neues Leben.

Vor einem halben Jahr ist Manuel Zehnder in diese Zweieinhalbzimmerwohnung im deutschen Erlangen gezogen. Er hat gelernt, dass hier im Norden Bayerns nicht Bayrisch, sondern Fränkisch gesprochen wird. Er hat erfahren, dass das Unternehmen Siemens in der Stadt eines seiner grössten Werke betreibt. Dass an der lokalen Universität Tausende von Studenten eingeschrieben sind. Dass ein Dasein als Profisportler in einem anderen Land einerseits all das ist, was er sich je erträumt hat. Aber das Leben in der Handball-Blase auch manchmal ganz schön einsam sein kann.

Sein neues Bundesliga-Leben: Im Video-Interview spricht Manuel Zehnder auch über ein Spiel, in dem ihn die Nervosität gepackt hat:

Manuel Zehnder im Video-Interview. Video: Alessandro Crippa, Frederic Härri, Schnitt: Sarah Wagner

Ein Handballer lebt bescheiden

Die Wohnung liegt in einem unscheinbaren, etwas in die Jahre gekommenen Block. Sie ist zurückhaltend eingerichtet, an den Wänden hängen Duplikate von van Goghs Selbstbildnis, der Sternennacht und Munchs Der Schrei, die Playstation unter dem Fernseher ist nicht eingesteckt. Man merkt der vom Verein organisierten Wohnung an, dass sie für Zehnder vor allem eines darstellt: Mittel zum Zweck. Die Wege zur Trainingshalle sind nah, Fitnessstudio und Einkaufsmöglichkeiten für das Nötigste befinden sich gleich um die Ecke.

Zur Person awa Manuel Zehnder Manuel Zehnder ist am 24. Oktober 1999 in Suhr geboren. Beim HSC Suhr Aarau durchlief er alle Juniorenstufen, Ex-Trainer Misha Kaufmann holte ihn früh in die Profimannschaft. Seinen Durchbruch schaffte der Rückraumspieler in der vergangenen Saison, als er zum Topskorer beim HSC avancierte. Besonders durch seine Leistungen im Europacup betrieb er Werbung in eigener Sache. Mehrere Vereine aus der Bundesliga bekundeten ihr Interesse, den Zuschlag erhielt schliesslich der HC Erlangen. Zehnder ist schweizerisch-deutscher Doppelbürger, unlängst verpflichtete er sich jedoch fest für die Schweizer Nationalmannschaft. Sein Vater René war bis vor der Saison 2021/2022 Präsident des HSC Suhr Aarau, Mutter Doris ist Geschäftsführerin im Verein. (frh)

Ein Bundesliga-Handballer lebt in der Regel bescheiden. Selbst wenn er wollte, würde er nicht in Dekadenz wohnen, da sind die Unterschiede zum Fussball noch immer zu gross. Doch der Sport ist in Deutschland bekannt und beliebt, die heimische Liga die stärkste Spielklasse der Welt. Quer durch Europa sehnen sich Spieler danach, einmal gegen die Spitzenteams aus Kiel, Magdeburg oder Berlin aufzulaufen – und ebendies darf Zehnder seit dieser Saison tun.

Manuel Zehnder war in der vergangenen Saison der spektakulärste Spieler beim HSC Suhr Aarau. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Durch herausragende Leistungen mit seinem Jugendverein HSC Suhr Aarau hat er sich den Wechsel im vergangenen Jahr erwirkt. Die unnachgiebige Schufterei, der Ehrgeiz, der Verzicht und das Talent vermengten sich und verhalfen dem 23-Jährigen zu diesem Abenteuer auf höchster handballerischer Bühne.

Wenige Stunden nach unserem Gespräch wird Zehnder mit dem HC Erlangen vor fast 8000 Zuschauern im letzten Heimspiel des Jahres gegen Stuttgart antreten, bevor auch er in die Winterpause entschwindet. Doch noch sitzt er hier am Tisch, während Hündin Lola daneben auf dem Teppich schläft.

