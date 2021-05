Handball-Playoffs

Jetzt live: Der HSC Suhr Aarau startet gegen St. Otmar St. Gallen in den Playoff-Viertelfinal – die 1. Halbzeit läuft

Der HSC will in der Schachenhalle im ersten Spiel gleich den ersten Sieg in den Playoffs holen. Verfolgen Sie die Partie gegen St. Otmar St. Gallen ab 18.15 Uhr bei uns im Liveticker.