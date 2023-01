Handball Ex-Torhüter und Zukunftshoffnung: Weshalb der HSC Suhr Aarau plötzlich das Goalie-Duo der Nati stellt Beim Yellow Cup in Winterthur strebt die Schweizer Nationalmannschaft nach dem Sieg. Weil auf der Torhüterposition arrivierte Namen fehlen, rücken zwei Spieler auf: Leonard Grazioli und Jannis Scheidiger. Der eine war die Vergangenheit im HSC-Tor, der andere ist Gegenwart und Zukunft. Frederic Härri Jetzt kommentieren 05.01.2023, 18.00 Uhr

Zwei talentierte Torhüter mit Verdiensten für den HSC Suhr Aarau: Jannis Scheidiger (links) und Leonard Grazioli. Alessandro Crippa/Freshfocus

Im Handball ist Länderspielzeit. Der Ligabetrieb ruht, dafür beginnt nächste Woche die Weltmeisterschaft der Männer. Für das Turnier in Polen und Schweden hat sich die Schweizer Nationalmannschaft nicht qualifiziert. Im Einsatz stehen wird sie an diesem Wochenende trotzdem, am Yellow Cup in Winterthur.

Zweimal war der informelle Wettbewerb mit Testspielcharakter zuletzt aufgrund der Coronapandemie ausgefallen. Als der Yellow Cup im Januar 2020 letztmals stattfand, gewann die Schweiz. Ein Kunststück, das sie heuer zu wiederholen versucht. Und einer, der damals wie heute dabei war, möchte dazu beitragen: Torhüter Leonard Grazioli.

Grazioli war beim HSC zu einem Spitzentorhüter gereift. Freshfocus

Grazioli ist mit seinen 21 Jahren noch immer ein jugendlich wirkender Profisportler. In den drei Jahren seit der letzten Yellow-Cup-Austragung hat er allerdings eine erstaunliche Entwicklung hinter sich gebracht. Fans und Beobachter des HSC Suhr Aarau erinnern sich, wie der aus dem basellandschaftlichen Birsfelden stammende Grazioli bei ihrem Verein den Sprung zur Stammkraft schaffte. Bei Suhr Aarau reifte er zu einem gestandenen Spieler, der seinem Ruf als talentiertester Handballgoalie des Landes mehr und mehr gerecht wurde.

Irgendwann hatten auch grosse Klubs aus dem Ausland den 1,93 Meter grossen Schlussmann auf dem Zettel. Im vergangenen Sommer wechselte Grazioli schliesslich nach Deutschland, zum Bundesligisten HSG Wetzlar. Derzeit ist er an Wetzlars Partnerverein Hüttenberg ausgeliehen und sammelt Spiel­praxis in der 2. Bundesliga.

Wo Grazioli sich beim HSC in allerlei Situationen hat auszeichnen können, waren die Möglichkeiten in der Nationalmannschaft bislang rar gewesen. Meist hat er hinten anstehen müssen, hinter dem international erprobten Top-Keeper Nikola Portner und dem erfahrenen Haudegen Aurel Bringolf. Doch nun gestalten sich die Dinge plötzlich anders. Bringolf ist unlängst von seinen Nati-Diensten zurückgetreten – und Portner fällt kurzfristig verletzt aus. Auf einmal rückt Grazioli in der Hierarchie auf. Vorderhand ist er – wenn auch nur für diese drei Tage in Winterthur – die Schweizer Nummer eins.

Fünf Aargauer im Schweizer Kader Neben Jannis Scheidiger ist für den Yellow Cup kurzfristig auch Joël Willecke in den Kader der Schweizer Nationalmannschaft aufgerückt. Der Kreisläufer des HSC Suhr Aarau wurde aufgrund des Ausfalls von Kadetten-Spieler Luka Maros nachnominiert. Mit Leonard Grazioli (TV Hüttenberg), Lukas Laube (GC Amicitia Zürich) und Manuel Zehnder (HC Erlangen/Bundesliga) finden sich auf der Liste drei weitere Spieler mit Vergangenheit beim HSC wieder. Willecke, Laube und Zehnder sind drei von fünf Aargauern im Aufgebot. Auch Dimitrij Küttel (HC Kriens-Luzern) und Marvin Lier (Kadetten Schaffhausen) sind dabei. Die Schweiz startet heute Freitag ab 20.15 Uhr gegen Japan ins Turnier. Die weiteren Gegner sind Kap Verde (Samstag, 20.15 Uhr) und Österreich (Sonntag, 16 Uhr). TV24 zeigt die Schweizer Spiele live. (frh)

Scheidiger rückt wegen Portners Absenz in das Kader

Dies allein wäre für Milos Cuckovic Grund genug, stolz zu sein. Der Torhütertrainer des HSC Suhr Aarau hat über Jahre akribisch mit Grazioli zusammengearbeitet. Auch wenn der bescheidene Cuckovic das von sich selbst nie behaupten würde: Dass Grazioli es so weit gebracht hat, ist auch sein Verdienst.

Doch damit hat es sich der Ehre nicht. Denn während mit Grazioli die personifizierte HSC-Vergangenheit im Kader des Nationalteams fungiert, ist mit Jannis Scheidiger auch Zukunft und Gegenwart vertreten. Scheidiger, der sich in dieser Saison mit Dragan Marjanac die Einsatzzeiten im HSC-Tor teilt, profitiert ebenfalls von der Personalrochade auf der helvetischen Torhüterposition. Eigentlich nur als Trainingsgast angedacht, rückt er wegen Portners Absenz ins Team. Mit Grazioli bildet er das Torhüterduo der Schweiz – und verläuft alles nach Plan, wird er im Yellow Cup sein Debüt im Nati-Dress feiern.

HSC-Torhütertrainer Milos Cuckovic (links) hält grosse Stücke auf Jannis Scheidiger. Alexander Wagner

Scheidiger ist ein Jahr jünger als Grazioli, und nach Meinung vieler Experten steht er diesem in Sachen Talent keineswegs nach. Ohnehin sind die Parallelen zahlreich. Beide sind sie einst vom TV Birsfelden zum HSC gekommen, und laut Milos Cuckovic haben sie eine entscheidende Charaktereigenschaft gemein: «Jannis ist, wie Leo, ein sehr cleverer Goalie und ein sehr cleverer Mensch», sagt Cuckovic. «Ihm muss man etwas nicht zweimal erklären, er versteht es sofort und setzt es um.»

Beste Voraussetzungen, um mit der Schweiz erste Erfolge zu feiern.

Wenn Jannis Scheidiger am Freitag debütieren sollte, kann er sich an den ersten Auftritt seines Goalie-Kollegen Leonard Grazioli im Nationaldress zurückerinnern. An selber Stätte hat dieser im Januar 2020 gegen Tunesien einen Kurzeinsatz verbuchen können. Dabei gelangen ihm sogleich zwei starke Paraden.

Sehen Sie hier das Video von Graziolis Debüt mit dem gehaltenen Penalty:

Das Nati-Debüt von Leonard Grazioli im Januar 2020. Alessandro Crippa

