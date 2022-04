HSC Suhr Aarau: 6 Geschichten zum Playoff-Start

Handball Sechs Geschichten zum Playoff-Start: Diese Akteure können beim HSC Suhr Aarau zu Helden werden Am Donnerstagabend (ab 20 Uhr im AZ-Liveticker) eröffnet der HSC Suhr Aarau seine Viertelfinal-Serie gegen GC Amicitia Zürich. In der finalen Saisonphase könnten einige Spieler in eine Hauptrolle rücken. Die AZ stellt sechs Akteure vor – auf und neben der Platte. Frederic Härri Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Die spannendste Zeit einer jeden Handballsaison beginnt: Heute Abend startet der HSC Suhr Aarau (um 20 Uhr in der Schachenhalle) in die Playoffs. Zum Ende der Hauptrunde haben sich die Aargauer als Tabellenvierte für die Finalrunde qualifiziert.

Im Playoff-Viertel­final trifft die Mannschaft von Trainer Aleksandar Stevic auf den Fünften – GC Amicitia. Gegen die Zürcher hat der HSC die bisherigen Vergleiche gewinnen können. Bleibt er auch in der Best-of-Five-Serie siegreich?

Playoff-Viertelfinal: Die Spieldaten Do, 21.4. HSC - GC Amicitia (20 Uhr)

So, 24.4. GC Amicitia - HSC (14 Uhr)

Do, 28.4. HSC - GC Amicitia (20 Uhr)

(ev.) So, 1.5. GC Amicitia - HSC (18 Uhr)

(ev.) Mi, 4.5. HSC - GC Amicitia (20 Uhr)



Der HSC spielt zu Hause in der Schachenhalle in Aarau.

GC Amicitia spielt zu Hause in Zürich Hardau.



Die AZ berichtet von der Viertelfinal-Serie jeweils aktuell im Liveticker.

Zum Playoff-Auftakt stellt die AZ sechs der Akteure vor, die für den HSC Suhr Aarau auf und neben der Platte stehen werden. Vom Bankdrücker, der plötzlich in eine Hauptrolle rückt, über den Neuzuzug, der sich noch finden muss – bis hin zum Trainer, der Grosses im Sinn hat.

Dragan Marjanac, Torhüter

Dragan Marjanac darf wieder Profisport betreiben. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Er ist zurück. Dragan Marjanac steht wieder im Tor. Im Mai des vergangenen Jahres erlitt der Serbe im Training einen Hirnschlag. Es folgten Monate der kleinen Fortschritte, bis Anfang ­April der grosse Durchbruch gelang.

Erst rückte Marjanac zurück in das ­Kader, dann warf er sich plötzlich unter Wettkampfbedingungen in die heranrauschenden Bälle. Das Comeback im abschliessenden Hauptrundenspiel gegen Kriens-Luzern war triumphal. Während all der Zeit in der Aufbauarbeit glaubte einer immer an Marjanac, und das war er selbst. Spätestens jetzt tun es auch alle anderen.

Noch sind die Einsatzzeiten des Torhüters begrenzt, er steht weiter unter ärztlicher Beobachtung. Doch er ist bereits einer der grossen Gewinner beim HSC.

Jonas Kalt, Rückraumspieler

Jonas Kalt will seine Chance in den Playoffs nutzen. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Jonas Kalt langte am Hotelbüffet im norwegischen Drammen ordentlich zu. Mehrfach schöpfte er nach, immer mit der Absicht, möglichst proteinreiche Nahrung auf den Teller zu scheffeln. Der 21-Jährige will stärker werden, muskulöser. Vielleicht muss er es sogar. Denn auf einmal ist er wichtig geworden für seine Mannschaft.

Im Europacup-Hinspiel blieb Kalt, der dem klubeigenen Nachwuchs entsprang, ohne Einsatz. Lange in der bisherigen Saison waren die Minuten rar für ihn, weil auf seiner Position im Rückraum Tim Aufdenblatten (wenn gesund) und Manuel Zehnder erste Wahl gewesen sind. Doch Aufden­blatten ist noch immer verletzt, und nun fällt auch Zehnder mit einem ­Innenbandriss für den Rest der Saison aus. Und Kalt wird gebraucht.

Zum Ende der Hauptrunde hat «Johnny», wie ihn die Kollegen nennen, bereits angedeutet, zu was er fähig ist. Sein gutes Auge für den Kreis und die Hebelwirkung beim Sprungwurf (er ist 2.02 Meter gross) sind gefragte Qualitäten im Angriffsspiel.

