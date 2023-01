NLB: Der TV Möhlin ist die Überraschungsmannschaft der Saison

Handball Erfolgstrainer Majeri und ein Skorer aus Kanada: Der TV Möhlin ist das Überraschungsteam der Saison Nach mittelmässigen Jahren hat sich der TV Möhlin in der Hinrunde wieder in der Spitzengruppe der Nationalliga B klassiert. Das hat viel mit den Ideen des neuen Trainers zu tun. Dabei musste das Team auch unglaubliches Verletzungspech überstehen. Frederic Härri Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Erfolgreiches Duo: Trainer Zoltan Majeri (links) und Rückraumspieler Justin Larouche arbeiteten schon bei Handball Endingen miteinander. Freshfocus/Michi Mahrer

Zwei Jahre Mittelmass lagen hinter dem TV Möhlin. Zwei Jahre, in denen man in der Liga das viertschlechteste Team stellte. Zwei Jahre auch, in denen die Juniorenarbeit nur kümmerliche Früchte trug. Das Streben an die Spitze gehört nicht unbedingt zur DNA im Aargauer Nordwesten, die Teilnahme am Aufstiegsrennen ist keine Pflicht. Gleichwohl ist man bemüht, sich zu verbessern. Deshalb entschied man sich im vergangenen Sommer für einen Neuanfang. Und bisher ist die Rechnung voll aufgegangen.

Nach der Hälfte der Saison belegt Möhlin in der Tabelle der Nationalliga B den fünften Platz. Nur drei Punkte trennen den Verein von Rang zwei, der zur Teilnahme an der Aufstiegsbarrage berechtigt. Es ist ein Zwischenerfolg, der so nicht zu erwarten war.

Glückliches Händchen bei den Neuzuzügen

Will man die Leistung an einzelnen Personen festmachen, muss man zuallererst bei Zoltan Majeri anfangen. Majeri ist das entscheidende Puzzlestück bei der Neuausrichtung. Nach viereinhalb Jahren in Endingen sah er eine persönliche Veränderung für sich vor, im Fricktal bot man dem Trainer Gestaltungsfreiraum und die nötige Zeit. Für die Arbeit ist er mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kind von Unterendingen nach Möhlin gezogen, es gefalle ihm hier, wie er am Telefon erzählt. Er sagt: «Ich habe eine gute Wahl getroffen.»

Rudolf Safranko ist der drittbeste Skorer der Liga. Michi Mahrer / zvg

Aus dem früheren Torhüter ist über die Jahre ein weitgereister, mehrsprachiger Handballcoach geworden. Ein grosses Netzwerk zeichnet ihn aus. Auf Selbiges musste Majeri zurückgreifen, als es in Möhlin gleich sieben Spieler zu ersetzen galt, die entweder abgewandert oder durch eine Verletzung langfristig ausgefallen waren. Ein erster Glücksgriff gelang ihm, als er einen jungen Mann namens Rudolf Zvonimir Safranko verpflichtete. Der hierzulande weitgehend unbekannte Kroate, der aus der slowenischen Liga kam, hat bislang alle Erwartungen übertroffen. In 13 Spielen erzielte er 88 Tore, womit er ligaintern zu den erfolgreichsten drei Skorern gehört.

Eine weitere Möhliner Schlüsselfigur hat im Aargauer Handball bereits vor dieser Saison Spuren hinterlassen: Justin Larouche. Majeri hatte den langhaarigen Kanadier vor drei Jahren einst nach Endingen geholt, nun nahm er ihn mit nach Möhlin. Geht es nach Majeri, passt der Linkshänder perfekt ins orange Möhlin-Dress: «Die Leute hier sind Kämpfer, genau wie Justin auch.» Hinter Safranko ist Larouche mit 70 Toren zweitbester Torschütze der Mannschaft. Den Rest der Tore teilen sich zahlreiche Akteure aus der eigenen Jugend untereinander auf.

Drei Kreuzbandrisse in einem halben Jahr

Angesichts solcher Erfolgsmeldungen könnte man meinen, dass in der Hinrunde für Möhlin nahezu alles reibungslos verlaufen ist. Doch das Team hatte zahlreichen Widrigkeiten zu trotzen. Dies hatte sich schon gleich zum Start der Saison angebahnt, als Patrick Schweizer wieder in die Mannschaft integriert werden sollte. Der Kreisläufer hatte sich nach einem Kreuzbandriss zurückgekämpft, doch just als er das Training wieder aufnahm, riss er sich das Band erneut. Später erlitten auch Rückraumspieler Sebastian Kaiser sowie Torhüter Benjamin Blumer Kreuzbandrisse.

In der Hinrunde gelang auch ein Sieg im Aargauer Derby gegen das Spitzenteam vom STV Baden. Michi Mahrer / Aargauer Zeitung

Die schier unglaubliche Häufung an Verletzungspech warf das junge Team – das zweitjüngste der Liga – allerdings nicht aus der Bahn. Zeitweise wuchsen die Spieler über sich hinaus, gegen die Spitzenmannschaften aus Baden und Gossau setzten sie sich durch, gegen den Tabellendritten Wädenswil/Horgen erkämpften sie ein Unentschieden. Was auffällt, sind die vielen knapp errungenen Siege, über die Majeri sagt: «Diese Spiele gewinnst du nicht mit Wissenschaft, sondern mit Herz.»

Wohin kann der Weg noch führen? Darauf will sich Majeri nicht konkret festlegen, er merkt an, dass auf die guten Zeiten auch wieder schwierigere Tage folgen können. Fürs Erste aber nehmen Majeri und seine Mannschaft jedes Spiel, wie es kommt, saugen alles auf und lernen dazu. «Wir haben nichts zu verlieren», sagt Majeri. «Wir können nur gewinnen.»

Hinweis: Der TV Möhlin startet am Samstag, 28. Januar, um 18 Uhr mit einem Heimspiel gegen Fortitudo Gossau in die Rückrunde der NLB.

