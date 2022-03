Handball: HSC-Trainer Aleksandar Stevic im Interview

TeleM1

Handball HSC-Trainer Aleksandar Stevic über den Europacup-Highlight am Sonntag und die Wichtigkeit der Meisterschaft Die Handballer des HSC Suhr Aarau stehen vor einem kapitalen Spiel auf der internationalen Bühne. Zuvor müssen sie aber am Donnerstag die Aufmerksamkeit auf die Partie gegen den Leader in der Meisterschaft richten. Trainer Aleksandar Stevic steht im Tagesgespräch Red und Antwort. 31.03.2022, 08.11 Uhr

Der HSC Suhr Aarau kann sich derzeit nicht über Langeweile beklagen. Die Handballer stehen am Donnerstag (Anwurf: 20.00 Uhr) in der Meisterschaft gegen den ungeschlagenen Leader, die Kadetten Schaffhausen, auf der Platte.

Bereits am Sonntag (Anwurf: 16.00 Uhr) folgt dann der nächste Gegner, der es in sich hat: In der Aarauer Schachenhalle trifft das Team von Cheftrainer Aleksandar Stevic im Rahmen des Europacup-Viertelfinals auf den norwegischen Topklub Drammen HK. Das Hinspiel ging knapp mit 29:31 verloren. Das Ziel ist klar: Der Einzug in den Halbfinal.

Warum die Meisterschaft nicht zur Nebensache werden darf

Im Tagesgespräch von Tele M1 war Stevic am Mittwochabend zu Gast. Den Fokus auf das Meisterschaftsspiel zu finden, ist nicht ganz einfach. Der Trainer sagt dazu: «Es ist jetzt natürlich meine Hauptaufgabe, dass wir den Fokus zunächst auf dieses Spiel legen. In der Meisterschaft haben wir noch zwei wichtige Spiele und wollen da den vierten Platz verteidigen.» Dieser vierte Platz ist wichtig für das Heimrecht in den Playoff-Viertelfinals, die dann ab dem 21. April über die Bühne gehen.

Immer wieder fehlen der Mannschaft in dieser Saison wichtige Spieler wegen Verletzungen, kurzzeitig auch wegen Corona. Das sei nicht einfach zu bewältigen, gibt Stevic zu. Auch im Training würde man diese Ausfälle spüren, sagt der Cheftrainer, der seit Oktober 2021 im Amt ist, weiter.

Aleksandar Stevic ist zuversichtlich. Alexander Wagner

Angesprochen auf die knappe Hinspiel-Niederlage im Europacup und die Vorzeichen für das Rückspiel, sagt Aleksandar Stevic: «Die Ausgangslage ist nicht schlecht. Dieses Resultat hätte ich vor drei oder vier Wochen wohl auch so angenommen. Nach dem Spiel in Drammen war ich aber dennoch nicht ganz zufrieden. Wir haben uns da selbst um ein besseres Resultat gebracht.» Dennoch ist er zuversichtlich: «Wir müssen hoch konzentriert in diese Partie hinein gehen und brauchen eine starke Abwehrleistung. Und vorne den einen oder anderen Fehler weniger machen als im Hinspiel.» (cri)