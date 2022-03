Handball-Europacup: Der HSC Suhr Aarau reist nach Norwegen

Die bisherige Europacup-Kampagne des HSC Suhr Aarau war bislang eine einzige Erfolgsgeschichte. Runde für Runde hat sich die Mannschaft von Aleksandar Stevic gegen namhafte Gegner behauptet. Nun steht mit dem Viertelfinal der vorläufige Höhepunkt bevor.

Heute Samstag reist der HSC-Tross nach Norwegen, wo am Sonntag um 18 Uhr das Hinspiel gegen den Drammen HK stattfindet. Vor dem Abflug steht für das Team noch eine Trainingseinheit und ein Mittagessen in Suhr auf dem Programm. Das Flugzeug nach Oslo soll um 14.40 Uhr in Zürich abheben. Am Spieltag selbst absolvieren die Spieler noch ein Training, in dem allerdings nur noch letzte Feinjustierungen vorgenommen werden sollen.

Trainer Aleksandar Stevic muss gegen Drammen auf die Langzeitverletzten Tim Aufdenblatten, João Ferraz, Gian Attenhofer sowie bekanntlich auch auf Dragan Marjanac verzichten. Hinzu kommt ein weiterer gewichtiger Ausfall: Abwehrchef Martin Slaninka wurde nach einer Tätlichkeit in der vergangenen Runde gegen Karvina gesperrt für ein Spiel gesperrt. Weil er sich ohnehin nicht hundertprozentig fit fühlt, steht noch nicht fest, ob Slaninka die Reise mitmachen wird.

Die Partie gegen Drammen kann im Livestream unter ehftv.com verfolgt werden, eine kostenlose Registrierung mit der Emailadresse ist nötig. Die AZ wird in Norwegen vor Ort dabei sein. Das Rückspiel findet am Sonntag, 3. April um 16 Uhr in der Schachenhalle in Aarau statt. (frh/cri)