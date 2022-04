Handball: Liveticker zum Spiel GC Amicitia – HSC Suhr Aarau

Nach der 22:30-Niederlage am Donnerstag zum Auftakt in die Playoffs ist vom HSC Suhr Aarau heute eine Reaktion gefordert. In Zürich will das Team von Aleksandar Stevic den Ausgleich in der Serie schaffen. Ob dies gelingt, erfahren Sie ab 14 Uhr in unserem Liveticker.

Alessandro Crippa und Frederic Härri, Zürich 24.04.2022, 13.30 Uhr