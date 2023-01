Handball «Habe die Welt nicht mehr verstanden»: Die Aargauerin Lisa Frey über ihr Leben in der deutschen Bundesliga Im Sommer 2022 wechselt Lisa Frey unverhofft den Verein, muss innerhalb von Deutschland umziehen. Nun sagt sie, der Schritt nach Blomberg sei der beste gewesen, den sie habe machen können. Seit fünf Jahren spielt sie im Ausland und wird stets von ihrem Freund begleitet. Wie sieht ein solches Leben aus? Ein Besuch. Alessandro Crippa und Frederic Härri, Blomberg Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Die Aargauer Handballerin Lisa Frey trägt seit dieser Saison das Dress der HSG Blomberg-Lippe. Alessandro Crippa

30er-Zone, neue Einfamilienhäuser, Zufahrtsstrassen, die noch nicht geteert und Rasenflächen, die noch nicht angesät sind. Wir erreichen eine ländliche Gegend in Grossenmarpe, ganz in der Nähe von Blomberg. In dieser idyllischen Umgebung sind Lisa Frey und ihr Freund Tobias Madliger zu Hause.

Blomberg liegt rund 650 Autokilometer von Aarau entfernt im Nordwesten Deutschlands. Die nächste bekannte Stadt ist Hannover. Sie liegt rund eineinhalb Stunden entfernt in nordöstlicher Richtung.

Das Paar öffnet die Tür und bittet an den grossen dunkelbraunen Holztisch im Esszimmer seiner geräumigen und hellen Wohnung, die Teil eines Doppelhauses ist. Die Zweifel-Chips in der Küche lassen einen Hauch von Heimat aufkommen, zu deren Grenze es einer siebenstündigen Fahrt bedarf. Das Gespräch ist mit Bundesliga-Handballerin Frey abgemacht, Madliger setzt sich ebenfalls an den Tisch und hört gespannt mit.

Lisa Frey wohnt auch in Blomberg mit ihrem Freund Tobias Madliger zusammen und darf auf seine Unterstützung zählen. Alessandro Crippa

Seit September wohnen die beiden gemeinsam hier. Wenige Monate zuvor hat die in Densbüren aufgewachsene Handballerin aus einem laufenden Vertrag heraus von Frisch Auf Göppingen (2. Bundesliga) zur HSG Blomberg-Lippe (1. Bundesliga) gewechselt. Das ist unüblich, gerade im Frauenhandball. Für den Wechsel wurde sogar eine Ablösesumme fällig. Noch etwas unüblicher. Der Anruf aus Blomberg kommt im Juni. Sehr spät, weil der Saisonstart unmittelbar bevorsteht. «Als das Angebot vorlag, wusste ich sofort, dass ich das machen will», sagt Frey.

Handballhype in der Region, beim Einkaufen bleibt Frey nicht unerkannt

Dass sie sich so schnell zum Wechsel entscheidet, hat auch damit zu tun, dass ihre ältere Schwester Noëlle schon für Blomberg-Lippe aktiv gewesen ist und während vier Jahren eine sehr gute Zeit gehabt hat. Lisa Frey sagt: «Ich wusste also, was mich erwartet.» Bei ihrem Ex-Klub Göppingen hat sie sich damit selbstredend keine Freunde gemacht. Und jetzt, nach einem halben Jahr, kommt da Reue auf? Mitnichten. «Das war der beste Schritt, den ich machen konnte. Ich fühle mich wohl hier.»

Steht mit ihrem Verein derzeit auf dem vierten Tabellenplatz der Bundesliga: Lisa Frey. Alessandro Crippa

Auch in Bezug auf die Professionalität hat sich ihr Leben dank des Wechsels in das als «Nelkenstadt» bekannte Blomberg noch einmal aufgewertet. «Ich bin ehrlich gesagt etwas erschrocken.» In jedem Training ist der Physiotherapeut vor Ort, in der Trainingshalle befinden sich auch Kraft- und Besprechungsraum für Teamsitzungen.

Frey strahlt, wenn sie über ihren neuen Klub, den sie als «Dorfverein» bezeichnet, spricht. Blomberg hat aber über 7000 Einwohner, mit allen zugehörigen Dorfteilen zählt es sogar über 15'000 Menschen. An die Heimspiele kommen zwischen 700 und 800 Fans, der Handballsport geniesst im Lipperland – auch beim Bundesligaverein Lemgo bei den Männern – einen grossen Stellenwert. Oft wird Frey gar beim Einkaufen erkannt.

