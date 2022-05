Analyse: Der HSC Suhr Aarau hat den Härtetest nicht bestanden

Handball Analyse zum Saison-Aus: Der HSC Suhr Aarau hat den Härtetest nicht bestanden Der HSC Suhr Aarau scheitert vorzeitig im Playoff-Viertelfinal. Das ersatzgeschwächte Team verliessen am Ende die Kräfte. Nun steht ein abrupter Umbruch bevor, bei dem in der Kaderplanung einige unangenehme Fragen beantwortet werden müssen. Die Analyse. Frederic Härri Jetzt kommentieren 01.05.2022, 17.53 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Saisonziel Halbfinal hat der HSC Suhr Aarau verpasst. Marc Schumacher / freshfocus

War das nun eine gute oder eine schlechte Saison für den HSC Suhr Aarau? Weil letzte Eindrücke zählen, muss man sagen: Nein, gut war sie nicht. Man hat gegen einen gleichwertig einzuschätzenden Gegner wie GC Amicitia nur eines von vier Spielen gewonnen. Man hat enttäuscht. Und das Saisonziel, den Einzug in den Playoff-Halbfinal, deutlich verpasst.

Besonders das allerletzte Spiel am Sonntagnachmittag gibt Anlass zur Besorgnis. Es stimmt an vielem nicht. An der Chancenverwertung. An der Leistung. Und auch an der Körpersprache, weil angesichts des immer grösser werdenden Rückstands kein Aufbäumen zu erkennen ist. Die Spieler wirken erschöpft, körperlich wie geistig.

Darin liegt eine der Erklärungen für das vorzeitige Ausscheiden. Über Wochen hinweg konnte die Mannschaft den Widerständen trotzen, unfassbares Verletzungspech ausgleichen und gleichwohl begeisternden Handball spielen – national wie international auf den phänomenalen Europacup-Reisen. Irgendwann ging das nicht mehr. Die Kräfte und das Spielglück waren ausgereizt, die berühmte Zitrone ausgepresst.

Man kann in der Bewertung der Saison 2021/2022 mildernde Umstände gelten lassen, weil die wichtigsten Spieler in der entscheidenden Phase fehlten. Der beste Skorer, Manuel Zehnder, ist ausgefallen, ebenso wie Captain und Antreiber Tim Aufdenblatten. João Ferraz war lange verletzt. Die Rechtsaussen Gian Attenhofer und Lars Hofer standen zuletzt nicht zur Verfügung.

Allerdings greift dies zu kurz, wenn man auch auf das vorausblickt, was folgt. Denn der HSC muss bald lernen, ohne einige der Leistungsträger auszukommen. Leo Grazioli, Manuel Zehnder, Timothy Reichmuth, Lukas Laube und Patrick Strebel sind in der nächsten Saison nicht mehr hier. War der Umbruch vor einem Jahr sanft, wird er jetzt abrupt und tiefgreifend sein.

Das Saisonfinale war insofern ein erster Test, ob diese HSC-Mannschaft auch in Absenz einiger Stammspieler erfolgreich sein kann. Den Test hat sie nicht bestanden. Und deshalb dürften die Klub­verantwortlichen die Kader­planung mit Anspannung angehen. Klar: Talentierte und entwicklungsfähige Spieler rücken nach. Dass der bislang enttäuschende Zuzug Rudolf Faluvégi besser aufspielen wird, darf ebenso ange­nommen werden. Doch mit dem Hoffen auf bessere Zeiten allein ist es nicht getan.

Es braucht Verstärkungen. Ein bis zwei erfahrene Kräfte im Minimum. Damit auf die Einstiegsfrage in diesem Text künftig eine andere Antwort gegeben werden kann.

Nachgefragt bei HSC-Trainer Aleksandar Stevic: «Die Probleme konnten wir nicht mehr kompensieren» Als die Niederlage und damit das Saisonende für den HSC Suhr Aarau feststand, nahm Trainer Aleksandar Stevic seinen Sohn auf den Arm. Etwas später ging er von Spieler zu Spieler und spendete auch tröstende Worte.



Sie wirken ziemlich versöhnlich. Täuscht der Eindruck?

Aleksandar Stevic: Was heisst versöhnlich? Man muss sich eingestehen können, dass der Gegner über die vier Spiele besser war.



Waren die vergangenen Wochen mit sehr vielen Spielen und vielen verletzten Spielern am Ende zu streng?

Wenn man sieht, was wir quasi über die ganze Saison hinweg für Probleme hatten – dann kann man das irgendwann nicht mehr kompensieren. Es waren einfach zu viele Komponenten, die gegen gute Playoffs gesprochen haben. Das soll keine Entschuldigung sein. Wir fanden Lösungen. Wir hatten mit Ausnahme von Spiel eins auch in den Playoffs immer Möglichkeiten, die Partien zu unseren Gunsten zu entscheiden.



Wieso ist es nicht gelungen?

Wir haben uns schwergetan, im Angriff einen Spielfluss hineinzubekommen. Gewisse Abläufe funktionierten nicht mehr und wir fanden keine Weg, das entstandene Problem zu lösen. (mpr)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen