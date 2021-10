Spezieller Trip Via Genf nach Österreich: Die verrückte Busreise der Suhrer Handballer Direkt nach dem Spiel gegen Chênois fährt die Mannschaft des HSC Suhr Aarau zum Europacup-Rückspiel nach Krems an der Donau. Weshalb trotz langer Fahrt und teurer Busmiete eine Alternative nicht in Frage gekommen wäre.

20.10.2021

Martin Slaninka und seinem HSC steht eine rund 13-stündige Fahrt nach Krems an der Donau bevor.

Im Juni dieses Jahres machte der CS Chênois Genève den Aufstieg in die Nationalliga A perfekt. Jeder der künftigen Mitkonkurrenten mochte den Genfern diesen Erfolg natürlich von Herzen gönnen. Doch gab es Vertreter in der Liga, bei denen sich die Vorfreude auf die kommenden Auswärtsspiele nicht so recht einstellen wollte.

Zu tun hat das mit dem Standort des Aufsteigers. Die Schönheit der Stadt Genf ist unbestritten, der Weg in den Südwestzipfel des Landes für die überwiegend in nördlichen Kantonen beheimateten Vereine ­jedoch weit. Wer in Genf spielt, muss damit rechnen, spät wieder zu Hause zu sein. Was für Handballspieler, die nebenher noch einem Job nachgehen, am Folgetag mit ausgeprägten Augenringen einhergeht.

Heute Abend um 20 Uhr hat der HSC Suhr Aarau seinen ersten Gastauftritt in der Westschweiz. Und vermutlich hätten Spieler und Staff vor der Saison kaum vermutet, dass die rund dreistündige Fahrt nach Genf einmal das kürzeste Teilstück ihrer Reise sein würde.

Ja, der neue Trainer Aleksandar Stevic wird sich nach seinem Début nicht in sein Bett legen können und das Gesehene morgen in Ruhe aufarbeiten. Die Partie gegen das noch punktlose Chênois bildet nur das Vorprogramm für den eigentlichen Höhepunkt der Woche: das Europacup-Rückspiel beim UHK Krems. Zwischen den Spielen liegen drei Tage Abstand, oder eben 13 Stunden Fahrt.

Ein zweistöckiger Bus mit Betten im oberen Deck

Im Anschluss an das Spiel im Centre Sportif Sous-Moulin ­begibt sich der HSC-Tross zurück in den Bus und fährt auf direktem Wege Richtung Österreich. Von dort stammt auch das Vehikel, mit dem der Verein unterwegs sein wird. Es handelt sich nämlich nicht um den herkömmlichen Teambus, sondern um einen sogenannten Schlafbus. Ein zweistöckiges Gefährt mit Betten im oberen Deck. «In der Schweiz lässt sich ein solcher Bus nicht mieten», sagt Doris Zehnder, die Geschäftsführerin des HSC Suhr Aarau.

Im Laufe des Donnerstags erreicht die Mannschaft ihr Ziel: Krems an der Donau. Hier wird erholt, regeneriert und trainiert. Auch am Freitag. Am Samstag steht um 18 Uhr der zweite Teil des Europacup-Duells an.

Das Hinspiel gewann der HSC vor drei Tagen mit 25:23. Danach kommt es zwischen den beiden Teams zu einem Beisammensein, je nach Ausgang mit unterschiedlicher Gemütslage. Noch am Samstag fährt der HSC zurück und durch die Nacht – und erreicht Suhr am Sonntag.

Die Busmiete kostet über 10'000 Franken

Insgesamt werden die Aargauer über fünf Tage unterwegs sein. Hätte es nicht zeitsparendere und erholsamere Alternativen wie Fliegen gegeben? Doris Zehnder sagt: «Wir haben das in der Planung rauf und runter diskutiert.»

Die Match-Destination Krems an der Donau liegt 70 Kilometer westlich von Wien.

Weil der Trip von langer Hand geplant werden musste, kam eine Anreise per Flugzeug jedoch nicht in Frage. «Wir wussten damals ja noch nicht, wer überhaupt dabei sein würde.» Zudem könne man das Equipment (Bälle, Shirts, Arztkoffer) mit dem Bus wesentlich bequemer transportieren.

Der Schlafbus lohnt sich für den HSC also, selbst wenn dessen Miete mit rund 12000 Franken zu Buche schlägt. Zehnder versichert: «Fliegen wäre genau gleich teuer gewesen.» In diesem Sinne: gute Fahrt.