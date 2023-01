HSC Suhr Aarau: Torhüter Dragan Marjanac verlängert um zwei Jahre

Handball Erst der Hirnschlag, dann die Heldentaten: Goalie Dragan Marjanac bleibt dem HSC Suhr Aarau erhalten Dragan Marjanac verlängert seinen Vertrag beim HSC um zwei Jahre. Für seinen Verein ist der 37-jährige Serbe mehr als einfach ein Spieler – das hat viel mit seiner Geschichte zu tun. Sogar der Sportchef wird beinahe emotional. Frederic Härri Jetzt kommentieren 19.01.2023, 05.00 Uhr

Im Frühsommer 2021 hatte Dragan Marjanac einen Schlaganfall erlitten. Er kämpfte sich zurück –und ist unbestrittener Leistungsträger beim HSC. Alexander Wagner

Der HSC Suhr Aarau lag hoffnungslos zurück. 11:18 stand es zur Pause bei diesem Auswärtsspiel in Bern-Gümligen Ende November. Wenn der HSC sich nach der Pause steigern würde, dann könnte er hier maximal als ehrenwerter Verlierer von der Platte abtreten. Dachte man. Dachten alle in der Halle. Mit dem, was Dragan Marjanac darbieten würde, hatte da noch keiner gerechnet.

Um es kurz zu machen: Der HSC gewann an diesem Abend gegen den BSV Bern mit einem Tor Vorsprung. Und das lag vor allem an Marjanac, dem Torhüter. Der hatte einen Ball nach dem anderen gehalten, insgesamt 21 von 49 Würfen pariert und sich eine überwältigende Abwehrquote von 43 Prozent notieren lassen. Überdies stand fest: Spätestens jetzt hatte er auch über die letzten Zweifel und Ängste obsiegt.

Das Bonmot ist bei Marjanac keine Floskel

Sportler sprechen gerne davon, dass sie nach einer Verletzung oder einem Schicksalsschlag «besser als je zuvor» zurückkommen werden. Mittlerweile hat das Bonmot gar den Status einer Floskel erreicht, welcher allenthalben keine allzu grosse Beachtung mehr geschenkt wird. Im Falle Marjanacs aber ist man verleitet, an den Wahrheitsgehalt der Worte zu glauben. Und das ist umso erstaunlicher, weil rund eineinhalb Jahre vor seiner Parforce-Leistung in Bern nicht einmal klar gewesen war, ob er je wieder Profisport würde betreiben können.

Im Frühsommer 2021, inmitten der Playoffs, hatte Marjanac im Training einen Hirnschlag erlitten. Ein angeborener Herzfehler hatte den Schlaganfall ausgelöst. Auf die Wochen im Spital folgten Monate der Therapie und langsamen Aufbauarbeit. Der Serbe hatte alltägliche Dinge wie das Laufen neu lernen und beharrlich an der Koordination feilen müssen. Heute sagt er: «Es war eine schwierige Zeit für mich und meine Familie. Aber wir haben das gut gemeistert.»

Viele Monate lang durfte Dragan Marjanac seinen Teamkollegen nur von draussen zusehen. Alexander Wagner

Der 37-Jährige schwört auf die Kraft der positiven Gedanken. Schon öfter betonte er, wie sehr ihm der Glaube an sich selbst bei seinem Comeback geholfen habe. «Für mich war immer klar, dass ich wieder im Tor stehen würde. Die Frage war nur, wann.» Am Ende der Saison 2021/2022, im Meisterschaftsspiel gegen Kriens-Luzern, feierte Marjanac schliesslich seine Rückkehr auf kompetitiver Ebene. Nur 318 Tage nach dem Hirnschlag. Damit überraschte er viele Wegbegleiter – aber am wenigsten sich selbst.

Mit Scheidiger eines der besten Goalie-Duos

Mittlerweile ist Marjanac erneut fester Bestandteil des Torhüterteams beim HSC Suhr Aarau. Gemeinsam mit dem talentierten Neu-Nationalspieler Jannis Scheidiger stellt er eines der besten Goalie-Duos der Liga. Die beiden wechseln sich in ihrer Spielzeit regelmässig ab, mal darf der eine glänzen, mal der andere. Als Scheidiger in der Hinrunde der laufenden Saison verletzt pausieren musste, trug Marjanac die Hauptverantwortung im Tor. Über mehrere Spiele hinweg brillierte er zeitweilig, wie etwa an jenem Novemberabend in Bern. Und nicht wenige dürften sich in jenen Wochen bestätigt gefühlt haben, dass sie diesen Marjanac noch nie so gut haben spielen sehen, seit er bei Suhr Aarau angestellt ist.

Marjanac stellt sich furchtlos den gegnerischen Würfen entgegen. Alexander Wagner

Man darf dies als einen der Gründe verstehen, weshalb sich die Verantwortlichen im Verein nun dazu entschieden haben, den Vertrag mit ihrem erfahrenen Torhüter zu verlängern. Mindestens zwei weitere Jahre wird Marjanac dem HSC erhalten bleiben. Danach, im Sommer 2025 also, besteht die Option, den Kontrakt um eine weitere Saison zu verlängern. Es ist eine Art Treuebekenntnis zwischen dem Klub und dem Spieler, welches gewiss in der Leistungsfähigkeit und dem hohen Arbeitsethos Marjanac’ begründet ist.

Bei Marjanac wird der Sportchef poetisch

Gleichwohl liegt zwischen den trockenen Zeilen des Vertragswerks aber auch einiges an Emotionalität verborgen. Denn aufgrund seiner Geschichte ist Marjanac für den HSC Aarau Suhr kein Spieler wie jeder andere, und die Vertragsverlängerung «keine alltägliche», wie Michael Conde betont. Der Sportchef wird beinahe poetisch, wenn er sagt: «Es ist wunderschön, dass die gemeinsame Reise weitergeht.»

Es scheint, dass der kahlköpfige Torhüter mit seiner unaufgeregten und freundlichen Art den Menschen ans Herz gewachsen ist in seinen bald fünf Jahren im Verein. Marjanac selbst möchte seine Bedeutung nicht überhöhen, sich freilich nicht zu wichtig nehmen. Er hebt die Mannschaft hervor und unterstreicht die Ziele, die es als Kollektiv zu erreichen gelte.

Eine Supercup-Trophäe hat Marjanac mit seinen Kollegen bereits gewonnen. Das war im Sommer 2020, und für den HSC war es der erste Titel seit 20 Jahren. Marjanac hätte sicherlich nichts dagegen, wenn schon bald ein weiterer Titel hinzukommen würde. Dafür benötigt es auch ihn – und weitere Heldentaten.

