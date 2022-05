HSC Suhr Aarau: Diese fünf Schlüsselspieler verlassen den Verein

Handball Nicht nur der Topskorer folgt dem Bundesliga-Traum: Wer den HSC Suhr Aarau im Sommer alles verlässt Vier Spieler des HSC wagen nach dieser Saison einen Karrieresprung. Während drei Spieler dem Ruf aus Handball-Deutschland folgen, bleibt einer in der Schweiz. HSC-Urgestein Patrick Strebel will derweil vom Handball erst einmal nichts wissen, ebenso wenig wie Co-Trainer Tom Reichmuth. Eine Übersicht. Frederic Härri und Martin Probst Jetzt kommentieren 03.05.2022, 05.00 Uhr

Manuel Zehnder spielte die Saison seines Lebens. Marc Schumacher / freshfocus

Manuel Zehnder, 22

Rückraum Mitte

In der ersten Mannschaft seit: 2017/18;

Spiele: 119; Tore: 533.

Es war ein bitterer Moment für Manuel Zehnder, als er am Sonntag in der Zürcher Hardau-Halle von der Tribüne aus zuschauen musste, wie seine Teamkollegen gegen GC Amicitia verloren. Der 22-Jährige sass still da, sein Blick schweifte in die Ferne. Mit dem Saisonende wurde klar: Er wird nicht mehr für den HSC spielen, keinen Abschied in der NLA erleben.

Im Halbfinal hätte Zehnder wohl sein Comeback nach einem Innenbandriss im linken Fuss gegeben. Hätte. Zehnders Zeit beim HSC – seinem HSC – endet. Alle Juniorenstufen hat er im Verein durchlaufen. Längst ist er Leistungsträger. Nun geht er im Sommer in die Bundesliga zu ­Erlangen und lebt seinen Traum. Nationalspieler will er werden – für Deutschland. Zehnder besitzt beide Pässe. Die Schweiz lässt er hinter sich. Der HSC bleibt in seinem Herzen.

Führungsfigur Patrick Strebel ist «im Geist müde» geworden. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Patrick Strebel, 29

Rechter Flügel

In der ersten Mannschaft seit: 2011/12;

Spiele: 313; Tore: 351.

Als er am vergangenen Donnerstag in der Schachenhalle verabschiedet wurde, hatte Patrick Strebel einen letzten Wunsch: Er wolle noch weitere Heimspiele erleben, ehe seine Karriere endet, erklärte er im Match-Magazin. Es kommt nicht dazu. Weil der HSC im Viertelfinal an GC scheiterte, war das Auswärtsspiel am Sonntag in Zürich Strebels letztes in der NLA.

Der Rücktritt des 29-Jährigen überraschte viele im Verein. «Der Körper würde noch mitmachen, vielleicht sogar bis 40», sagt er. Aber der Kopf will nicht mehr. Als Athletiktrainer bleibt Strebel dem HSC im Juniorenbereich erhalten. Der ersten Mannschaft wird er fehlen. Strebel war nie der auffällige Spielentscheider. Die Defensive war sein Gebiet. Genauso wichtig war er aber auch neben der Platte. Als Motivator und als Vorbild für seine jungen Teamkollegen.

Timothy Reichmuths Sprungwurf wird der HSC vermissen. Marc Schumacher/Freshfocus

Timothy Reichmuth, 23

Linker Flügel

In der ersten Mannschaft seit: 2017/18;

Spiele: 135; Tore: 366.

Das Pech des einen ist das Glück des anderen. Diese Wahrheit trifft wohl in keinem Bereich des Lebens derart zu wie im Profisport. 2017 beendete ein Kreuzbandriss die Saison von HSC-Flügelspieler Beau Kägi. Nutzniesser war Timothy Reichmuth, der erste Stellvertreter. Den Platz auf Linksaussen gab der heute 23-Jährige seither nicht mehr ab.

