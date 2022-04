Aufwachen bitte: Jetzt ist der HSC Suhr Aarau in der Pflicht

Handball-Playoffs Aufwachen bitte: Jetzt sind die Spieler in der Pflicht – sonst droht dem HSC das Saisonende Der HSC Suhr Aarau muss am Sonntag auswärts gegen GC Amicitia gewinnen, sonst ist die Saison zu Ende. Die Frage lautet: Ist sich jeder der Lage bewusst? Trainer Aleksandar Stevic sagt: «Es muss jeder verstehen, in welcher Situation wir sind.» Martin Probst Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Martin Slaninka liegt am Boden: Kann sich der HSC noch einmal aufraffen? Marc Schumacher / freshfocus

Fast hat man den Eindruck, als ob beim HSC Suhr Aarau der eine oder andere Spieler in diesen Playoffs – salopp gesagt – erst eins auf Dach bekommen muss, um den nötigen Biss zu finden. Als ob es die Klatsche zum Auftakt brauchte, um in Spiel zwei zu zeigen, dass die Ambitionen auf den Vorstoss in den Halbfinal da sind.

Dummerweise scheint der Effekt nicht nachhaltig zu sein. Denn anders ist die erste Halbzeit im dritten Spiel kaum zu erklären. Und so brauchte es – bleiben wir salopp – erneut einen Tritt in den Allerwertesten, um eine Reaktion auszulösen. Nach der Pause zeigten die Spieler am Donnerstag, dass sie durchaus in der Lage sind, GC Amicitia zu dominieren, dem Gegner ihr Spiel aufzuzwingen.

Und eigentlich, so denkt man, müsste es in der wichtigsten Phase der Saison der Anspruch eines jeden Spielers sein, so aufzutreten – und es dafür nicht zuerst einen Weckruf braucht.

Es ist okay, zu scheitern, wenn man alles versucht

Dass das Spiel schliesslich in der Verlängerung verloren ging, ist zwar ärgerlich, kann allerdings passieren. Die Spieler müssen sich vielmehr die Frage stellen, warum sie sich überhaupt in diese Lage brachten. Trainer Aleksandar Stevic sagte nach der Niederlage: «Es muss jeder verstehen, in welcher Situation wir sind.»

Nimmt seine Spieler in die Pflicht: HSC-Trainer Aleksandar Stevic. Marc Schumacher / freshfocus

Und man fragt sich: Kann es sein, dass das nicht allen klar ist und war?

Das Beste an der Situation ist, dass noch alles möglich ist. Gewinnt der HSC am Sonntag in Zürich, kommt es am nächsten Mittwoch in der Schachenhalle zum Finale um den Einzug in den Halbfinal. Und es würde zu dieser Serie passen, wenn der HSC erneut eine Reaktion zeigen kann.

Natürlich darf man nicht vergessen, dass der HSC ersatzgeschwächt ist, dass Leistungsträger fehlen, die ein Team genau in solch schwierigen Phasen führen könnten. Allerdings darf Stevic zurecht erwarten, dass andere diese Rolle übernehmen.

Es ist kein Drama, sollte der HSC aufgrund des Verletzungspechs ausscheiden. Es ist vielmehr die Art, wie die Spieler auftreten, die bei der Beurteilung entscheidend ist. Oder anders gesagt: Wer alles versucht hat und scheitert, muss sich danach nicht hinterfragen.

Gelingt dem HSC, hier Jonas Kalt und João Ferraz (r.), eine Reaktion? Marc Schumacher / freshfocus

Ein Schlüsselmoment für die jungen Spieler

Was aber kann Stevic jetzt noch tun? Er wird – davon darf man ausgehen – den Spielern noch einmal ins Gewissen geredet haben. Damit auch der Letzte versteht, um was es geht. «Kleinste Kleinigkeiten machen jetzt den Unterschied», sagt der Trainer. «Wir müssen uns jetzt aufrichten.» Es mögen Floskeln sein. Aber es ist richtig, dass er die Spieler in die Pflicht nimmt. Egal, wie erfahren sie sind.

Klar ist nämlich auch: Sollte dem HSC die Wende – und damit die Qualifikation für den Halbfinal – gelingen, kann das in der Entwicklung der jungen Spieler ein Schlüsselmoment sein. Das kann zwar auch eine Niederlage sein. Aber es würde nicht zu einer Saison mit vielen Highlights passen. Und aufs Dach gab's ja schon.

