Beim HSC auf dem Vormarsch: Die Wohngemeinschaft Kalt/Parkhomenko

Handball-Playoffs Diese Wohngemeinschaft ist in Form: Jonas Kalt und Daniel Parkhomenko wollen mit dem HSC ins Halbfinal Die Verantwortung steigt: Jonas Kalt und Daniel Parkhomenko haben beim HSC Suhr Aarau immer wichtigere Aufgaben. Auch in den Playoffs. Für den Erfolg gibt es auch mal mitten in der Nacht eine Videoanalyse. Martin Probst Jetzt kommentieren 28.04.2022, 05.00 Uhr

Alexander Wagner / Freshfocus

Wie es ist, zusammenzuwohnen, wissen sie seit dem vergangenen Sommer. Wie es ist, gemeinsam viel Verantwortung im Spiel des HSC Suhr Aarau zu übernehmen, erleben sie in diesen Tagen. Oder man kann es auch so sagen: Im Leben von Daniel Parkhomenko und Jonas Kalt passiert derzeit einiges.

Und das wird wohl auch am Donnerstagabend so sein, wenn der HSC in der Schachenhalle ab 20 Uhr GC Amicitia zum dritten Duell der Playoff-Viertelfinal-Serie empfängt.

An das erste Heimspiel haben die beiden 21-Jährigen allerdings keine guten Erinnerungen. Die 22:30-Klatsche beschäftigte sie noch bis weit in die Nacht. Und weil klar war, dass sie so nicht schlafen können, entschieden sie sich, das Spiel in der WG in Suhr, in der auch HSC-Goalie Leo Grazioli wohnt, noch einmal anzuschauen.

Die Chancen nutzen

Was sie sahen, gefiel beiden nicht. Die Ansprüche, die sie auch an sich selbst haben, sind höher. Zwar ist es für beide noch eher neu, zentrale Aufgaben im Spiel des HSC zu übernehmen. Doch die Verantwortung, die durch die verletzungsbedingten Ausfälle im Rückraum entstand, scheuen Kalt und Parkhomenko nicht. Im Gegenteil: Sie wollen die grosse Chance, die sich ihnen nun bietet, nutzen.

Daniel Parkhomenko sucht immer den Weg zum Tor – auch wenn es wehtut. Alexander Wagner / FOTO Wagner

«Wir sind beide in einem ­Alter und in einer Phase unserer Karriere, in der sich zeigt, wohin unser Weg führen könnte», sagt Parkhomenko. Jetzt können sie beweisen, ob sie bereit sind, Schlüsselrollen innerhalb eines Teams zu übernehmen – beim HSC, aber auch später, sollte ein Ausland-Engagement irgendwann einmal ein Thema werden. Was für beide ein Traum wäre, wie sie sagen, derzeit aber keine Rolle spielt. Weil die Gegenwart die Zukunft weist.

Dass beide das Talent haben, sich dauerhaft durchzusetzen, haben Kalt und Parkhomenko bereits angedeutet. Mit starken Auftritten in den vergangenen Wochen, als aus ihnen aufgrund der prominenten Absenzen im Team Leistungsträger werden mussten. Und auch im zweiten Playoff-Spiel gegen GC gelang die erhoffte Reaktion. Kalt und Parkhomenko steigerten sich –wie das ganze Team – deutlich und der HSC kam zu einem klaren 27:23-Sieg.

Die Entwicklung soll noch lange nicht zu Ende sein

Ihre tragenden Rollen haben sich ergeben, an der grundsätzlichen Entwicklung verändert das allerdings nichts. Beide sehen bei sich noch Steigerungspotenzial. Und beide profitieren von jeder Erfahrung, die sich ihnen bietet.

Kalt spielte in dieser Saison beispielsweise auch für Solothurn in der NLB, um zu Spielpraxis zu kommen. Ein besonderes Highlight war für ihn aber der sechswöchige Aufenthalt in Österreich. Ab Ende November verstärkte der 21-Jährige leihweise den Vöslauer HC. «Von dieser Erfahrung profitiere ich sehr», sagt Kalt.

Jonas Kalt überzeugt mit harten und präzisen Würfen und seiner Übersicht. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Dass Kalt Fortschritte gemacht hat, ist auch Parkhomenko aufgefallen: «Er trifft jetzt sehr oft die richtigen Entscheidungen im Spiel. Das beeindruckt mich.» Kalt wiederum gefällt der Wille von Parkhomenko: «Er scheut nie den Weg zum Tor. Da bin ich manchmal noch etwas zu zurückhaltend.»

Diesen Herbst beginnt Kalt ein Philosophie-Studium an der Universität Zürich. Parkhomenko schliesst im Sommer die Sportkanti in Aarau ab. Daneben soll sie ihre Karriere als Handballer weit bringen. Als erstes in den Playoff-Halbfinal. Dafür braucht es gegen GC Amicitia noch zwei Siege. Mit beiden in den Hauptrollen.

