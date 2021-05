Gold und Silber für Nora Meister an der EM im Portugal 18.05.2021, 08.22 Uhr

Para-Schwimmen Die Lenz­burgerin Nora Meister hat an der Para-Schwimm-EM in Funchal (POR) die Goldmedaille über 100-Meter-Rücken (S6) geholt. Ihr gelang im Rennen zugleich ein europäischer Rekord. Die 18-Jährige legte die Strecke in 1:21,78 zurück und konnte sich dabei rund eine Sekunde von der deutschen Verena Schott ab­setzen, die zuvor den Europa­rekord innehatte.