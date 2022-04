Handball-Playoffs Findet der HSC Suhr Aarau zurück in die Spur? Und was das mit dem Blick in den Spiegel zu tun hat Der HSC Suhr Aarau muss sich am Sonntag steigern, sonst droht ein baldiges Saisonende – und das würde nicht zu diesem Jahr passen. Gelingt es dem Team von Aleksandar Stevic auf die Klatsche gegen GC Amicitia zu reagieren? Martin Probst Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Muss sich wie das ganze Team steigern: João Ferraz. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Am Ende eines Abends zum Vergessen wird Aleksander Stevic fast ein wenig philosophisch: «Dieses Resultat spiegelt die Leistung, und in diesen Spiegel müssen wir nun tief blicken, um am Sonntag einen anderen Auftritt hinzulegen», sagte der Trainer des HSC Suhr Aarau, nachdem sein Team im ersten Playoff-Viertelfinalspiel eine 22:30-Klatsche zu Hause gegen GC Amicitia Zürich einstecken musste.

In der Tat geht das Resultat selbst in dieser Höhe in Ordnung. Der HSC war in fast keinem ­Moment des Spiels in der Lage, zu zeigen, was möglich wäre.

Natürlich: Die Sorgen im Rückraum sind gross. Die verletzungsbedingten Ausfälle von Manuel Zehnder, Sergio Muggli und Tim Aufdenblatten schwächen das Team zweifellos. Aber: Bis zu diesem ernüchternden Abend am Donnerstag war der HSC immer imstande, irgendwie darauf zu reagieren.

War von der Leistung seines Teams im ersten Playoffspiel schwer enttäuscht: Trainer Aleksandar Stevic. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Stevic sagt: «Die Spieler, die wir haben, haben es nicht gut gelöst und sie müssen in der Lage sein, es besser zu lösen. Wohlwissend, dass wir wenige sind. Aber das war auch von jenen, die da waren, zu wenig.» Weil sie nicht einfach Lückenfüller sind. Weil sie selbst die Fähigkeiten haben, Spiele zu entscheiden. Und weil einige von ihnen das künftige Gerüst der Mannschaft bilden werden, wenn beispiels­weise Manuel Zehnder den HSC im Sommer in Richtung Bundesliga verlässt.

Rudolf Faluvégi zum Beispiel. Der Ungare kam im Februar und beweist sein Potenzial zwar regelmässig, doch gegen GC Amicitia konnte der 28-Jährige spielerisch die Richtung nicht vorgeben. Wie fast alle ihm Team fiel er verglichen mit den Leistungen der Vorwochen ab.

Muss als einer der Leitwölfe die Richtung vorgeben: Rudolf Faluvégio. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Oder João Ferraz. Der Portugiese ist seit 2019 einer der Leistungsträger beim HSC. Er ist zwar nach einer Thrombose im linken Bein erst seit kurzer Zeit zurück, doch was der 32-Jährige gegen GC Amicitia zeigte, darf trotzdem nicht seinen Ansprüchen entsprechen. Statt den Unterschied zu machen, wirkte er zeitweilen als Fremdkörper, der gar nicht genau weiss, was er gerade machen will.

Dieses GC ist keinesfalls unantastbar

Das Positive für den HSC ist: Schlechter kann es eigentlich nicht werden. Und noch ist alles möglich. In den Halbfinal zieht das Team ein, das drei Spiele gewinnt. Stevic sagt zwar: «Der Vorteil liegt nun bei GC.» Aber auch er weiss, bereits am Sonntag, wenn der HSC um 14 Uhr in der Sporthalle Hardau in Zürich zu Spiel zwei antritt, kann das wieder ändern.

Viele Möglichkeiten, etwas anzupassen, hat Stevic nicht. Das Personal ist aufgrund der Ausfälle mehr oder weniger gegeben. Vielmehr geht es in der kurzen Zeit zwischen der empfindlichen Niederlage und der zweiten Chance am Sonntag darum, die kämpferischen Fähigkeiten zu wecken. Jene Mentalität, die den HSC in den vergangenen Wochen alle Herausforderungen meistern liess, egal wie gross die Sorgen waren. Stevic sagt:

«Uns haben der Rhythmus und der Kampfgeist gefehlt, der uns lange auszeichnete.»

Möglich, dass die gut zweiwöchige Nationalmannschaftspause dem Team nicht gutgetan hat. Dass dadurch der im Sport viel zitierte Flow gestoppt wurde. Gelingt es den Spielern aber, aus der Klatsche am Donnerstag eine Jetzt-erst-recht-Einstellung zu erzeugen, wie sie bei den verletzungsbedingten Rückschlägen entstanden ist, kann dieser Lauf schnell zurückkommen.

Denn eines hat das erste Spiel auch gezeigt: GC Amicitia ist keinesfalls unantastbar. In den wenigen Phasen, in denen es dem HSC gelungen ist, Druck zu erzeugen, waren beim Gegner sofort Fehler zu sehen.

Können sich Daniel Parkhomenko (l.) und der HSC Suhr Aarau den Sorgen entledigen? Alexander Wagner / FOTO Wagner

Das dürfte Zuversicht geben. Schliesslich würde ein Aus im Viertelfinal nicht zu dieser Saison passen, die mit den Auftritten im Europacup schon so viele Höhepunkte lieferte. Vielleicht hilft es, den Spiegel mit Fotos dieser Reisen zu überkleben. Um tief in diese Erfolgsmomente einzutauchen.

