Handball: Fragen und Antworten zur Fusion Baden-Endingen

Handball-Fusion Wer spielt im neuen Team Baden-Endingen? Wie sieht das Trikot aus? Fragen, Antworten und Spekulationen Der STV Baden und Handball Endingen wollen zusammenspannen und eine gemeinsame Mannschaft stellen. Was ist zur Ostaargauer Handball-Fusion schon bekannt, was nicht? Eine Übersicht. Frederic Härri Jetzt kommentieren 20.01.2023, 05.00 Uhr

Städtlis Michel Hildebrandt (links) und Endingens Noah Grau könnten schon bald in der gleichen Mannschaft spielen. Alexander Wagner

Der STV Baden und Handball Endingen wollen fusionieren. Schon ab der Saison 2023/2024 soll die neue Mannschaft Baden-Endingen am Spielbetrieb teilnehmen, wie beide Vereine vergangene Woche mitteilten. Doch welche Spieler werden im neuen Team spielen? Wie sehen die Klubfarben aus? Fragen, Antworten, Spekulationen und Ungewissheiten zum geplanten Zusammenschluss.

Die Bewahrung einer eigenen Identität war sicherlich einer der Gründe, weshalb die mögliche Fusion in den vergangenen Jahren nie über lose Ideen und Gespräche hinausgekommen war. Beide Vereine hegten grosse, individuelle Ambitionen. Vor zwei Jahren richtete sich die Handballabteilung im TV Endingen gar neu aus, gründete eine Aktiengesellschaft (Handball Aargau Ost AG, d. Red.), um neue Mittel zu gewinnen und sich sportlich weiterzuentwickeln.

Inzwischen haben die Beteiligten – sowohl in Baden als auch in Endingen – anerkannt, dass die finanziellen Möglichkeiten im Ostaargau zu bescheiden sind für zwei Vereine, die sich gegenseitig konkurrenzieren. Die Kräfte sollen gebündelt werden.

Die Fusion scheint breit abgestützt. Unlängst sprach sich eine deutliche Mehrheit der Aktionäre bei der Handball Aargau Ost AG an einer Konsultativabstimmung für das Projekt aus. Beim STV soll in einer Vereinsversammlung in diesem Frühjahr darüber abgestimmt werden. Es ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht zu erwarten, dass der Entscheid über den Zusammenschluss noch umgestossen wird. Zu gross ist dem Vernehmen nach der Zuspruch bei den Beteiligten.

Nein. Während die Verantwortlichen auf strategischer Ebene auf Parität setzen, ist dies im sportlichen Bereich nicht der Fall. Ausschlaggebend ist vor ­allem die sportliche Qualität für eine Aufnahme in die Mannschaft.

Wer in der Vergangenheit ein Städtli-Trikot getragen hat oder bei Handball Endingen angestellt war, ist daher zweitrangig. Dies betonen sowohl Roger Küng, Verwaltungsratspräsident der Handball Aargau Ost, als auch Urs Mrose, Sportchef beim STV Baden, auf Anfrage. Bis Ende des Monats führen Mrose, Küng und Trainer Björn Navarin mit jedem Spieler in Baden und Endingen ein Einzelgespräch.

Dabei wird eruiert, wer für das Team infrage kommt, und wer in einer zweiten Mannschaft zum Einsatz kommen wird. Für jeden Spieler solle eine zufriedenstellende Lösung gefunden werden, betonen Küng und Mrose unisono.

In einer gemeinsamen Medienmitteilung von letzter Woche schreiben die Klubs, dass die neue Mannschaft «mehrheitlich aus bewährten Kräften der beiden heutigen Teams» bestehen soll. Wie zu erwarten war, halten sich Küng und Mrose zurück, jene Namen öffentlich zu nennen, die sich als Kandidaten auf ihren jeweiligen Wunschlisten befinden.

Es lässt sich demnach nur mutmassen. Dass sich die jetzigen Leistungsträger beider Teams mit wenigen Ausnahmen auch in der neuen Mannschaft wiederfinden, ist keine allzu gewagte These. Bei Städtli handelt es sich dabei etwa um die Top-drei-Torschützen Michel Hildebrandt, Amer Zildzic und Pascal Bühler. Auch die Flügelspieler Seppi Zuber und Julius Voelkin sind valable Kandidaten.

Pascal Bühler ist ein Badener Urgestein. Spielt er auch im neuen Team? Alexander Wagner / FOTO Wagner

Auf Endinger Seite kommen beispielsweise die Rückraumspieler Ivan Koncul, Marco Giovanelli oder Christian Riechsteiner infrage. Auch Flügelspieler Noah Grau dürfte aufgrund seiner NLA-Erfahrung dazugehören. Diese Liste ist selbstredend nicht abschliessend.

Nach der Hinrunde belegt Städtli in der Tabelle den zweiten Rang. Stand jetzt träfen die Badener in der Aufstiegsbarrage auf das erstklassierte Handball Stäfa. Dass man sich in der Best-of-Five-Serie gegen die starken Zürcher durchsetzen wird, ist schwierig. Aber nicht undenkbar.

Es darf also spekuliert werden: Sollte der Aufstieg tatsächlich gelingen und (davon darf man ausgehen) Handball Endingen nicht aus der NLB absteigen, könnte an die Stelle der Endinger etwa das geplante Farmteam rücken. In der NLA würde dann wohl sogleich das neue Team Baden-Endingen antreten.

Die wahrscheinlichste Variante scheint jedoch, dass am Ende dieser Saison sowohl der STV Baden als auch Handball Endingen in der NLB verbleiben werden. Dass Spitzen- und Farmteam dann in einer gemeinsamen Liga zum Einsatz kommen, ist unwahrscheinlich. Das stünde den sportlichen Zielen im Widerspruch, da sich beide Mannschaften im Direktduell Punkte abnehmen müssten.

Die Endinger spielen eine überaus mediokre Saison. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Eine definitive Entscheidung steht noch aus, weil diese einerseits abhängig vom restlichen Saisonverlauf ist und sich die Vereinsvertreter über ihre Pläne noch in gemeinsamen Sitzungen unterhalten werden.

Spielt man künftig in Städtli-Schwarz oder in Endingen-Rot? Oder gar in Rot-Schwarz gestreift? Das ist zurzeit noch ­völlig ungewiss. Vereinsfarben, Trikot und Logo sollen im Verlauf des Frühjahrs ausgearbeitet werden.

