Handball-EM: Die vier Aargauerinnen in der Schweizer Nati

Handball-Nati Bundesliga-Cracks und ein 17-jähriges Riesentalent: Das sind die vier Aargauerinnen an der Handball-EM Das Frauen-Nationalteam hat sich erstmals für eine Europameisterschaft qualifiziert. Ab Freitag kämpfen die Schweizerinnen um den Einzug in den Achtelfinal. Mit dabei sind auch vier Spielerinnen aus dem Aargau. Ein Überblick. Frederic Härri Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Lisa Frey, Daphne Gautschi, Dimitra Hess und Nuria Bucher stehen im Aufgebot für die Handball-EM. Die Schweiz hat sich erstmals dafür qualifiziert. Bilder: zvg, Montage: cri

Am kommenden Freitag wird in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana ein historisches Handballspiel angepfiffen. Erstmals in der Geschichte trägt ein Schweizer Frauen-Nationalteam eine Partie an einer EM-Endrunde aus. Zum Start geht es gegen Ungarn (ab 18 Uhr), am Sonntag ist Norwegen der Gegner. Abgeschlossen wird die Vorrunde am Dienstag mit dem Vergleich gegen Kroatien.

Es ist eine schwierige Gruppe, in welche die Schweizerinnen bei ihrer EM-Premiere gelost wurden. Sowohl Ungarn, als auch Norwegen und Kroatien gelten als Schwergewichte im internationalen Frauenhandball. In jedem der drei Spiele wird die Schweizer Nati klarer Aussenseiter sein. Ein Exploit ist gefragt. Damit dieser gelingen kann, sind im 18-köpfigen Kader von Trainer Martin Albertsen auch vier Aargauerinnen gefragt. Wir stellen sie vor.

Lisa Frey, Blomberg-Lippe (Bundesliga)

zvg

Lisa Frey hat es geschafft: Sie ist in der Bundesliga. Dort spielte sie bereits in der Saison 2020/2021, als sie für den Verein Frisch Auf Göppingen auflief. Mit den Göppingern stieg Frey 2021 aus der höchsten deutschen Spielklasse ab, die HSG Blomberg-Lippe war es schliesslich, die ihr den Weg von der Zweitklassigkeit zurück in die Beletage ebnete und die gebürtige Aarauerin, aufgewachsen in Densbüren, in diesem Sommer unter Vertrag nahm.

Obwohl erst 27 Jahre alt, hat Frey schon für sieben verschiedene Vereine in drei Ländern gespielt. Ihre handballerische Ausbildung absolvierte sie beim TSV Frick, über Olten und Zofingen wechselte sie zu den Spono Eagles in die Nationalliga A, mit denen sie mehrfach die Schweizer Meisterschaft feierte. 2018 folgte der Sprung nach Dänemark, zum Zweitligisten Vendsyssel Handbold und zwei Jahre später schliesslich der Wechsel nach Göppingen. Die Rückraumspielerin hat ihre Stärken besonders in der Verteidigung und gilt in der Schweizer Nati als Abwehrspezialistin.

Daphne Gautschi, Neckarsulm (Bundesliga)

zvg

Daphne Gautschi kann ein eindrückliches Palmarès vorweisen: Schweizer Spielerin des Jahres, zwei Meisterschaftssiege und ein Cupsieg in Frankreich sowie Champions-League-Teilnehmerin. Das, was andere in einer ganzen Karriere nicht erreichen, schaffte die in Muri aufgewachsene Gautschi in Rekordzeit: Sie ist erst 22 Jahre alt – und hat noch einen langen Weg vor sich.

Ausgebildet beim Schweizer Spitzenverein LK Zug, entschied sich Gautschi bereits mit 16 Jahren für ein Auslandsabenteuer und schloss sich dem französischen Erstligisten Metz an. 2019/2020 machte sie erstmals Bekanntschaft mit dem deutschen Handball, als sie zur SG Bietigheim ausgeliehen wurde. 2021 wechselte sie fix in die Bundesliga, seither trägt sie das Trikot von Sport-Union Neckarsulm. Gautschi, die schon 2017 in der Schweizer Nati debütierte, kommt vorwiegend im linken Rückraum zum Einsatz.

Dimitra Hess, LC Brühl (Nationalliga A)

zvg

Auf der Homepage des LC Brühl gibt es im Steckbrief jeder Spielerin die Rubrik «Bucketlist». Darin wird gemeinhin festgehalten, was die entsprechende Person in ihrem Leben noch erreichen möchte. Bei Dimitra Hess, Spitzname Dimi, steht kurz und knapp: EM-Teilnahme.

Dieser Traum wird für die 22-Jährige aus Habsburg in wenigen Tagen in Erfüllung gehen. Die Flügelspielerin hat sich bei Handball Brugg erstmals ihrem Sport gewidmet, über den HV Herzogenbuchsee führte der Weg in die Talentschmiede des LK Zug. Nach vier Jahren in Zug schloss sie sich vor rund einem Jahr dem Schweizer Rekordmeister LC Brühl an. 2020 wurde sie als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet.

Nuria Bucher, Spono Eagles (Nationalliga A)

Patrick Huerlimann

Aus Nuria Bucher hätte auch eine Einzelsportlerin werden können. Als Kind versuchte sie sich im Schwimmen und in der Leichtathletik, doch der Handball behagte ihr am besten. Im Rückblick darf man das als geglückte Entscheidung bezeichnen, denn Bucher wird sich wohl schon bald EM-Teilnehmerin nennen dürfen. Und das im zarten Alter von 17 Jahren.

Bucher, die meist im Rückraum Mitte als Regisseurin aufläuft, hat voll auf die Karte Handball gesetzt. Seit 2020 gehört ihr ein Platz in der Handball-Akademie des OYM in Cham. Jeweils Montag bis Freitag kommt sie in einer Gastfamilie unter, die Wochenenden verbringt sie bei ihrer Familie im aargauischen Buchs. Mit ihrem Verein, den Spono Eagles, strebt sie in diesem Jahr nach dem Meistertitel. Doch zuerst will Bucher mit dem Nationalteam Grosses erreichen.

Die Schweizer Spiele (live auf SRF) Freitag, 4. November, 18 Uhr: Schweiz – Ungarn

Sonntag, 6. November, 20.30 Uhr: Schweiz – Norwegen

Dienstag, 8. November, 18 Uhr: Schweiz – Kroatien

