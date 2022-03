Zwei HSC-Spieler spielen mit der Schweiz um die WM-Teilnahme

Handball Ein Arrivierter und ein Neuling: Zwei HSC-Spieler träumen im Nati-Trikot von der WM Wenn die Schweiz am Donnerstagabend gegen Portugal um ihre WM-Chance spielt, sind mit Leonard Grazioli und Lukas Laube auch zwei Spieler des HSC Suhr Aarau im Kader vertreten. Derweil bindet der Verein zwei Talente langfristig an sich. Frederic Härri 17.03.2022, 05.00 Uhr

Während Lukas Laube sein erstes Pflichtspiel im Nati-Trikot absolvieren könnte, ist Leonard Grazioli schon eine arrivierte Kraft. Marc Schumacher/Freshfocus

Aufregung liegt in der Luft. Schliesslich gilt es ab heute ernst. Um 20 Uhr (live auf SRF 2) versuchen die Schweizer Handballer, sich im portugiesischen Guimarães eine gute Ausgangslage zu verschaffen für das Rückspiel, das drei Tage später in Winterthur ausgetragen wird. Es geht um nichts weniger als um die Qualifikation für die nächste Weltmeisterschaft.

WM-Quali: Die Ausgangslage für die Nati In der ersten Qualifikationsrunde für die Weltmeisterschaft 2023 hat die Mannschaft von Michael Suter mit Portugal den vermeintlich stärksten Gegner zugelost bekommen. Diesen Donnerstag (ab 19.50 Uhr live auf SRF 2) trifft die Schweizer Handball-Nationalmannschaft auswärts in Guimarães auf die Portugiesen. Das Rückspiel findet am Sonntag (ab 14.20 Uhr live auf SRF 2) in Winterthur statt. Setzt sich die Schweiz nach diesen zwei Spielen durch, trifft sie in der zweiten und finalen Qualifikationsrunde auf die Niederlande (in der Woche vom 11. bis 17. April). Verliert die Nati gegen Portugal, ist der Traum von einer Teilnahme an der WM-Endrunde in Schweden und Polen vorzeitig geplatzt. (frh)

Verliert die Schweizer Nationalmannschaft in den beiden Spielen gegen Portugal, wird sie die WM im kommenden Januar am Fernseher mitverfolgen müssen. Gewinnt sie, hält sie die Chance auf eine abermaligen Endrunden-Teilnahme aufrecht. Auch zwei Spieler des HSC Suhr Aarau werden ihr Mögliches tun, um den Coup gegen ein starkes portugiesisches Team zu schaffen: Leonard Grazioli und Lukas Laube.

Torhüter Grazioli war schon an der letzten WM dabei

Grazioli weiss inzwischen, was es bedeutet, die Nati in einem Pflichtspiel zu vertreten. Der 21-jährige Torhüter gehört seit geraumer Zeit zum Inventar der Mannschaft von Michael Suter. An die letztjährige WM in Ägypten reiste er mit, als dritter Goalie im Kader sah er sich die Spiele aber meist von der Zuschauertribüne aus an. Seither mehrten sich die Einsatzzeiten beständig.

Leonard Grazioli spielte bereits im vergangenen Jahr bei der EM-Qualifikation gegen Finnland für die Schweiz. Marc Schumacher / freshfocus

Inzwischen konkurriert er mit dem erfahrenen Aurel Bringolf um den Posten als Nummer zwei hinter Nikola Portner. Wobei das mit der Rollenverteilung im Handball immer so eine Sache ist: Innerhalb eines Spiels kann sich der Status eines Torhüters – je nach Verlauf und Momentum – beständig ändern. So oder so wird Grazioli, ohnehin mit viel Selbstvertrauen ausgestattet, unter der Last der Aufgabe gegen Portugal nicht einbrechen. Zumal ihm Partien dieser Tragweite nicht fremd sind.

Kommende Saison nicht mehr bei HSC Suhr Aarau

Ein klein wenig aufgeregter wird hingegen Lukas Laube sein. Er war erst einmal im Kreise der Nationalmannschaft zugegen – im Rahmen eines Testspiels am Anfang dieses Jahres. Dafür war der Gegner ein illustrer: Kurz vor der Europameisterschaft massen sich die Schweizer in einem Test mit Handball-Schwergewicht Deutschland.

Lukas Laube wird ab der kommenden Saison bei Ligakonkurrent GC Amicitia Zürich spielen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Nun steht Laube erneut im Kader und könnte erstmals in einem Pflichtspiel das rote Nati-Trikot tragen. Hinter Lucas Meister und Samuel Röthlisberger bietet der 1,93 Meter grosse Spieler eine zusätzliche Option am Kreis. Unter Umständen hätte es heuer mit Gian Attenhofer auch ein dritter HSC-Akteur in die Auswahl schaffen können. Doch unlängst hatte sich der Flügelspieler schwer am Kreuzband verletzt. So erfreulich die Nominationen seiner Schützlinge für den HSC Suhr Aarau sind, so wehmütig dürfte der Blick auf künftige Nationalmannschaftsaufgebote ausfallen. Ab der kommenden Saison werden sowohl Grazioli als auch Laube nicht mehr Teil der HSC-Mannschaft sein – beide verlassen den Verein in unterschiedliche Richtungen.

Der HSC bindet Scheidiger und Parkhomenko an sich

Daniel Parkhomenko. Marc Schumacher / freshfocus

Stattdessen bindet der Klub zwei Spieler, die sich durch ihr Potenzial ebenfalls für höhere Aufgaben empfehlen: Daniel Parkhomenko und Jannis Scheidiger verlängern ihre Verträge bis 2025.

Mit Aufbauspieler Parkhomenko bleibt dem HSC ein Junior aus eigenem Hause erhalten, der 2018 in der Nationalliga A debütierte. Auch bei der Schweizer A-Nati schnupperte Parkhomenko bereits: Im vergangenen Herbst nahm der 21-Jährige am Vierländerturnier in Tunesien teil.

Jannis Scheidiger. Marc Schumacher / freshfocus

Scheidiger indes soll auf der Torhüterposition die Lücke schliessen, die Grazioli hinterlässt. Der 19-jährige Schlussmann hatte zu Beginn dieser Spielzeit bereits viel Verantwortung zu schultern, nachdem neben dem rekonvaleszenten Dragan Marjanac auch Grazioli ausgefallen war. Mit vielen Paraden hinterliess er Eindruck, wenngleich er einstweilen wieder ins zweite Glied gerückt ist.

Geht es nach den Verantwortlichen beim HSC, wird ihm die Zukunft im Verein gehören.