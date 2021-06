Handball Endingen: Talent Leandro Lüthi neu in der 1. Mannschaft

Handball Endingen Kreisläufertalent Leandro Lüthi rückt in die erste Mannschaft auf Handball Endingen integriert den 19-jährigen Kreisläufer Leandro Lüthi fix in seinen Kader für die neue Saison in der Nationalliga B. Frederic Härri 22.06.2021, 17.31 Uhr

Leandro Lüthi kam in der vergangenen Saison vier Mal für Endingen in der Nationalliga A zum Einsatz. zvg/Handball Endingen

Leandro Lüthi wird in der neuen Saison fest ins NLB-Team von Handball Endingen integriert. Der 19-Jährige, der in der vergangenen Saison überwiegend in der U19 der HSG Aargau Ost zum Einsatz kam, wird den Kader auf der Kreisläuferposition verstärken.

In der Nationalliga A kam der 2,05 Meter grosse Lüthi im vergangenen Jahr vier Mal für die Endinger zum Einsatz. Gegen die Kadetten Schaffhausen gelang ihm in der GoEasy-Arena sein erstes Tor in der höchsten Schweizer Handball-Liga.