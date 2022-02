Der HSC Suhr Aarau vor dem Europacup-Achtelfinal in Tschechien

Handball «Es wird ein ganz anderer Auftritt von uns sein»: Der HSC Suhr Aarau will sich im Europacup von der Liga-Schmach erholen Nach der blamablen Niederlage gegen den Aufsteiger geht es für den HSC Suhr Aarau am Samstag im Achtelfinal des Europacups weiter. Auf europäischer Platte macht sich die Mannschaft bislang gut – nun wartet mit dem tschechischen Vertreter Karvina aber ein starker Gegner. Frederic Härri Jetzt kommentieren 12.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Co-Captain Sergio Muggli ist überzeugt, dass seine Mannschaft am Samstag ein anderes Gesicht zeigt als zuletzt in der Liga. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Handball ist immer für Überraschungen gut. Es macht den Reiz des Sports aus, dass auch Aussenseiter dann und wann jubeln dürfen. Auch die Spieler des HSC Suhr Aarau sind Sensationsgeschichten nicht abgeneigt. Am Mittwoch aber hätten sie gerne darauf verzichtet, Teil einer solchen zu sein. Weil sie auf der falschen Seite standen.

Mit 23:25 verlor der HSC zu Hause gegen Chênois Genève, den Aufsteiger, der in 18 Spielen zuvor noch keinen einzigen Punkt gewonnen hatte. Es war ein Spiel, das zwar nicht durchweg schlecht war, in der Summe aber blamabel daherkam. «Es hat an allem gefehlt», sagt Sergio Muggli. «Da war zu wenig Kampf, zu wenig Emotion. Gegen Ende waren wir im Abschluss unglücklich, aber wir hätten es gar nicht darauf anlegen müssen, dass Glück eine Rolle spielen darf.»

In der Abwehr fehlt momentan der Zugriff

Suhr Aarau hat nun aus den vergangenen fünf Spielen in der Meisterschaft lediglich einen Sieg geholt. Co-Captain Muggli sieht die momentane Resultatkrise als Folge einer fehlenden Abwehrschärfe. «Wir sind in der Verteidigung nicht so aggressiv, wie wir uns das vorstellen. Wir bekommen den Zugriff nicht und lassen den Gegenspielern Räume.» Stellvertretend stand am Mittwoch das Spiel von Maxim Strelnikov. Der Chênois-Top­skorer warf unzählige Male nahezu ungedeckt aufs Tor.

Immerhin dürften die Gedanken der HSC-Spieler nicht allzu lange bei der Niederlage verweilt sein, denn dazu blieb keine Zeit. Noch am Donnerstagabend begab sich die Mannschaft auf die Reise in den Osten Tschechiens, wo am Samstag (ab 18 Uhr) das Hinspiel im Achtelfinal des EHF European Cup stattfindet.

Der HSC hat sich mit eindrucksvollen Leistungen im Wettbewerb für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Der Europacup ist bislang jene Bühne, auf der das Team sein Potenzial am besten ausschöpfen kann. Der Gegner, der HCB Karvina, dürfte von den bisherigen Kontrahenten am stärksten einzuschätzen sein. Die Mannschaft belegt den zweiten Rang in der tschechischen Liga und hat in 17 Spielen ein einziges Mal verloren. Muggli erwartet eine kampfbetonte Partie gegen Spieler auf «hohem körperlichen Niveau».

Können die Rückraumspieler des HSC den Ausfall von Tim Aufdenblatten (links, gebrochener Mittelfuss) kompensieren? Alexander Wagner / FOTO Wagner

Er selbst wird in Abwesenheit von Tim Aufdenblatten und João Ferraz grössere Verantwortung im Rückraum übernehmen müssen. «Wie alle anderen meiner Mitspieler auch», sagt Muggli. Vielleicht wird auch Zuzug Rudolf Faluvégi bereits einen wichtigen Part einnehmen können. Sicher ist für Muggli indes nur eines: «Es wird ein ganz anderer Auftritt von uns sein als noch gegen Genf.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen