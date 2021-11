Suhr Aarau trifft im Cup auf die Kadetten Schaffhausen

Handball Endlich wieder ein Heimspiel: Suhr Aarau empfängt im Cup die Kadetten Schaffhausen Im Viertelfinal des Schweizer Cups trifft der HSC auf den amtierenden Cupsieger. Auf ein Pokal-Heimspiel in der Schachenhalle hat der Verein lange warten müssen: Das letzte Mal, dass Suhr Aarau zu Hause antreten durfte, war vor zehn Jahren. Frederic Härri 29.11.2021, 13.12 Uhr

Martin Slaninka und der HSC Suhr Aarau wollen gegen die Kadetten Schaffhausen den Cup-Halbfinal erreichen. Freshfocus

Am Montag hat der Schweizerische Handballverband die Viertelfinal-Paarungen im Schweizer Cup bekannt gegeben. Nach der überstandenen Achtelfinal-Runde gegen Endingen bekommt es der HSC Suhr Aarau mit den Kadetten Schaffhausen zu tun. Die Ostschweizer führen derzeit die Liga-Tabelle überlegen an und werden mit dem Selbstverständnis des amtierenden Cupsiegers antreten. In der vergangenen Saison bezwangen die Kadetten im Final den HC Kriens-Luzern.