Der Trainer, der Reichmuth damals zur Stammkraft machte, hiess Misha Kaufmann. Eben­jener Kaufmann wird auch künftig wieder der Chef des jungen Baselbieters sein. Reichmuth läuft in der neuen Saison für den ThSV Eisenach in der 2. deutschen Bundesliga auf. Für ihn erfüllt sich damit ein Traum, wie Reichmuth sagt: «Ich wollte schon immer einmal im Ausland Handball spielen. Dass es nun in Deutschland geklappt hat, ist umso schöner.»

Hütet künftig Bundesliga-Tore: Leo Grazioli. Marc Schumacher / freshfocus

Leo Grazioli, 21

Torhüter

In der ersten Mannschaft seit: 2019/20;

Spiele: 71; Tore: 4.

Ein Verein sei immer auch eine Familie. Das sagt sich so leicht und das sagen so viele. Wer den Vater von Leonard Grazioli am Sonntag aber erlebte, merkt, dass dies beim HSC mehr als leere Worte sind. Als klar war, dass die Saison zu Ende ist und somit auch die Zeit seines Sohnes im Verein, verabschiedete er sich persönlich und vor Ort bei allen im Team.

Leo Grazioli wechselt im Sommer in die Bundesliga zu Wetzlar. Für seinen Traum verlässt der 21-jährige Torhüter sein gewohntes Umfeld. Sein Vater wird wohl nicht mehr an jedem Spiel sein. Dem ist sich Grazioli bewusst. Familie und Freunde werde er vermissen, sagte der Schweizer Nationalspieler, als sein Wechsel bekannt wurde. «Aber man findet ja auch neue Freunde», weiss Grazioli, der in Suhr mit zwei Teamkollegen in einer WG lebt.

Urgewalt am Kreis: Lukas Laube. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Lukas Laube, 22

Kreisläufer

In der ersten Mannschaft seit: 2017/18;

Spiele: 117; Tore: 116.

Am Sonntag, nach dem Saisonaus gegen GC Amicitia, flossen Tränen. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Ganz ­sicher aber bei Lukas Laube, den die Gefühle in jenem Moment überwältigten. Viele Jahre seines Lebens verbrachte er beim HSC, sechs davon in der ersten Mannschaft.

Laube wird wechseln, er hat das selbst so gewollt. Anders als die Kollegen Zehnder, Reichmuth und Grazioli folgt er jedoch nicht dem Ruf aus Deutschland. Der 22-Jährige bleibt der Schweiz und der NLA erhalten und schliesst sich GC Amicitia an – ausgerechnet. In Zürich erhofft sich Laube, der jüngst im Nationaldress debütierte, mehr Spielzeit und Verantwortung, vorne wie hinten. Der HSC verliert ein grosses Talent auf der Position des Kreisläufers. Und einen, der für den Klub immer alles ge­geben hat.

Neben Sohn Timothy verlässt auch Vater Tom den Verein. Sandra Ardizzone / SPO

Tom Reichmuth, 53

Assistenztrainer seit der Saison 2018/19.

35 Jahre als Handballtrainer, das ist eine lange Zeit. Tom Reichmuth hat im zarten Alter von 18 seine erste Mannschaft trainiert. Heute ist er 53 Jahre alt – und braucht ein wenig Abstand vom Handball.

Nein, sagt der Co-Trainer am Telefon, sein Abschied habe nichts damit zu tun, dass er sich beim HSC nicht mehr wohl fühle, und auch nicht damit, dass sein Sohn Timothy bald nicht mehr da sein wird. Reichmuth, der im vergangenen Jahr coronabedingt gesundheitlich angeschlagen war, gönnt sich einfach eine Pause. Der Birsfelder ist seit vielen ­Jahren Lehrer, da haben sich unzählige Überstunden und nicht bezogene Ferientage angestaut. Die freie Zeit holt er über sechs Monate nach, reist nach Schweden, zu Bekannten in die USA und nach Sizilien zum Kitesurfen. Handball kann erst einmal warten.

