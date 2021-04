Handball Cup Spielabbruch! Endingens Cupduell in Stäfa wegen schwerer Verletzung nicht beendet Das Cup-Achtelfinalspiel zwischen Handball Stäfa und dem TV Endingen wurde in der 46. Minute beim Stand von 26:24 für den B-Ligisten abgebrochen, weil sich Stäfas Lukas Maag bei seinem (erfolgreichen) Torschuss schwer verletzte. Marcel Kuchta 01.04.2021, 21.58 Uhr

Sorgte mit seiner Intervention für eine schwere Verletzung beim Gegenspieler: Endingens Joel Hüsmann (l.). Alexander Wagner / FOTO Wagner

Es passierte in der 46. Minute. Nach einem Technischen Fehler von Endingens Leo Pejkovic lancierte Stäfa einen blitzschnellen Gegenstoss. Lukas Maag sah die grosse Lücke in Endingens Defensive, setzte zum Wurf an und traf. Während des Abschlusses wurde er aber vom verzweifelten Verteidigungsversuch von Endingens Joel Hüsmann derart unglücklich getroffen, dass er stürzte, schwer verletzt und vor Schmerzen schreiend liegen blieb. Die Betreuer eilten aufs Feld, Stäfas Spieler verliessen angesichts des sich abspielenden Dramas die Halle, kurz darauf auch die Endinger.

Nach einigen Minuten Unterbruch war klar: dieses Spiel geht nicht mehr weiter. Die Stäfner sahen sich nicht mehr in der Lage, die Partie fortzusetzen. Zumal Maag noch lange Zeit auf dem Feld behandelt werden musste, eher er mit der Ambulanz ins Krankenhaus eingeliefert werden konnte. Gemäss erster Diagnose zog er sich eine schwere Beinverletzung zu. Hüsmann erhielt von den Schiedsrichtern nachträglich die rot-blaue Karte. Das heisst: Sein Foul wird von einer Disziplinar-Kommission untersucht und eventuell nachträglich sanktioniert.

Endingen: vom 15:8 zum 24:26

Zum Zeitpunkt des Unglücks war die Partie aus Sicht der Endinger sowieso schon ein wenig aus dem Ruder gelaufen. Dabei hatte es für die Surbtaler lange Zeit bestens ausgesehen. Nach etwas mehr als 20 Spielminuten führten sie mit 15:8 und dominierten den unterklassigen Gegner nach Belieben. Auch zur Halbzeit lag man noch mit fünf Toren in Führung (20:15). Doch nach der Pause baute Endingen im selben Mass ab wie Stäfa stärker wurde. Die Partie kippte. Beim 26:24 lagen die Zürcher erstmals mit zwei Toren in Führung. Das alles spielte am Ende aber keine Rolle mehr. Lukas Maags schwere Verletzung überschattete alles.

Wie die Partie gewertet wird, wird sich in den kommenden Tagen entscheiden. Schon in der kommenden Woche würde der Viertelfinal auf dem Programm stehen. Gegner Stäfas oder Endingens wäre Chenois.