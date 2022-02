Gewinnspiel: VIP-Tickets für Europacup-Spiel des HSC Suhr Aarau

Handball-Gewinnspiel Gewinnen Sie VIP-Tickets für das Europacup-Spiel des HSC Suhr Aarau Am Samstag kämpft der HSC Suhr Aarau gegen das tschechische Team Karvina um den Einzug in den Europacup-Viertelfinal. Sie können als Zuschauer mit dabei sein. Die AZ verlost 5 VIP-Tickets im Wert von je 50 Franken. 17.02.2022, 05.00 Uhr

Stösst der HSC Suhr Aarau in den Viertelfinal des Europacups vor? Alexander Wagner / FOTO Wagner

Der Auftakt in den Europacup-Achtelfinal ist dem HSC Suhr Aarau geglückt. Am vergangenen Wochenende setzte sich die Mannschaft von Trainer Aleksandar Stevic im Hinspiel im tschechischen Karvina mit 27:23 durch.

Am kommenden Samstag kann der HSC den Einzug in den Viertelfinal perfekt machen. Um 19 Uhr findet in der Aarauer Schachenhalle das Rückspiel statt. Und Sie können als Zuschauerin und Zuschauer mit dabei sein.

Die AZ verlost 5 VIP-Tickets im Wert von je 50 Franken. Dafür müssen Sie folgende Frage beantworten:

Welcher Spieler des HSC Suhr Aarau hat sein Heimatland an der kürzlich stattgefundenen Handball-Europameisterschaft vertreten?

Ihre Antwort schicken Sie an regionalsport@chmedia.ch. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden benachrichtigt.

Viel Erfolg!