Der HSC Suhr Aarau gewinnt das Achtelfinal-Hinspiel in Tschechien

Handball-Europacup 27:23-Sieg in Tschechien: Der HSC Suhr Aarau macht den ersten Schritt Richtung Viertelfinal Im Achtelfinal-Hinspiel beim tschechischen Vertreter HCB Karvina gewinnt die Mannschaft von Trainer Aleksandar Stevic mit 27:23. Der Sieg gerät nie in Gefahr und hätte noch höher ausfallen können. Frederic Härri 12.02.2022, 19.41 Uhr

Gian Attenhofer und der HSC Suhr Aarau zeigten eine solide Partie im tschechischen Karvina. Urs Lindt / freshfocus

Die Partie in Karvina startete ausgeglichen. Ein Abschluss von Manuel Zehnder ging daneben, danach hatte Leonard Grazioli seine erste Parade. Für die Führung zeichnete dann Zehnder per Siebenmeter verantwortlich. Karvina glich postwendend aus.

Die Tschechen spielten mit einer sehr offensiven Deckung und waren damit gegen Würfe aus dem HSC-Rückraum gewappnet. Doch die Grundhaltung des Gegners kam schnellen Spielern wie Zehnder und Sergio Muggli entgegen, die sich ein ums andere Mal mit Körpertäuschungen Raum verschaffen konnten. Nur zum Abschluss kam der HSC in der Anfangsphase kaum. Nach zehn Minuten stand es 3:3.

Es war ein physisches Spiel in dieser Phase, mit vielen Zweikämpfen am Rande der Strafbarkeit. Das Schiedsrichtergespann entschied meist zum Vorteil der Verteidiger und blieb mit Pfiffen äusserst zurückhaltend. Der HSC kam mit diesen Begebenheiten im Verlaufe der Partie etwas besser zurecht. Zwischenzeitlich führten die Gäste mit zwei Toren, was unter anderem auch mehreren guten Taten Graziolis zu verdanken war.

Neuzuzug Faluvégi startet übermotiviert

In der 25. Minute betrat schliesslich Rudolf Faluvégi erstmal die Platte. Der Neuzuzug, der am Donnerstagabend verpflichtet wurde, lief mit der Nummer 4 auf dem Rücken auf. Nur eine Minute später musste Faluvégi aber schon wieder raus: Ein etwas übermotiviertes Einsteigen gegen den Gegenspieler bescherte ihm seine erste Zeitstrafe im HSC-Trikot. Einen ersten Treffer liess er zwar nicht gleich folgen, dennoch ging seine Mannschaft mit einer Führung in die Pause: Zur Halbzeit stand es 13:11 für den HSC Suhr Aarau.

Die zweite Halbzeit begann mit einem schönen Abspiel von Sergio Muggli auf Martin Slaninka, der den Ball formvollendet über den Keeper von Karvina lupfte. Der HSC war weiter das bessere Team, und nach einer kurzen Findungsphase gelang es, die Überlegenheit in weitere Tore zu übersetzen. Eine Viertelstunde vor dem Ende führten die Gäste mit vier Toren.

Im Anschluss folgte das Spiel demselben Rhythmus wie bis anhin. Der HSC verwaltete die Angelegenheit und warf Tore zum richtigen Zeitpunkt, so dass Karvina nicht mehr entscheidend herankam. Fünf Minuten vor dem Ende musste Suhr Aarau um den Sieg noch einmal kurz zittern, als die Tschechen wie aus dem Nichts zum 23:25 verkürzten. Nervös machen liess sich die Mannschaft von Trainer Aleksandar Stevic allerdings nicht mehr: Sie gewann mit 27:23 und verschaffte sich damit eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Dieses findet in einer Woche in der Aarauer Schachenhalle statt.