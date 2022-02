HSC Suhr Aarau: Die Analyse vor dem Start in die Rückrunde

Analyse Rückrundenstart im Handball: Der HSC Suhr Aarau will raus aus dem Mittelmass – aber wie soll das gelingen? Vor dem Rückrundenstart gegen Chênois Genève (Mittwoch, 20 Uhr in der Schachenhalle) plagt sich der HSC Suhr Aarau mit Verletzungen. Doch gerade jetzt sollte ein Umschwung her, damit die Saisonziele nicht in Gefahr geraten. Die Analyse. Frederic Härri Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Der Gegner jubelt, der HSC hadert – so war das in den letzten paar Wochen öfters einmal nach Spielschluss. Urs Lindt/Freshfocus

Nachdem die Sirene ein letztes Mal durch Mark und Bein gefahren war, stieg Enttäuschung auf. Man sah sie etwa im Gesicht von Manuel Zehnder, der als bester Spieler eine goldene Schokoladenkugel überreicht bekam. Kurz zuvor war die Mannschaft gegen die Kadetten Schaffhausen deutlich im Viertelfinal des Schweizer Cups ausgeschieden. Doch rasch verflüchtigte sich der Frust. Und statt Tadel setzte der Trainer auf verhaltenes Lob. Kampfansagen gibt es gerade keine zu hören.

Forsche Töne wären ja auch ein wenig verquer, angesichts der Lage, in der sich der HSC Suhr Aarau befindet. Wenn am Mittwochabend gegen Chênois Genève die Rückrunde in der Nationalliga A beginnt, sind zwei der besten Offensivspieler nicht dabei. João Ferraz erholt sich weiter von einer Thrombose. Und nun sass am Sonntag auch noch Spielmacher Tim Aufdenblatten mit einem gebrochenen Mittelfuss als Zuschauer auf der Bank.

Coach Aleksandar Stevic, immerhin schon über drei Monate im Klub, dürfte sich langsam fragen, wann er denn einmal ein vollständiges Kader beisammen hat. Wann er Gelegenheit bekommt, seine Ideen umzusetzen. Die Verletzungssorgen sind bislang beständig. Und mit jedem weiteren Ausfall wurde es schwieriger, die Spiele zu gewinnen. Seit Stevics Antritt resultierten aus acht Spielen in der Liga gerade einmal drei Siege.

Kann Aleksandar Stevic (graues Shirt) aus dem HSC eine Siegermannschaft formen? Urs Lindt / freshfocus

Sportlich ist der HSC als Tabellensechster derzeit nur Mittelmass. Das ist in einer Meisterschaft mit Playoff-System fürs Erste nicht weiter schlimm. Die finalen Wochen einer Saison entscheiden über Erfolg und Misserfolg, entsprechend sinnvoll ist es, wenn die Vereinsführung weiter an ihrem Saisonziel, dem Erreichen des Playoff-Halbfinals, festhält.

Dennoch ist es den Chancen in einer Playoff-Serie nicht sonderlich zuträglich, sich von nun an irgendwie durch die Spielzeit zu schleppen. Natürlich ist es wahrscheinlich, dass Ferraz und Aufdenblatten rechtzeitig vor den Playoffs zurückkehren. Doch wie fit sind sie zu jenem Zeitpunkt? Und wie schnell können sie den Unterschied ausmachen? Möglichst bald sollte die Phase erfolgen, in der sich die Mannschaft einspielen kann. In der sie Vertrauen findet, zu sich selbst und ihrem Trainer. Nur dann ist es dem HSC zuzutrauen, dass er die Spitzenteams aus Schaffhausen, Winterthur und Thun ernsthaft herausfordern kann.

Handball-Liga neu mit Punktequotient Wegen zahlreichen Coronafällen musste der HSC Suhr Aarau kurz vor dem Jahreswechsel die beiden Partien gegen Pfadi Winterthur und Kriens-Luzern verschieben. Diese Spiele werden nun nicht mehr nachgeholt werden, weil sich die Suche nach Ersatzterminen (aufgrund von Europacup-Verpflichtungen) schwierig gestaltete. Stattdessen ändert die Nationalliga A für den Rest der Saison ihren Modus: Neu wird die Spielzeit bis zu den Playoffs – wie etwa im Schweizer Eishockey – nach einem Punkteschnitt gewertet. Damit entscheidet nicht mehr die absolute Zahl an Punkten und Toren über den Tabellenstand, sondern ein Quotient. Mit einem Punktequotienten von 1 (16 Spiele/16 Punkte) belegt der HSC vor dem Rückrundenstart den sechsten Rang. (frh)

Vielleicht hilft auch ein zusätzlicher Spieler dabei, die Herausforderungen zu bewältigen. Bis zum Transferschluss am kommenden Dienstag bietet sich die Möglichkeit einer Verpflichtung. Die Suche nach einer Ergänzung für den Rückraum läuft, doch wirkliche Qualität im Markt ist dem Vernehmen nach rar gesät. Oder zu teuer.

Ansonsten hat der HSC mit dem auszukommen, was ihm zur Verfügung steht. Jungtalente, die ihren Wert unter Beweis stellen möchten, sind genug da. Auch Spieler wie Manuel Zehnder und Lukas Laube stehen in der Pflicht. Sie werden den Verein im Sommer verlassen und müssen zeigen, dass sie in den letzten Monaten ihres Schaffens mehr sehen als nur reine Pflichtbewältigung.

