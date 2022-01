Suhr Aaraus Topskorer Manuel Zehnder wechselt in die Bundesliga

Manuel Zehnder Die Bundesliga ruft: Der HSC Suhr Aarau verliert seinen spektakulärsten Spieler – warum der Transfer trotzdem ein Segen ist Shootingstar Manuel Zehnder verlässt seinen Heimatklub und spielt ab der neuen Saison beim bayrischen Bundesligisten HC Erlangen. Der HSC Suhr Aarau muss im Sommer einen Nachfolger finden – und darf über den Wechsel dennoch glücklich sein. Frederic Härri Jetzt kommentieren 12.01.2022, 05.00 Uhr

Mit 111 Treffern ist Manuel Zehnder zurzeit der zweitbeste Schütze der Schweizer Liga. Ein Wert, der ihn für zahlreiche Vereine aus Deutschland interessant gemacht hat. Freshfocus

Irgendwann ist es so weit. Der Moment tritt ein, wenn das Küken gereift ist und dem heimischen Nest entwächst. Auch Manuel Zehnder war mal ein Küken, ein junger Handballer, behutsam gepflegt, aufgebaut, geschliffen und gefördert. Nun aber ist Zehnder für seinen Heimatverein zu gross geworden. Im Sommer zieht er fort, er verlässt den HSC Suhr Aarau und geht nach Deutschland.

Ab der kommenden Saison wird Zehnders neues Zuhause Erlangen heissen. In der bayerischen Stadt nahe Nürnberg spielt der ansässige HC Handball in der Bundesliga. Der Verein, der meist durch das Niemandsland der Tabelle mäandert, trennte sich aufgrund einer sportlichen Baisse vor wenigen Tagen von seinem Cheftrainer Michael Haass. Die Gegenwart scheint chaotisch, doch für die Zukunft haben die Erlanger Grosses im Sinn. Nach oben soll es gehen, die Ansprüche sind hoch, das Vorwärtsstreben ist ausgeprägt. Ungeachtet der jüngsten Turbulenzen soll Zehnder mithelfen, die forschen Vorhaben in die Tat umzusetzen.

In der vergangenen Woche weilte Zehnder bereits in Erlangen, absolvierte die medizinischen Checks, streifte sich das Trikot für Fotos über. Das übliche Prozedere. Zehnder hätte auch woanders hin in Deutschland wechseln können, andere Bundesligisten taten ihr Interesse ebenfalls kund. Am Telefon sagt Zehnder: «Mit Erlangen hat einfach alles gepasst.»

Manuel Zehnder posiert mit dem Trikot seines neuen Vereins. Bis Ende dieser Saison wird er noch das rote Leibchen des HSC tragen. zvg / HSC Suhr Aarau

Im Herbst fuhr Zehnder schon einmal nach Mittelfranken. Lernte den Verein, künftige Mitspieler und die Menschen dahinter kennen. Die Neugierde vertiefte sich. Auf Zehnder aufmerksam wurden die Erlanger ja bereits zuvor. Er wurde gehört, im sportlichen Sinne, denn die Leistungen in der Schweizer Meisterschaft waren laut genug. Er stieg im vergangenen Halbjahr zum Topskorer des HSC auf und befindet sich noch immer im Rennen um den besten Schützen der Liga. Es gab eine Phase in der Hinrunde, da traf er Woche für Woche zweistellig. Schnell, talentiert und trickreich war er schon lange, nun reichte er das nach, was ihn auf das nächste Level hob: Konstanz.

Sein aufsehenerregender Auftritt im Europacup

Den Ausschlag für den Transfer nach Erlangen aber gab wohl ein Spiel, das fernab einer Schweizer Halle ausgetragen wurde. Ende Oktober spielte Suhr Aarau im Europacup, im österreichischen Krems an der Donau. Zehnder warf aussergewöhnliche 14 Tore und wurde mit der Schlusssirene zum umjubelten Matchwinner. Der Auftritt hinterliess Eindruck, auch beim Hauptsponsor von Krems, der zugleich den HC Erlangen alimentiert. Telefonate wurden geführt, mit Lobpreisungen nicht gespart und der Ratschlag gegeben, man möge sich diesen Spieler aus der Schweiz doch einmal genauer anschauen. So führte eins zum anderen.

Zehnder spielte sich dank starker sportlicher Leistungen in dieser Saison ins Rampenlicht. Freshfocus

Zehnder ist nicht der einzige Spieler aus der NLA, der in wenigen Monaten den Sprung in die Bundesliga wagen wird. Der 22-Jährige folgt den Beispielen der beiden Schaffhauser Samuel Zehnder und Jonas Schelker, die sich dem TBV Lemgo Lippe respektive der HSG Wetzlar anschliessen. Der Schweizer Nationaltrainer Michael Suter dürfte ob der Aussichten eigentlich frohlocken: Gleich drei seiner Schützlinge werden sich künftig höheren Aufgaben widmen. So, wie er das von den Spielern stets einforderte. Doch mit Manuel Zehnder könnte ihm einer dieser Ausnahmekönner bald abhanden kommen.

Denn der Wechsel Zehnders folgt auch einem gewissen Kalkül. Er ist nicht nur Schweizer, sondern auch deutscher Staatsbürger. Gegenüber dieser Zeitung äusserte er unlängst seinen Wunsch, dereinst für die Nationalmannschaft Deutschlands zu spielen. Seit er ein kleiner Junge sei, träume er davon, sagte er. Die Bundesliga soll ihm zu seinem Ziel verhelfen.

Die höchste deutsche Spielklasse vermarktet sich etwas marktschreierisch als «beste Handball-Liga der Welt», was der Wahrheit im Grunde ziemlich nahe kommt. Unzählige Spieler von hohem Format tummeln sich von Süd nach Nord, von Mannheim bis nach Kiel. So einer will Zehnder auch einmal werden. Dass es bis dahin noch weit ist, weiss er ebenso. «Erst einmal werde ich mich hinten anstellen müssen», sagt Zehnder. «Ich muss mich beweisen.»

Sportchef Conde: «Sportlich und menschlich ein riesiger Verlust»

Für den HSC Suhr Aarau ist der bevorstehende Transfer ein versteckter Segen. Natürlich werden die Aargauer ihren derzeit spektakulärsten Spieler verlieren. Das schmerzt, keine Frage. Im Kopf von Sportchef Michael Conde dürfte jetzt schon die Frage kreisen, wer denn im Sommer als Nachfolger infrage kommt. «Sportlich und menschlich ist Manuels Abgang ein riesiger Verlust für uns», sagt Conde.

Dennoch dürfte am Ende nicht Wehmut überwiegen, sondern Freude. Die Freude darüber, dass einer der ihren, der einst Junior war und im selben Klub zum Profi wurde, auf direktem Wege in die Bundesliga wechselt. Das hat es so noch nicht gegeben. Der HSC findet überdies Bestätigung darin, dass die hauseigene Nachwuchsförderung Früchte trägt. In vier der letzten fünf Jahre wurde ein Spieler von Suhr Aarau zum besten Neuling der Liga gewählt. Es ist ein Signal, das nachhallt. Dank Zehnders Umzug nach Erlangen umso mehr.