Kurzer Ausbruch aus der Monotonie

Lola ist gerade nur zu Gast, wie die Eltern und die Schwester, die über die Festtage aus der Schweiz angereist sind und in Manuels Wohnung Weihnachten miteinander gefeiert haben. Der Besuch der Liebsten ist eine Abweichung vom Alltag, der von Monotonie geprägt ist. Normalerweise sieht ein typischer Tag Zehnders so aus: Um neun Uhr Training, danach Mittagessen und Nickerchen, um 14 Uhr eine Stunde Videoanalyse, gefolgt vom Mannschaftstraining, dem Abendessen und der Heimreise. Am nächsten Tag geht dieser Ablauf von vorne los. Andere Menschen würden das als langweilig oder öde empfinden. Zehnder aber schätzt die Struktur, den Rhythmus. Er sagt: «Das Leben macht unheimlich Spass, wenn du nur an Handball denken musst.»

Dazu gehört auch, dass den Handballern in Erlangen eine Menge abgenommen wird. Geht ein Schuh kaputt oder reisst ein Leibchen, liegt im nächsten Training das neue Material am Platz. Es gibt Teammanager, Athletikcoaches, Physiotherapeuten, Rundumbetreuung. Im Gegenzug wird von den Spielern Bereitschaft verlangt. Dafür, die immensen Zeitaufwände und die unerbittliche Taktung des Bundesliga-Kalenders hinzunehmen.

Ein Spiel in Norddeutschland – drei Stunden später wieder im eigenen Bett

Zehnder erzählt, wie die Mannschaft vor jedem Auswärtsspiel im Hotel übernachtet. Einerlei, ob die Destination in zwei oder sechs Stunden Entfernung liegt. Gereist wird im Teambus, zuweilen wird allerdings auch diese Fortbewegungsmethode angesichts der Fülle an Spielen zur Herausforderung.

Mitte November sah der Terminplan auf ein Heimspiel am Donnerstag eine Auswärtspartie am Samstag vor – ausgerechnet in Flensburg, dem nördlichsten Zielort der Liga. Um Regenerations- und Trainingszeiten einigermassen einhalten zu können, charterte der Verein kurzerhand ein Privatflugzeug. Am Nachmittag flogen die Erlanger nach Flensburg, am Abend spielten sie ihr Spiel, und drei Stunden später lag Zehnder wieder zu Hause im eigenen Bett. «Schon sehr speziell», nennt er das.

Letztes Spiel für den HSC Suhr Aarau: Beim Auswärtsauftritt gegen Olten spielte Zehnder auch gegen seinen besten Freund Sandro Graber. Alexander Wagner

Ja, es ist alles eine Nummer grösser, als es Zehnder bislang aus seiner beschaulichen Schweizer Heimat kannte. Wo Handball beim HSC irgendwo zwischen Profi- und Hobbytum beheimatet ist, stellt der Sport in der Bundesliga ein Business dar, ohne jeden Zweifel. In einem solch kompetitiven Umfeld zurecht zu kommen, ist kein simples Unterfangen. Als Neuling und einer der Jüngsten im Team, wie es Zehnder ist, ohnehin nicht. Dabei scheint die Losung, um Anklang zu finden, recht eindeutig zu sein. Zehnder sagt: «Bringst du Leistung, wirst du akzeptiert.»

Erlangens Trainer sagt: «Manuels Zeit wird kommen»

Nur garantiert Engagement im Training nicht automatisch Spielzeit an Matchtagen. Nach einem Saisonstart, in welchem Zehnder im Rückraum zur ersten Wahl gehörte, wurden die Minuten im Verlauf der Hinrunde weniger, die Tore spärlicher. Mittlerweile sieht Erlangens Trainer Raul Alonso für Zehnder nur noch eine Teilzeitrolle vor. Alonso beteuert auf Anfrage, dass Zehnder in seinen Fortschritten voll im Plan liege. «Man darf nicht erwarten, dass sich die Dinge ständig exponentiell entwickeln. Manuel ist ein junger Spieler, seine Zeit wird kommen.» Und René Zehnder, Manuels Vater, sagt: «Selbst ein Andy Schmid hat zwei Jahre gebraucht, um sich in Deutschland durchzusetzen.»