Nichtsdestotrotz ist Frey nicht als Vollprofi beim aktuellen Tabellen-Vierten der Bundesliga engagiert. Während maximal 20 Stunden pro Woche, üblicherweise morgens, arbeitet sie als Kauffrau bei einem Sponsor des Vereins. Sie sagt, sie brauche das als Ausgleich für den Kopf. Bei den Männern wäre dies anders, da arbeitet so gut wie kein Akteur, der in Deutschlands höchster Liga aktiv ist, nebenbei.

Mehr Spielzeit als erhofft, ihre Ziele für die kommenden Jahre und wichtige Unterstützung durch ihren Freund: Die Aargauer Handballerin Lisa Frey im Video-Interview:

Handballerin Lisa Frey im Video-Interview. Video: Alessandro Crippa, Frederic Härri, Schnitt: Gülpinar Günes

Die Wiedergeburt der kompletten Handballerin

Wenn man mit Menschen aus Freys Umfeld über die handballerischen Qualitäten der 81-fachen Schweizer Nationalspielerin spricht, kommt niemand um ihre Stärken in der Abwehr herum. Deswegen wurde sie im Sommer auch zur HSG Blomberg-Lippe gelotst.

Doch seit sie hier ist, spielt sie kurioserweise vermehrt auch im Angriff. Und das seit dem ersten Trainingsspiel. «Bei Göppingen war das fast kein Thema, ich kam kaum über die Mittellinie. Und hier ist es normal, dass ich auch Teil der Offensive bin.» Sie hat in den ersten zehn Ligaspielen eine noch grössere Rolle als erhofft einnehmen können. Ist Frey vielleicht sogar besser, als sie denkt? Sie lacht. «Ja, vielleicht. Ich habe beinahe die Welt nicht mehr verstanden.»

Sie ist zielstrebig, hat auf dem Handballfeld defensiv wie offensiv Qualität – und ein ehemaliger Trainer traut ihr auch das Engagement bei einem Champions-League-Team zu: Weggefährten stellen Lisa Frey vor:

Wer ist Lisa Frey? Weggefährten erzählen. Video: Alessandro Crippa, Frederic Härri, Schnitt: Gülpinar Günes

Es ist eine Art Wiedergeburt der kompletten Handballerin Lisa Frey. Dass sie offensive Qualitäten hat, ist dem Handballsachverständigen bewusst. Als sie noch in Nottwil bei den Spono Eagles unter Vertrag stand, trug sie regelmässig das Shirt der Topskorerin. In der Meistersaison 2015/2016 steuerte sie sagenhafte 215 Tore zum Meistertitel bei. Im Schnitt erzielte sie über sieben Tore pro Partie. Ein überragender Wert.

Durch ihre Leistungen gelingt ihr 2018 der Sprung ins Ausland. Sie ist eine der ersten, die diesen Schritt wagt – und wird so auch zu einer Art Wegbereiterin. Heute spielen sieben weitere Schweizerinnen ausserhalb der heimischen Liga.

Zur Person cri Lisa Frey Am 16. Februar 1995 kommt Lisa Frey als jüngste von drei Schwestern zur Welt und wächst in Densbüren auf. Früh beginnt sie mit dem Handballspielen. Vor allem, weil sich ihre älteste Schwester Rahel bereits dem Sport verschrieben hat. Über den TSV Frick geht es für sie weiter zum HV Olten und TV Zofingen, wo sie als 15-Jährige bereits in der Nationalliga A debütiert. 2012 wechselt sie zum Schweizer Topteam Spono Eagles und feiert mit den Nottwilerinnen zwei Meistertitel und zwei Cupsiege. Im Sommer 2018 wechselt sie nach Vendsyssel (Dänemark) und bleibt zwei Jahre, bis sie 2020 bei Göppingen in der Bundesliga anheuert. Nach dem Abstieg 2021 bleibt sie, wird aber im Sommer 2022 nach Blomberg geholt und spielt seither wieder in der höchsten Liga. Für das Nationalteam hat hat die 27-Jährige bislang 81 Spiele bestritten und 136 Tore erzielt. (cri)

Szenenwechsel. Am selben Nachmittag findet in der Sporthalle in Blomberg das Abschlusstraining für den Match am Folgetag statt. Frey diskutiert schon vor dem Start der Einheit eifrig mit Trainer Steffen Birkner. Später wird ihr Coach sagen: «Unabhängig von der sportlichen Qualität ist Lisa ein total toller Mensch, der gut ins Team passt. Wir haben jemanden gesucht, der eine unglaublich gute Mentalität hat. Das bringt sie mit. Lisa ist in der Mannschaft hoch anerkannt und das macht sie für uns so wertvoll.»

Daumen hoch vom Chef: Trainer Steffen Birkner ist zufrieden mit Lisa Frey. Alessandro Crippa

Nochmals Szenenwechsel. Und Rückblende um eine Stunde. Nach einem Mittagessen zu viert im Restaurant verabschiedet sich Frey ins Training. Währenddessen bleibt Zeit, um in der Altstadt Blombergs mit ihrem Freund zu sprechen, der sie seit fünf Jahren im Ausland begleitet.

Der studierte Wirtschaftsinformatiker hat während des ersten Ausland-Engagements seiner Freundin bei Vendsyssel eine Anstellung in Dänemark gefunden. Die Coronapandemie war für den 32-Jährigen so etwas wie ein Glücksfall: Sein Unternehmen setzt seither voll auf Homeoffice, und Madliger konnte seine Stelle auch behalten, als Frey im Sommer 2020 zum deutschen Klub Göppingen, damals noch in der 1. Bundesliga, wechselte.

Ist das nicht eine Last, ständig umzuziehen und der Freundin «nachzureisen»? Der in Klingnau aufgewachsene Madliger sagt: «Nein, überhaupt nicht. Mir macht es Spass, die verschiedenen Orte zu sehen. Für mich ist es menschlich und beruflich auch eine Chance und mit jedem Land, das man kennenlernt, gewinnt man an Qualität, Offenheit und Akzeptanz. Ich sehe nichts Negatives.»

Keine detaillierte Kritik vom Freund nach den Spielen

Für Frey ist es alles andere als selbstverständlich, dass ihr Freund sie seit fast fünf Jahren begleitet. Beim Gespräch in ihrem Wohnzimmer sagt sie: «Ich weiss nicht, ob ich immer noch im Ausland spielen würde, wenn ich es alleine machen müsste.»

Hin und wieder staunen die Leute, wenn sie mitbekommen, dass Madliger mit Frey mitreist. Sie sagt: «Als ich von Dänemark nach Deutschland wechselte, habe ich zu ihm gesagt, er dürfe auch nach Hause, wenn er das will.» Sie hätte also auch mit einer Fernbeziehung leben können. Doch er will nicht. Er will an der Seite von Lisa bleiben.

Einen Tag später spielt die HSG Blomberg-Lippe in Halle an der Saale gegen die Wildcats. Frey vermutet, dass es «kein schönes Spiel» geben würde. Aufgrund ihrer tabellarischen Lage zwar in der Favoritenrolle, erlebt sie mit ihrem Team ein Spiel mit Höhen und Tiefen. Am Ende gewinnen die Blombergerinnen mit zwei Toren Unterschied. Frey hat wieder viel im Angriff gespielt. Zufrieden mit ihrer Leistung ist sie gleichwohl nur bedingt.

Der Jahresabschluss gelingt der HSG Blomberg-Lippe nach einem wilden Ritt. Das zaubert Lisa Frey ein breites Lachen ins Gesicht. Alessandro Crippa

Ihr Freund ist nicht zum Spiel gereist, die vierstündige Fahrt schenkt er sich. Spielt Blomberg-Lippe auswärts, schaut er daheim im Livestream zu. Und wenn seine Partnerin nach Hause kommt, hält sich der ehemalige NLB-Handballer mit Rückmeldung und Kritik zurück. Er sagt am Tag zuvor, dass er auch schon ausgiebigere Feedbacks gegeben habe. Frey fällt ihm ins Wort und sagt: «Ja, aber es ist nicht so gut angekommen.» Sie können herzhaft darüber lachen.

