Schweiz statt Deutschland: Aargauer Bundesligastar mit Kehrtwende

Handball Der Aargauer Bundesliga-Star Manuel Zehnder spielt nun doch für die Schweiz – und gibt seinen Deutschland-Traum auf Vor einem Jahr äusserte HSC-Shootingstar Manuel Zehnder den Wunsch, für die Nationalmannschaft Deutschlands zu spielen. Jetzt, wo er es in die Bundesliga geschafft hat, vollzieht er die Kehrtwende: Er verpflichtet sich fest für die Schweizer Nati. Die Gründe. Frederic Härri Jetzt kommentieren 01.10.2022, 05.00 Uhr

Seit dieser Saison läuft Manuel Zehnder für den deutschen Bundesligisten Erlangen auf. Imago/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Normalerweise sind Aufgebote für Spiele der Handball-Nationalmannschaft eine mässig aufregende Sache. Man kennt das vom Fussball: Meist werden die altbekannten Namen aufgeführt, ergänzt durch ein paar wenige hoffnungsvolle Talente. Dieses Mal aber war das anders. Da enthielt der Newsletter, den der Schweizerische Handballverband (SHV) verschickte, eine interessante Überraschung. Manuel Zehnder wird in der kommenden EM-Qualifikation sein Pflichtspieldebüt für die Nati geben, stand da geschrieben.

Jetzt also doch.

Vor knapp einem Jahr hatte darauf noch sehr wenig hingedeutet. Eher schien es, als würde sich Zehnder vom Schweizer Handball abwenden. Der 22-Jährige war zu jenem Zeitpunkt zum wichtigsten Akteur beim HSC Suhr Aarau aufgestiegen. Regelmässig traf er zweistellig und avancierte zu einem der torgefährlichsten Spieler der gesamten Liga.

Bei seinem Jugendklub HSC Suhr Aarau wurde Zehnder in der vergangenen Saison zum wichtigsten Offensivakteur. Marc Schumacher / freshfocus

Im November 2021 trug der in Suhr aufgewachsene Zehnder dann erstmals das Trikot der Schweizer A-Nationalmannschaft. Am inoffiziellen Vierländerturnier in Tunesien – einer Veranstaltung mit Testspielcharakter – warf er 23 Tore. Nur um wenige Tage später im Gespräch mit dieser Zeitung zu sagen: «Mein Traum ist es, für Deutschland zu spielen.»

Der Vater ist Schweizer, die Mutter Deutsche

Zehnder ist Doppelbürger. Vater René, der ehemalige Präsident des HSC, ist Schweizer. Mutter Doris, die derzeitige Geschäftsführerin des Vereins, ist Deutsche. Sein Ziel war hehr gefasst, ehrgeizig, zählt die deutsche Auswahl doch seit Jahrzehnten zu den stärksten Handballteams der Welt. Der mit viel Selbstvertrauen ausgestattete Zehnder aber wollte sich der Chance nicht verschliessen. Egal, wie schwierig es werden würde.

Für Erlangen hat Zehnder in bislang sechs Spielen 17 Tore erzielt. Imago/Marco Wolf / www.imago-images.de

Diesen Sommer verliess Zehnder den HSC schliesslich und wechselte zum HC Erlangen in die deutsche Bundesliga, wo er in den ersten sechs Spielen der Saison bislang 17 Tore warf und zehn Assists gab. Zehnder ist auf höchstem Niveau angekommen, er macht in einer der bedeutendsten Ligen Europas auf sich aufmerksam. Sein Vorhaben ist realistischer geworden.

Zehnder hört aufs «Bauchgefühl», der DHB wünscht «viel Erfolg»

Doch nun vollzieht Zehnder die Kehrtwende. Er hat sich entschieden – zugunsten der Schweiz. «Bauchgefühl», sagt Zehnder auf Nachfrage am Telefon zu den Gründen. «Es hat sich einfach richtig angefühlt.» Wie intensiv der Austausch mit dem Deutschen Handballbund (DHB) war, welche Möglichkeiten ihm in Deutschland aufgezeigt wurden – dazu will sich Zehnder nicht eingehender äussern. Er bestätigt lediglich, dass Kontakt bestanden habe. Und beteuert, dass der Entscheid, für die Schweiz zu spielen, gänzlich unabhängig von anderen Faktoren gefallen sei.

Inwiefern sich die Verantwortlichen beim DHB um die Dienste Zehnders bemühten, war indes auch von Verbandsseite nicht in Erfahrung zu bringen. Auf Anfrage lässt der DHB ausrichten: «Inhalte der Gespräche werden verständlicherweise vertraulich behandelt.» Im Zuge von Spielbeobachtungen in Erlangen hätten die Bundestrainer die Gelegenheit genutzt, um sich vor Ort mit Trainern und Spielern auszutauschen, heisst es weiter. Und: «Wir sind davon überzeugt, dass es für Manuel Zehnder eine grosse Ehre ist, eine Einladung für die Nationalmannschaft seines Heimatlandes bekommen zu haben. Er ist ein talentierter Spieler, dem wir sowohl beim HC Erlangen als auch bei Einsätzen für die Schweizer Handball-Nationalmannschaft viel Erfolg wünschen.»

Der Schweizer Verband erhält mit Zehnder den Wunschspieler

Ingo Meckes, Chef Leistungssport beim SHV. zvg

Um die Einzelheiten hinter Zehnders Wahl braucht man sich beim SHV derweil nicht zu kümmern. Fest steht: Nationaltrainer Michael Suter erhält mit dem Aargauer eine weitere Option und einen Spieler, «der für uns eine ganz wichtige Rolle einnehmen kann», wie Ingo Meckes, der Chef Leistungssport, sagt.

Meckes war neben Suter und dem neuen Verbandspräsidenten Pascal Jenny Teil jenes Gremiums, das sich im laufenden Jahr immer wieder mit Zehnder austauschte. Das Trio versicherte Zehnder, dass die Tür zum SHV offen stehe, solange keine definitive Entscheidung getroffen war. Meckes sagt, man habe Zehnder nie unter Druck gesetzt, oder versucht, ihn zu überreden. «Manuel sollte seine Entscheidung bewusst treffen.» Diese Strategie hat sich nun bewährt.

Lichtgestalt Andy Schmid, 39, wird nicht mehr ewig für die Nati spielen. Auch Manuel Zehnder ist ein Kandidat für seine Nachfolge. Urs Flueeler / KEYSTONE

Zehnders Perspektiven, die Schweizer Nationalmannschaft in den kommenden Jahren zu prägen, sind jedenfalls vielversprechend. In den Mitte Oktober anstehenden Spielen gegen Georgien und Litauen wird er bereits Anwärter für einen Startplatz im Rückraum sein. Und zeitnah kommt er in der Nationalmannschaft als logischer Nachfolger des 39-jährigen Andy Schmid in Frage.

Von einem der Besten zu lernen und einen der grössten Spielmacher im internationalen Handball dereinst abzulösen – auch diese Aussicht dürfte für den ambitionierten Zehnder nicht allzu verkehrt sein.

