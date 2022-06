HSC Suhr Aarau verliert das Testspiel gegen die Schweizer Nati

Handball Der HSC Suhr Aarau startete mit einem Testspiel der speziellen Art in die Vorbereitung Nach der Saison ist vor der Saison. Der HSC Suhr Aarau begann einen Monat nach dem Ausscheiden gegen GC Amicitia im Playoff-Viertelfinal die Vorbereitungsphase für die kommende Spielzeit. Das stark verjüngte HSC-Kader traf in der Schachenhalle auf das Perspektivkader der Schweiz, welches mit 25:23 die Oberhand behielt. Noah Born Jetzt kommentieren 10.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der HSC Suhr Aarau (in den roten Trikots) verlor sein erstes Testspiel gegen das Perspektivkader der Schweizer Nationalmannschaft. nbo

Eine turbulente Saison ging für den HSC Suhr Aarau im Mai zu Ende. Das Team um Cheftrainer Aleksandar Stevic, welcher auf den nach Deutschland abgesprungenen Misha Kaufmann folgte, musste nicht nur auf der nationalen, sondern auch auf der internationalen Bühne bestehen. Der fortlaufend verletzungsgeschwächte HSC kam jedoch in keinem Wettbewerb über das Viertelfinal hinaus. Im Cup musste man sich den Kadetten, in der Meisterschaft GC Amicitia Zürich geschlagen geben. Nach magischen Europacup-Nächten waren die Norweger vom Drammen HK eine Nummer zu gross für den HSC.

Gewichtige Abgänge zu kompensieren

Nun folgte zur Meisterschaftspause der grosse Kaderumbruch. Zahlreiche Leistungsträger, wie Leo Grazioli, Manuel Zehnder und weitere Top-Akteure verliessen den Verein. Da der HSC Suhr Aarau als Ausbildungsverein agiert, werden die entstandenen Teamlücken hauptsächlich mit eigenen Nachwuchsspielern gefüllt. So bekommen Thomas Bieri, Nico Dubi, Eligio Gomboso, Timon Gnehm, Finn Kreuzer und Torhüter Viktor Pantelic einen festen Platz im Kader der 1. Mannschaft.

Die sechs Youngsters mussten sich ohne lange Eingewöhnungsphase bereits unter beweis stellen, denn das erste Vorbereitungsspiel im Hinblick auf die kommende Saison stand an. Der Gegner in der Schachenhalle war niemand geringeres als das Perspektivkader der Schweizer Nationalmannschaft.

Fünf Aarauer im Dress der Nationalmannschaft

Eine spezielle Testaffiche für die HSC-Spieler Daniel Parkhomenko, Jannis Scheidiger, Nikos Sarlos, Joel Willecke und Eligio Gomboso, welche im Dress des Schweizer Perspektivteams gegen ihren eigenen Klub antraten. Zudem gab es ein Wiedersehen mit Lukas Laube und Leonard Grazioli, welche in der abgelaufenen Spielzeit für den HSC aufliefen. Im Kader des Nationalteams waren ausserdem nur Spieler mit den Jahrgängen zwischen 2000 und 2005 vertreten.

Beide Team starteten engagiert in die Partie, wobei der HSC in der Anfangsphase die Führung für sich beanspruchte. Jedoch kam die Schweizer Nationalmannschaft danach besser in die Partie und drehte das Resultat zu ihren Gunsten. Die nationale Auswahl um Cheftrainer Michael Suter lag zur Pause mit 14:11 vorne.

In den Schlussminuten zu viele Möglichkeiten liegen gelassen

Der HSC drehte in der zweiten Hälfte auf und konnte nach einem Vier-Tore-Rückstand zehn Minuten vor Spielschluss nochmals ausgleichen. Am Ende entschieden die vergebenen Chancen der Aargauer in der Schlussphase und die starken Reflexe des Nati-Torwarts Leonard Grazioli die Partie. Das Schweizer Perspektivteam siegte schlussendlich mit 25:23.

Aleksandar Stevic freut sich über die Ergänzung des Kaders durch die sechs Nachwuchsspieler. Alexander Wagner / FOTO Wagner

HSC-Trainer Aleksandar Stevic zeigte sich nach Spielende ernüchternd: «Im Moment bin ich nicht unbedingt zufrieden, da wir in der Schlussphase unsere Chancen vergaben und dadurch verloren haben. Das Potenzial war da, aber am Ende haben wir es nicht ausgenutzt. Dennoch war es eine gute Leistung des Teams und wir werden uns weiter optimal auf die Saison vorbereiten.»

Mit der Leistung seiner Kaderneulinge war der 40-Jährige zufrieden: «Die Jungs trainierten bereits letzte Saison mit uns, jedoch nur sporadisch. Daher braucht es noch etwas Zeit, bis sie sich voll in die Mannschaft integrieren können. Heute spielten manche teilweise noch im Schweizer Perspektivkader, aber wir werden sie Schritt für Schritt in unser Team eingliedern.» Zudem meinte der Cheftrainer:

«Sie müssen weiter an sich arbeiten und trainieren, wobei wir sie schrittweise auf das QHL-Niveau bringen werden.»

Für den HSC Suhr Aarau geht die Vorbereitung am 22. Juni weiter, wenn Handball Endingen zum Testspiel in die Schachenhalle reist.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen