Handball Ein grosser Sieg: Der HSC Suhr Aarau zieht in den Viertelfinal des Europacups ein Der HSC Suhr Aarau schlägt den tschechischen Vertreter Karvina auch im Rückspiel und steht damit im Viertelfinal des EHF European Cup. Beim 30:28-Sieg lässt sich die Mannschaft durch einen Drei-Tore-Rückstand zur Pause nicht aus der Ruhe bringen. Frederic Härri 19.02.2022, 20.34 Uhr

Manuel Zehnder war mit zwölf Treffern der überragende Mann auf der Platte. Marc Schumacher / freshfocus

Nach dem 27:23-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel gewinnt der HSC Suhr Aarau auch das Rückspiel gegen Karvina. Der Spielverlauf in Kürze:

Der HSC hatte die Chance auf das erste Tor in dieser Partie, in Führung gingen aber die Tschechen. Diese doppelten in der dritten Minute sogleich nach, doch Manuel Zehnder gelang per raffiniertem Schlenzwurf das 1:2. Beide Mannschaften drückten in der Startphase aufs Tempo und warn um schnelle Abschlüsse bemüht. Das klappte mal mehr, mal weniger gut. Auf beiden Seiten schlichen sich einige Fehlabspiele ein. Ebenso ausgeglichen präsentierte sich das Skore: Nach zehn Minuten stand es 4:4.

Fortan besass jedoch Karvina leichte Vorteile im Spiel. Mit einem schönen Fliegeranspiel stellte der Gast nach einer Viertelstunde auf 8:6. Doch der HSC blieb dran, mit zwei Toren von Neuzuzug Rudolf Faluvégi glich man abermals aus. Im selben Rhythmus setzte sich die Partie in der Folge fort. Karvina erhöhte wieder und wieder auf zwei Tore Abstand, worauf die Hausherren bis auf ein Tor verkürzten, aber es regelmässig verpassten, wieder Gleichstand herzustellen. Nach einer Aneinanderkettung einiger unglücklicher Abschlüsse vergrösserte sich der Rückstand zur Pause auf drei Tore. 14:17 lautete das Ergebnis. Noch lag der HSC knapp auf Kurs.

Kein Nervenflattern bei den HSC-Spielern

Gleich zu Beginn egalisierte Karvina mit dem Tor zum 18:14 den Rückstand aus dem Hinspiel ein erstes Mal. Nervenflattern war bei den HSC-Spielern aber erst einmal nicht auszumachen. Und das hatte viel mit Manuel Zehnder zu tun, der die Sicherheit zurückbrachte. Zweimal las er einen Pass aus den Händen der Tschechen und nutzte das für schnelle Tore durch Gegenstösse, einen Treffer erzielte er per Siebenmeter, einen aus dem Spiel heraus. So lag der HSC nach 35 Minuten nur noch mit 18:19 zurück und lag wieder voll im Soll.

Das Zwischenhoch verebbte im Anschluss kurz, weil Karvina den Vorsprung abermals auf drei Tore erhöhte. Erneut brauchten sich die Hausherren aber selbst zurück ins Spiel. In der Abwehr holten sie sich den Ball gleich mehrere Male, warfen Tor um Tor und glichen nach 40 Spielminuten zum 21:21 aus. Kurze Zeit später führte der HSC gar wieder, als Faluvégi wuchtig zum 23:22 vollendete.

Es blieb beim stetigen Auf und Ab, beim Hin und Her. Mal lag der HSC in Front, mal der Gast, mal stand es Remis. Eines aber änderte sich ab der 50. Minute. Nun hatte das Heimteam die Angelegenheit nämlich im Griff und lief nie Gefahr, dass ihm das Weiterkommen noch abhandenkommen würde. Am Ende gewann der HSC Suhr Aarau mit 30:28. Es war ein grosser Sieg. Die Mannschaft steht damit im Viertelfinal des Europacups.

Ein ausführlicher Matchbericht folgt...

Die HSC-Spieler feierten den nicht alltäglichen Sieg nach Schlusspfiff mit den Fans. Marc Schumacher / freshfocus