Handball-Europacup Der erste Schritt ist getan: Der HSC Suhr Aarau gewinnt das Hinspiel gegen Ormoz In der 3. Runde des EHF Europaen Cup schlägt die Mannschaft von Trainer Aleksandar Stevic die Slowenen aus Ormoz zu Hause mit 31:27. Das Rückspiel findet am kommenden Samstag statt. Frederic Härri 28.11.2021, 17.35 Uhr

Gian Attenhofer und der HSC Suhr Aarau reisen mit Vorteilen ans Rückspiel in Slowenien. Urs Lindt / freshfocus

Für den HSC Suhr Aarau stand am Sonntag der Auftakt in die 3. Runde des EHF European Cup an. Gegen die Slowenen aus Ormoz – lautstark begleitet von rund 100 frenetischen Anhängern erwischten die Gastgeber den besseren Start: Lukas Laube eroberte in der Deckung den Ball und schickte Sergio Muggli in den Gegenstoss. Der Spielmacher verwandelte zum 1:0.

Danach aber liess Ormoz sein offensives Können mehr als einmal aufblitzen. Flugs verwandelten die Gäste den Rückstand in eine 3:1-Führung ihrerseits. Der HSC schien kurz beeindruckt von der Power, steckte aber nicht auf. Zwei Treffer von Timothy Reichmuth egalisierten das Skore, Gian Attenhofer stellte auf 4:3.

Sieben Tore in acht Minuten – es war ein rasanter Beginn in der Schachenhalle. Der HSC behielt die Vorteile erst noch auf seiner Seite, sündigte in der Folge jedoch im Abschluss. Das gab Ormoz die Möglichkeit für eine Reaktion. Diese wussten die Slowenen zu nutzen, als sie zur erneuten Führung trafen. Doch auch der HSC fand eine passende Antwort: Manuel Zehnder und Patrick Strebel trafen zum 8:7.

Hektik schlich sich in die Partie, Fehlabspiele und technische Unsauberkeiten häuften sich beidseits. Mit einer Auszeit ersuchte HSC-Coach Aleksandar um Ruhe. Im Anschluss blieb das Spiel zwar noch immer temporeich, die Tore aber fielen in etwas gemässigterem Tempo. Einen wirklichen Vorteil vermochte sich keine Mannschaft zu erspielen bis zur Pause, in den letzten Sekunden erwies sich Ormoz aber als klügeres der beiden Teams. So stand es zur Halbzeit 13:15 aus HSC-Sicht.

Das Zwei-Tore-Defizit glichen die Hausherren zum Start des zweiten Umgangs sogleich aus. Schnelle Balleroberungen in der Defensive gereichten dem HSC wiederholt zu Tempogegenstössen. Einen davon verwandelte Timothy Reichmuth in der 35. Minute: Es war das Tor zum 17:16 für Suhr Aarau.

Von nun an kontrollierte der HSC das Geschehen, präsentierte sich wacher und effizienter im Angriff als sein Gegner und überzeugte in der Verteidigung durch Kompaktheit. Nach 42 Minuten führte der HSC erstmalig mit drei Toren – wenig später wurden daraus sechs Tore. Es dauerte in dieser Phase gar acht Minuten, bis die Gäste wieder ein Tor erzielten. Zehn Minuten vor dem Ende führte der HSC recht komfortabel mit 26:21.

Und auch in den letzten Spielminuten liess sich die Mannschaft ihren sicher geglaubten Sieg nicht mehr entreissen. Fehler in den Schlussminuten verhinderten jedoch ein noch deutlicheres Resultat. Letztlich gewann der HSC Suhr Aarau mit 31:27 und reist folglich mit einer soliden Ausgangslage nach Slowenien. Am kommenden Samstag findet in Ormoz das Rückspiel statt.

Ein ausführlicher Matchbericht folgt...