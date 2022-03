FCW - FCA: 7000 Zuschauer bei Duell der Superlativen erwartet

Gipfeltreffen FC Winterthur - FC Aarau: Gegen 7000 Zuschauer erwartet beim Duell der Superlativen Um 20.15 Uhr gehts los auf der Schützenwiese in Winterthur. Spitzenreiter FC Aarau ist zu Gast beim Verfolger. Das Gipfeltreffen ist wegweisend im Kampf um den Aufstieg in die Super League. Die AZ berichtet im Live-Ticker. 11.03.2022, 17.43 Uhr

Andy Mueller / freshfocus

Es ist das Challenge-League-Duell der Superlativen. Winterthur gegen Aarau – das heisst: Zweiter gegen Erster; bester Angriff (FCW, 49 Tore) gegen beste Abwehr (FCA, 28 Gegentore); bestes Heimteam (FCW) gegen beste Auswärtsmannschaft (FCA). Und mit einem Zuschauerschnitt von 4217 bzw. 3332 sind Winterthur und Aarau die Zuschauermagneten der Liga.

Auf der Verpackung steht zwar «zweithöchste Liga» – doch einen spannenderen Inhalt kann an diesem Wochenende auch kein Spiel der Super League bieten. Entsprechend gross wird das Interesse sein – vor den TV-Bildschirmen, vor allem aber im Stadion Schützenweise: In Winterthur rechnen sie mit gegen 7000 Zuschauern. Egal, wie viele es am Ende genau sein werden: Der bis dato gültige Saisonrekord in der Challenge League von 5100 wird mit Sicherheit pulverisiert werden. Aus Aarau dürften knapp 1000 Fans anreisen – die meisten davon in den Gästesektor, wo maximal 900 Personen Platz haben.

Die Affiche hat sportlich wegweisenden Charakter: Mit einem Sieg kann Aarau die Winterthurer um acht Punkte distanzieren und sich im Aufstiegsrennen eine hervorragende, womöglich sogar vorentscheidende Ausgangsposition verschaffen. Bei einem Erfolg des Heimteam hingegen käme es an der Tabellenspitze zum Zusammenschluss innerhalb von drei Punkten zwischen Aarau, Winterthur und dem FC Vaduz (dürfte am Samstag gegen Punktelieferant Kriens gewinnen).

Es gibt also mehr als genug Gründe, am Freitagabend – von wo auch immer – einen Blick ins Stadion Schützenwiese zu werfen. (wen)