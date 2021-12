Trotz Erfolg: HSC Suhr Aarau verdient im Europacup noch kein Geld

Handball Der HSC Suhr Aarau und die Frage: Wann verdient der Klub in Europa endlich Geld? Die Europacup-Auftritte des HSC Suhr Aarau machen dem Klub Freude – doch bislang nur aus sportlicher Sicht. Die finanziellen Anreize blieben aus, und auch die Planung ist weiter unsicher. Dies hat auch mit den neuen BAG-Bestimmungen zu tun. Frederic Härri 07.12.2021, 05.00 Uhr

Timothy Reichmuth und der HSC Suhr Aarau stehen souverän im Europacup-Achtelfinal. Einen Gewinn hat dies dem Verein noch nicht beschert. Urs Lindt / freshfocus

Rund um den HSC Suhr Aarau herrschte Freude allenthalben. Bei den Spielern natürlich, die nach Schlusspfiff im Ormoz jubilierten und wie Kinder im Kreis hüpften. Auch Trainer Aleksandar Stevic dürfte sich reichlich gefreut haben. Nach zuletzt wackligen Auftritten in der heimischen Liga haben er und sein Team bereits die zweite gemeinsame Hürde im EHF European Cup gemeistert.

Anzunehmen ist, dass sich auch bei Doris Zehnder eine angenehme Zufriedenheit eingestellt hat. In ihrem ersten Jahr als verantwortliche Geschäftsführerin schreibt der Verein weiter an einer europäischen Erfolgsgeschichte.

Kurzfristig mussten eine ganze Reihe PCR-Tests organisiert werden

In erster Linie ist Zehnders Freude sportlicher Natur. Finanzielle Anreize gab es für den HSC bisher kaum welche. In der ersten Europacup-Runde hatte die Mannschaft ein Freilos, danach folgten die Duelle gegen Krems, die zu einem Minusgeschäft verkamen. Neben den Aufwänden für das Heimspiel musste eine teure Reise nach Österreich organisiert werden, wobei die Miete für den Schlafcar ein beträchtlicher Kostenpunkt war.

HSC-Geschäftsführerin Doris Zehnder. Adrian Ehrbar Photography / Aargauer Zeitung

Die dritte Runde gegen Ormoz schlug nunmehr kein solch grosses Loch in die Vereinskasse. Zehnder sagte, sie rechne im besten Fall damit, dass sich Ertrag und Kosten die Waage halten. Doch selbst das steht nun in Frage, weil seit dem vergangenen Samstag die neuen Coronamassnahmen des Bundesamts für Gesundheit gelten.

Diese besagen unter anderem, dass neu jeder Einreisende in die Schweiz einen gültigen PCR-Test vorzuweisen hat. Zehnder erklärt: «Die Mannschaft befand sich ab Freitag in Slowenien. Das bedeutete, dass am Samstag notfallmässig für alle ein Test organisiert werden musste. Im Laufe dieser Woche müssen wir in der Schweiz einen zweiten Test vorlegen.» Gleich doppelt Tests zu zahlen für ein gesamtes Team – das geht ins Geld. «Daher kann ich noch nicht abschliessend sagen, ob wir alle Kosten decken konnten», sagt Zehnder.

Die nächste Reise könnte ins nahe Tschechien führen - oder nach Russland

In den bisherigen Monaten an der Spitze des Klubs hat Zehnder gelernt, flexibel zu bleiben. Insofern wagt sie noch keine Prognose abzugeben, ob im Achtelfinal des Europacups – der im Februar ausgespielt werden soll –nun endlich mit einem kleinen Gewinn gerechnet werden darf. Zu unsicher ist die epidemiologische Lage, zu schnell können sich die Dinge ändern. «Natürlich hoffen bis zum Februar wieder auf volle Hallen, damit wir mit den Eintrittsgeldern die Reise finanzieren können.»

Vielleicht wird der HSC Suhr Aarau den Weg erneut im Bus bestreiten können. Je nach Destination kann auch ein Flug unausweichlich sein. Im Teilnehmerfeld, das noch 15 mögliche Gegner umfasst, befinden sich drei russische Teams; auch Gastspiele in Rumänien, Belarus, Tschechien, Griechenland oder Schweden sind möglich. Doris Zehnder ist es einerlei, wohin die Reise führt. Vorneweg, sagt sie, wünsche sie sich einen attraktiven Kontrahenten. Am heutigen Dienstag werden die Paarungen ausgelost. Und die Planung geht von Neuem los.