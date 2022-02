Der HSC Suhr Aarau verliert im Cup gegen Kadetten Schaffhausen

Handball Der nächste Ausfall: Der HSC verliert im Cup gegen die Kadetten – und muss lange auf Tim Aufdenblatten verzichten Bei der 25:31-Niederlage im Cup-Viertelfinal gegen die Kadetten Schaffhausen fehlte Tim Aufdenblatten. Der Co-Captain hat sich den Mittelfuss gebrochen – und wird mehrere Wochen ausfallen. Frederic Härri 06.02.2022, 18.58 Uhr

Tim Aufdenblatten hat sich den Mittelfuss gebrochen. Im vergangenen Herbst erlitt er bereits einen Bruch des Mittelhandknochens. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Die Kadetten Schaffhausen sind gerade die Nummer eins im Schweizer Handball. Um den Tabellenführer der NLA in die Knie zu zwingen, muss einiges zusammenpassen. Selbst sollte man einen guten Tag einziehen – und die Kadetten eher einen schwächeren. Man muss Tore werfen, effizient sein und gut verteidigen. Auf keinen Fall sollte es so weit kommen, dass zwei der wichtigsten Rückraumspieler verletzt ausfallen. Doch genau so kam es.

Der HSC Suhr Aarau schlug sich lange tapfer in diesem Viertelfinalspiel des Schweizer Cups. Letztlich leuchtete in der Schachenhalle jedoch das Skore von 25:31 auf. Der HSC verlor und schied aus, auch weil die Hypothek im eigenen Kader zu schwer wog. Neben João Ferraz, aufgrund einer Thrombose im Bein noch einige Zeit abwesend, musste das Heimteam ebenso ohne Tim Aufdenblatten auskommen. Der Co-Captain brach sich am Donnerstagabend im Training den rechten Mittelfussknochen. Es ist unglaubliches Pech für Aufdenblatten, der am Samstag seinen 26. Geburtstag beging. Im Herbst erlitt er bereits einen Bruch an der Hand. Nun hat es ihn an einer anderen Körperstelle erwischt. Die geschätzte Ausfallzeit: sechs bis acht Wochen.

Trainer Stevic sprach dem HSC ein Kompliment aus

Es gehört zu den Eigenheiten dieser Mannschaft, dass sie im Speziellen dann zu Parforceleistungen imstande ist, wenn sie mit dem Rücken zur Wand steht. Ähnlich trug es sich in der ersten Halbzeit dieses Spiels zu. Nach Rückständen– und davon gab es viele – spielte Suhr Aarau unbeirrt weiter. Die Spieler suchten die Lücke, warteten geduldig auf ihre Chancen. Zur Pause stand es 17:17. Coach Aleksandar Stevic sah «eine der besten Offensivleistungen», seit er hier ist und sprach seiner Equipe «ein riesengrosses Kompliment» aus.

Besonders Manuel Zehnder wusste im Angriff zu überzeugen. Er warf Tore aus derart aussichtslosen Lagen, dass ein Zuschauer auf dem Weg zur Toilette anmerkte, dass Zehnder schlichtweg tun könne, was er wolle. «Er trifft einfach.»

Brach den Widerstand der HSC-Spieler: der spanische Weltstar Joan Cañellas, hier im Trikot seines Heimatlandes an der EM. Martin Divisek / EPA

Das stimmte freilich nicht ganz. Auch Zehnder hatte seine gescheiterten Versuche, mit Fortdauer der Partie wuchs diese Zahl an. Die Fehlwürfe nagten am Selbstvertrauen aller heimischen Spieler. Irgendwann brach der Widerstand. Joan Cañellas, der spanische Magistrat im Dress der Kadetten, nutzte die Mängel in der HSC-Deckung ein ums andere Mal für Tore und Abspiele. Eine Woche nach dem verlorenen EM-Final gegen Schweden wurde er zum Matchwinner. Und sorgte dafür, dass dem HSC Suhr Aarau die erste Titelchance in diesem Jahr abhandenkam.

Telegramm Suhr Aarau – Kadetten Schaffhausen 25:31 (17:17) Aarau, Schachenhalle. 650 Zuschauer. Suhr Aarau: Grazioli (2 Paraden), Scheidiger (4); Reichmuth (1 Tor), Hofer, Zehnder (11/1), Attenhofer (3), Parkhomenko (3), Pejkovic (3), Laube (2), Muggli (2), Kalt, Strebel, Slaninka. Schaffhausen: Pilipovic (9 Paraden), Biosca (2); Zehnder (5), Matzken, Küttel (1), Cañellas (8), Schmidt (1), Schopper (1), Bartok, Kusio (1), Lier, Gerbl (6), Markovic, Maros (4), Schelker (2), Herburger (2).