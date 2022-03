Liveticker: Saisonauftakt der Schwinger in Brunegg

Mit der Hallenschwinget im Brunegg wird die Saison der Nordwestschweizer Schwinger lanciert. In der Vianco-Arena messen sich die drei Aargauer Eidgenossen Andreas Döbeli, Joel Strebel und Patrick Räbmatter (Nick Alpiger ist verletzt) mit der regionalen Konkurrenz - darunter auch ein paar Aspiranten, die sich im August am Eidgenössischen in Pratteln den dritten Stern erkämpfen wollen.

Marcel Kuchta 26.03.2022, 13.40 Uhr