Generalversammlung FC Aarau: An der GV wird ein kleiner Verlust ausgewiesen und ein Meisterspieler neu in den Verwaltungsrat gewählt An seiner 19. ordentlichen Generalversammlung wies der FC Aarau für das Geschäftsjahr einen Verlust von 172'558 Franken aus. Der 52-jährige David Bader, 1993 als Verteidiger Schweizer Meister mit dem FCA, wurde von den Aktionären neu in den Verwaltungsrat gewählt. Stefan Wyss 20.06.2022, 20.47 Uhr

Philipp Bonorand, der VR-Präsident des FC Aarau, musste der GV einen kleinen Verlust ausweisen (Aarau, 16.06.2022) Urs Lindt / freshfocus

Nach drei Jahren wurde die GV des FC Aarau wieder in Anwesenheit der Aktionäre durchgeführt. 2020 und 2021 war dies wegen Corona nicht möglich gewesen. In einem gewohnten Rahmen fand die GV gleichwohl auch 2022 nicht statt. Diesmal lud der Verein nämlich auf das Brügglifeld ein. Die Aktionäre sassen auf der Haupttribüne, der Verwaltungsrat nahm in der ersten Reihe Platz. Präsident Philipp Bonorand stand vorne zwischen zwei grossen Screens und führte durch die Versammlung.