Wie ist Manuel Zehnder als Typ? Sein Vater, der beste Freund und der ehemalige Trainer erzählen:

Weggefährten über Manuel Zehnder. Video: Alessandro Crippa, Frederic Härri, Schnitt: Carin Camathias

Wie aber mahnt man jemanden, der ständig nach dem Höchsten strebt, zur Geduld? Wie vertröstet man jemanden, der von sich selbst sagt, er habe in jedem Team der Welt den Anspruch, Stammspieler zu sein? Zehnder berichtet von Abenden, an denen er nach einem missglückten Spiel nach Hause kam und nicht recht wusste, was er mit sich anfangen soll. «Du nervst dich über den Match, über dich selbst und vermisst nur noch deine Familie.»

Die Telefonanrufe nach Hause sind häufiger geworden

Verlief früher in Suhr mal etwas nicht nach Plan, ging er mit dem Hund spazieren und brachte sich auf andere Gedanken. Diese Möglichkeiten hat er in Erlangen nicht. Im letzten halben Jahr griff er daher öfter zum Handy und telefonierte in die Schweiz. Freunde und Eltern nahmen den Kummer entgegen, boten Rat und Aufmunterung. Und für einen flüchtigen Moment gelang es Zehnder, die Sorgen zu vergessen.

Wenn man so will, befindet sich Zehnder nun auf dem Weg der Besserung. Er weiss den angestauten Frust inzwischen effizienter zu kanalisieren, «sich aufs Wesentliche zu fokussieren», wie er sagt. «Ich achte darauf, dass ich meine Aufgaben richtig mache. Den Rest habe ich nicht in der Hand.»

Beim Weihnachtsspiel am 27. Dezember traf der HC Erlangen in Nürnberg auf den TVB Stuttgart. Alessandro Crippa Zehnder musste erst mit einem Platz auf der Bank Vorlieb nehmen. Alessandro Crippa Gegen Ende der ersten Halbzeit liess ihn Trainer Raul Alonso ein erstes Mal auf die Platte. Alessandro Crippa Manuel Zehnder liess nicht viel Zeit verstreichen. Alessandro Crippa Vor dem Halbzeitpfiff erzielte er aus zwei Wurfversuchen zwei Tore. Alessandro Crippa In der zweiten Halbzeit durfte er erneut ran. Alessandro Crippa Zehnder machte auf sich aufmerksam. Alessandro Crippa Er holte Siebenmeter heraus... Alessandro Crippa ...war mit seiner Schnelligkeit kaum zu bremsen... Alessandro Crippa ...und wurde zum Schlüsselfaktor beim 31:28-Sieg. Alessandro Crippa Die Fans hatten sichtlich Freude am Auftritt ihrer Mannschaft. Alessandro Crippa Insgesamt erzielte Zehnder an diesem Abend vier Tore. Alessandro Crippa

Als er uns verabschiedet und sich für seinen Mittagsschlaf hinlegt, wird er geahnt haben, dass er auch am Abend gegen Stuttgart wieder nicht erste Wahl sein würde. Tatsächlich sitzt Zehnder lange auf der Bank. Doch aus seinen wenigen Angriffen macht er das Beste: Er wirft vier Tore, orchestriert die Spielzüge, provoziert Siebenmeter und Strafminuten gegen den Gegner. Mit seiner Wendigkeit und dem Tempo wird er zum Unterschiedsspieler beim 31:28-Sieg.

Zehnder tritt auf, als wollte er allen beweisen, wie gut er ist. Und auf der Tribüne sitzen die Mutter, der Vater und die Schwester und schauen ihm zu.