Martin Slaninka, Kreisläufer

Einpeitscher war Martin Slaninka schon immer. Jetzt ist er auch Torjäger. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Manuel Zehnder wird in den diesjährigen Playoffs wohl kaum zum Einsatz kommen. Die vielen Tore des Unterschiedsspielers sind nur schwerlich aufzuwiegen. Doch zum Glück des HSC tut sich derzeit ein unerwarteter Torjäger hervor: Martin Slaninka. Der 32-Jährige ist gemeinhin als Abwehrchef bekannt, doch zuletzt offenbarte er auch Top-Werte im offensiven Bereich.

In den beiden letzten Haupt­rundenpartien gegen Schaffhausen und Kriens-Luzern warf Slaninka 14 Tore, mehr als jeder andere HSC-Spieler. ­Dabei beeindruckte der Slowake mit Effizienz und Durchsetzungsvermögen. Sein Team darf hoffen, dass sich der Trend auch in der entscheidenden Saisonphase fortsetzt.

Rudolf Faluvégi, Rückraumspieler

Gelingt Rudolf Faluvégi in den Playoffs der Durchbruch? Marc Schumacher/Freshfocus

Als Rudolf Falu­végi vor wenigen Monaten in Suhr ankam, hatte er nicht einmal eigene Unterwäsche dabei. Sein Koffer war auf der Reise von Frankreich in die Schweiz liegen ge­blieben. Inzwischen sind die Kleider seine eigenen, und auch eine Wohnung hat der 28-Jährige in der Region ge­funden. Die Familie – eine Frau, zwei junge Kinder – ist eingezogen.

Wer ihn erlebt und mit ihm spricht, der bekommt den Eindruck: Da könnte einer zufriedener nicht sein. So gut es dem Ungarn privat ergeht, so wechselhaft läuft es ihm auf sportlicher Ebene. Auch wenn die Ansätze oft vielversprechend sind, hat der Rückraumakteur in den Rückrundenspielen noch zu selten ­seine Handschrift hinterlassen können.

In den defensiven Zweikämpfen wirkt der bundesligaerprobte Faluvégi (ehemals TVB Stuttgart) oft ungestüm, schon zweimal musste er mit einer roten Karte (dreifache 2-Minuten-Strafe) vorzeitig von der Platte.

Gewiss: Für die Eingewöhnung braucht es Zeit, und die erhält Faluvégi auch. In den Playoffs aber ist er aufgrund der Absenzen von Zehnder und Aufdenblatten nun zum ersten Mal so richtig als Spielgestalter gefordert.

Lukas Laube, Kreisläufer

Lukas Laube: mit guten Gefühlen an die neue Aufgabe. Alexander Wagner / FOTO Wagner

In den Reihen des HSC herrschte leise Freude über das Viertelfinal-Los. Vor GC Amicitia hat man selbst­redend Respekt, doch der kommende Gegner hat von den teilnehmenden Teams am wenigsten Playoff-Erfahrung. Das könnte zum Vorteil gereichen. Für einen HSC-

Spieler aber ist die Paarung durchaus mit gemischten Gefühlen verbunden. Denn Lukas Laube wird nach dem Ende dieser Saison in den GC-Farben Blau und Weiss auflaufen.

Der Kreisläufer, der morgen Freitag seinen 22. Geburtstag feiert, hat sich entschieden, seinen auslaufenden ­Vertrag nicht zu verlängern und nach Zürich zu gehen. Es sei Zeit geworden, «etwas Neues zu sehen», sagte er unlängst zu dieser Zeitung.

Seinem Heimatverein werden die handballerischen Kompetenzen zweifellos fehlen. Laubes physische Präsenz und die positionsüblichen Gardemasse (1,93 Meter und 100 Kilogramm) machen ihn zum wichtigen Rollenspieler im System, sowohl im Angriff wie in der Verteidigung. Noch aber ist er hier bei Suhr Aarau – und dass er sich gegen die künftigen Kollegen zurücknehmen wird, brauchen die HSC-Fans nicht zu befürchten.

Aleksandar Stevic, Trainer

Aleksandar Stevic will seine Mannschaft Richtung Halbfinal führen. Marc Schumacher / freshfocus

Aleksandar Stevic hatte es nicht leicht. Im Herbst übernahm er vom einen Tag auf den anderen eine Mannschaft, die stark von den ­Vorstellungen eines anderen Trainers geprägt war. Was Stevic brauchte, um seine Ideen zu implementieren, war Zeit.

Doch Zeit bekam er kaum, schon gar keine ruhige. Der 40-Jährige hatte einen Brandherd nach dem anderen

zu löschen, immer wieder brachen Schlüsselspieler aufgrund einer Ver­letzung aus dem Gefüge weg.

Und doch schaffte es Stevic, ein erfolgreiches Team zu formen. Eines, das zu den besten in der Rückrunde zählt und im Europacup zu begeistern wusste. Als Cheftrainer des BSV Bern hat ­Stevic zweimal den Playoff-Halbfinal erreicht. Der Einzug in die nächste Runde soll nun auch mit dem HSC Suhr Aarau gelingen.

